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Ribič in ribička proti Sloveniji: po globah za ribolov v slovenskem morju pritožbi Hrvatov

Evropsko sodišče za človekove pravice je včeraj objavilo sodbo.
Ribiči v Piranskem zalivu so v postopkih zaradi arbitraže. Foto: Matej Družnik
Ribiči v Piranskem zalivu so v postopkih zaradi arbitraže. Foto: Matej Družnik
Tomica Šuljić
 7. 10. 2026 | 05:17
4:20
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Neupoštevanje arbitražne odločbe najbolj občutijo ribiči iz Piranskega zaliva. Po podatkih vrhovnega sodišča je okrajno sodišče v Kopru od odločitve v postopku arbitraže od leta 2017 odločilo v 3345 zadevah, povezanih s prekrškovnimi postopki zoper hrvaške ribiče: »Nerešenih je nekaj več kot 100 zadev iz let 2025 in 2026, nove zadeve še vedno prihajajo, kar kaže na množičnost tovrstnih zadev.«

Hrvaški ribiči množično ugovarjajo: najprej na slovenskih sodiščih, kot zadnje jim ostane Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). To je včeraj objavilo sodbo v primeru hrvaških tožnikov Franke Makovac in Michaela Latina iz Savudrije, ki sta tožila Slovenijo zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja v prekrškovnih postopkih zaradi ribarjenja na slovenski strani Piranskega zaliva.

Ugotovljene kršitve pomenijo obveznost tožene države, da sprejme primerne ukrepe za odpravo kršitve njegovih pravic.

Makovčevi je bila globa izrečena zaradi nedovoljenega vstopa v Slovenijo, za prekršek pa je po skrajšanem postopku prejela plačilni nalog za 500 evrov. Njena navzočnost v slovenskih teritorialnih vodah je bila zabeležena z videoposnetkom, geolokacijo in fotografijo. Evropsko sodišče je menilo, da zaslišanje prič – ki ga je navajala kot razlog kršitve pravic – ni vplivalo na poštenost obravnave njenih pritožb, ki so jih obravnavala slovenska sodišča. Sodišče je v primeru Franke Makovac s petimi glasovi proti dvema razsodilo, da ni bilo kršitve konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Drugače pa je presodilo v primeru Latina. Slovenski ribiški inšpektorat ga je oglobil za 840 evrov za dva prekrška v slovenskih vodah. Kot dokaz so bila navedena neposredna opažanja inšpektorja, ki je osebno prepoznal Latina tudi na podlagi fotografij in objav z družbenih omrežij.

V tem primeru je sodišče sledilo tožniku, ki se je skliceval na pomanjkanje ustne obravnave zase in za priče, ter ugotovilo, da bi bila ta ključna za zaščito njegovih interesov. ESČP še navaja, da Latin ni bil v položaju, da bi učinkovito utemeljil obrambo, ker ga slovenski organi niso pravočasno obvestili o vseh dokazih. »Ugotovljene kršitve pomenijo obveznost tožene države, da sprejme primerne ukrepe za odpravo kršitve njegovih pravic,« navaja ESČP.

Več kot 800 tožb

Slovensko vrhovno sodišče je v odzivu na sodbo pozdravilo odločitev v primeru Makovac, v primeru Latin pa bo sodišče spoštovalo odločitev ESČP. »Kršitelji, hrvaški ribiči, niso zanikali, da so bili v času kontrole s strani pooblaščene uradne osebe na morju, izpodbijali pa so način, na katerega je bila ugotovljena njihova identiteta, ter uveljavljali dejansko zmoto, ker naj bi bili prepričani, da lovijo v hrvaških vodah,« so pojasnili.

Savudrijčana tožila Slovenijo zaradi kršitve človekovih pravic.

Ribička je bila zavrnjena, pri ribiču ugotovili kršitev.

Sledi še najmanj 800 tožb zaradi neizvedenih narokov.

Tako so za na videz podobna primera sprejeli različni odločitvi v prvem sojenju, za katerim stoji več kot 800 podobnih tožb Slovenije. Bistveno več pa se je nabralo neplačanih kazni ribičev v Piranskem zalivu policistom obeh držav in inšpekcijskim službam zaradi neupoštevanja arbitraže pri hrvaških državljanih in njihovi policiji. Slednja je v obeh opisanih primerih, ki sta doživela presojo v Strasbourgu, s čolnom preprečila nadaljnje postopke policije in inšpektorata.

Vsekakor sodba ni odločala o arbitraži, marveč o obravnavi domnevnih kršiteljev v slovenskih prekrškovnih postopkih – čeprav sta oba tožnika navedla, da ne bi smela nositi negativnih posledic za nerazrešen spor med Slovenijo in Hrvaško. A ker hrvaška politika ne prizna arbitraže, se ta spor vleče tudi čez stotine tožb. Skozi te bodo šele ob nadaljnjih razsodbah o ribičih iz Piranskega zaliva ugotavljali, če obstaja še kakšna sistemska pomanjkljivost v našem pravnem sistemu. Za zdaj iz Strasbourga navajajo, da se jim ne zdi primerno, da bi predlagali kakršne koli ukrepe.

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