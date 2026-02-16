Ribarnica je več kot trgovina

OKUS OBALE

Piranska ribarnica je stičišče, kjer domačini razpredajo o vremenu in dogajanju. Najboljši čas za obisk je med osmo in deveto, ko je izbira dnevnega ulova največja.

Matjaž Kante: »Ko se ljudje v družini odločijo, da bo danes na mizi morska hrana, se radi prilagodijo naši dnevni ponudbi brancinov, orad, listov, iverk, sardel, kalamarov, klapavic, trilj in te dni predvsem cipljev.«

Piran slovi kot turistična destinacija z bogato kulturno in kulinarično ponudbo, a prav ribarnica ostaja eden najpristnejših mostov med življenjem domačinov in pričakovanji obiskovalcev. Vanjo prihajajo gospodinje po svežo ribo za družinski obrok, kuharji iz restavracij v iskanju dnevnega ulova in turisti, ki želijo okušati avtentičen okus obale. Ribarnica vsak dan znova potrjuje okus Jadranskega morja, predanost ribičev in kulinarično izročilo slovenske Istre. Prepoznavna točka Je več kot trgovina — je del piranskega jutranjega ritma. Sprehod skozi mesto se tam preplete z vonjem po morju, ...