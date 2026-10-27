Režiserka odmevne proslave v Kopru po prijavi priznala: Stvari so nam malo začele uhajati iz rok

Po proslavi ob dnevu suverenosti v Kopru so padale pritožbe, ker tam ni bilo poskrbljeno za dvojezičnost. Krajevna skupnost Koper Center je na medobčinsko upravo Istra podala tudi prijavo zaradi kršitve odloka o dvojezičnosti. Predsednik sveta krajevne skupnosti Jadran Čalija je ob tem opozoril na nespoštovanje italijanske narodne skupnosti. Vladni urad za komuniciranje je krivdo, da ni bilo dvojezičnosti, pripisal režiserki Katji Pegan, ki je v svojem odzivu povedala pošteno, zakaj se je zataknilo.

Po poročanju STA Peganova napako obžaluje, obenem pa opozarja, da ne gre samo za režijsko napako, ampak za širše organizacijske in protokolarne pomanjkljivosti. »Imeli smo zadnja dva dni ogromen organizacijski problem in so nam stvari malo začele uhajati iz rok. Zraven je bila kopica ljudi, ki smo jih morali gledati, kdo so, jih našteti in skratka, vojske je bilo enormno. Te informacije smo dobivali pozno, malo nas je bilo in na žalost smo naredili to napako,« je povedala pošteno.

Manko dvojezičnosti na državni proslavi sta obsodila tudi Italijanska unija in vladni urad. Kot je povedal koordinator Italijanske unije za Koper Maurizio Tremul, so organizatorji izpustili italijanski jezik, kar da predstavlja izgubljeno priložnost. Dodal je še, da je italijanska manjšina pričakovala dosledno upoštevanje dvojezičnosti.

Proslava odmevala tudi zaradi žvižgov in vzklikov

Proslava v Kopru je sicer odmevala tudi zaradi tega, ker je bil predsednik vlade Janez Janša, ki je imel na njej govor, deležen žvižgov in vzklikov. V zvezi s tem se je na družbenem omrežju X oglasila predsednica države Nataša Pirc Musar, ki obsoja takšno početje na državnih proslavah. Tudi sama je bila letos deležna žvižgov na osrednji državni proslavi pred dnevom državnosti. So pa žvižgi proti njej trajali precej manj časa, kot je trajalo motenje govora premierju.