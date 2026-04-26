Ribe postajajo redkejše, Evropa prideluje manj, Slovenija skoraj na dnu

V državah EU je bil predlani vzrejenih milijon ton rib, mehkužcev, alg in rakov, kar je za 3,7 odstotka manj kot v letu pred tem. Vrednost akvakulturne proizvodnje je dosegla 4,6 milijarde evrov oz. 3,6 odstotka manj. Slovenija je bila s 987 tonami med državami z najmanjšim obsegom akvakulturne proizvodnje. Kot je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat, je imelo na področju proizvodnje gojenih vodnih organizmov v EU leta 2024 primat pet držav, ki so prispevale nekaj več kot dve tretjini celotne proizvodnje.

Od teh je največ oz. 246.137 ton ali 24,3 odstotka celotne proizvodnje vodnih organizmov prispevala Španija. Sledile so Francija (181.434 ton oz. 17,9-odstotni delež), Italija (98.051 ton oz. 9,7-odstotni delež) in Poljska (43.554 oz. 4,3-odstotni delež).

Med državami z najmanjšim obsegom akvakulturne proizvodnje v 2024 so bile Belgija (253 ton), Latvija (746 ton), Estonija (963 ton) in Slovenija (987 ton). V letu 2024 so po teži skoraj tretjino celotne akvakulturne proizvodnje EU predstavljale klapavice. Sledile so postrvi (17,2 odstotka) in orade (deset odstotkov). Glede na vrednost proizvodnje pa je bila najdragocenejša vrsta postrv, sledila sta brancin in orada.