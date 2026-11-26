Naši športni ribiči se še ne dajo odgnati z morja. Na Piranskem zalivu je tako potekal že 29. mednarodni Pokal Oradela, tradicionalno tekmovanje v športnem ribolovu z zasidranih čolnov, ki ga pripravlja Ribiško društvo Oradela Piran. Tokrat se je na ribiški izziv podalo 52 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške in Črne gore.

442 gramv je tehtala najtežja orada.

Dež, burja in nekoliko muhasto morje očitno niso bili dovolj dober razlog, da bi ribiči odložili palice. Še več, na piranski pomol so se vrnili s kar 440 ujetimi ribami. Vsi so bili zadovoljni z ulovom in druženjem, ki je že tradicionalno pomemben del tega piranskega ribiškega praznika.

Tekmovanje je bilo mednarodno in družabno obarvano. Na njem so sodelovali predstavniki povabljenih klubov iz Pirana, Izole, Celja, Kotorja, Vrsarja, Budve in Splita. Ekipe so bile dvočlanske, tekmovalci pa so lovili z zasidranih čolnov. Da bi bili pogoji čim bolj enakovredni, je organizator poskrbel tudi za uradne vabe: pedoče, lignje in sardele.

Edina, ki je morala na tehtnico, je bila orada. Ta se ni mogla izogniti kontroli.

Namesto običajnega tehtanja celotnega ulova so prvič uvedli drugačen sistem točkovanja. Ribiči so morali poleg spretnosti pokazati tudi nekaj poznavanja ribjih vrst, saj niso bile vse vredne enako. Orada je prinašala 10 točk, brancin, mormor, šarg, frater, ribon in kantar po tri, špar pa eno. Tehtnica pa je vendarle ostala v uporabi, a samo za tehtanje orad oziroma za iskanje najtežje orade, ki je dobila posebno nagrado.

Čeprav orade v našem morju običajno niso prav velike, so za Piranski zaliv nekaj posebnega, ribiči jim ljubkovalno pravijo oradele, po njih pa nosi ime tudi tamkajšnje društvo.

Pokal Oradele je mnogo več kot športno tekmovanje. To je vikend mednarodnega prijateljstva in druženja športnih ribičev. Tako je bilo nadvse živahno na druženjih v Verdijevi ulici ob ateljeju Mozaik, kjer ima Ribiško društvo Oradela svoj sedež.

Uspešen ulov

Antonio Smoković iz ekipe Smokovič Nautic je ujel kar sedem orad, največ med vsemi tekmovalci. Prav njemu je pripadla tudi nagrada za najtežjo orado tekmovanja, tehtala je 442 gramov.

Po preštetih ribah je v ekipni konkurenci prvo mesto osvojila ekipa Smoković Nautic s 149 točkami, drugo mesto je zasedla ekipa MRK Menola Izola s 129, tretje pa ŠRD Aero Celje s 106 točkami.

Med posamezniki je zmagal Antonio Smoković (na sredini), drugo mesto je zasedel Franko Frumen (levo), tretje pa Bojan Šalamon.

Organizator Mario Druscovich je ocenil, da je bil ulov dober.

Tekmovalci iz treh držav so se pomerili v Piranskem zalivu.

V posamični konkurenci je prvo mesto osvojil Antonio Smoković (Smoković Nautic) s 133 točkami, drugi je bil Franko Frumen (MRK Menola Izola) s 101 točko, tretji pa Bojan Šalamon (ŠRD Aero Celje) z 91 točkami. Omenimo še, da je v posamezni konkurenci nastopilo pet žensk: med njimi je bila najboljša Štefka Cvirn (ŠRD Marinar Kranj), ki je s 67 točkami dosegla skupno peto mesto.

»Ulov je bil uspešen, vendar letos o kilogramih ne moremo govoriti, saj smo prvič ribe šteli, in ne tehtali. Ribičem smo tako prihranili nekaj živcev, ki sicer trpijo med pogledi na grame. Edina, ki je morala na tehtnico, je bila najtežja orada. Ta se ni mogla izogniti kontroli,« je pojasnil Mario Druscovich, eden od pomembnih organizatorjev tekmovanja. Dodal je, da so tekmovalci nad takšnim načinom ribolova zadovoljni, saj je poudarek na kakovostnejših ribah.