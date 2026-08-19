  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠKALSKO JEZERO

Ribiški jackpot: po uri in pol boja je Velenjčan Uroš občutil somove ostre zobe

Iz vode sta s prijateljem izvlekla ribo, dolgo kar 240 centimetrov in težko 91 kilogramov.
Uroš Preradović je nadvse ponosen na svoj trofejni ulov. FOTO: Osebni arhiv

Uroš Preradović je nadvse ponosen na svoj trofejni ulov. FOTO: Osebni arhiv

Da ne gre za krapa, je bilo jasno v prvi minuti. FOTO: Osebni arhiv

Da ne gre za krapa, je bilo jasno v prvi minuti. FOTO: Osebni arhiv

Urošu je pomagal prijatelj Igor. FOTO: Osebni arhiv

Urošu je pomagal prijatelj Igor. FOTO: Osebni arhiv

Gospodar RD Velenje Edvard Strmčnik (v modri majici) je opravil uradno meritev uplenjene ribe. FOTO: Osebni arhiv

Gospodar RD Velenje Edvard Strmčnik (v modri majici) je opravil uradno meritev uplenjene ribe. FOTO: Osebni arhiv

Rekorden ulov za Škalsko jezero FOTO: Voranc Vogel

Rekorden ulov za Škalsko jezero FOTO: Voranc Vogel

Uroš Preradović je nadvse ponosen na svoj trofejni ulov. FOTO: Osebni arhiv
Da ne gre za krapa, je bilo jasno v prvi minuti. FOTO: Osebni arhiv
Urošu je pomagal prijatelj Igor. FOTO: Osebni arhiv
Gospodar RD Velenje Edvard Strmčnik (v modri majici) je opravil uradno meritev uplenjene ribe. FOTO: Osebni arhiv
Rekorden ulov za Škalsko jezero FOTO: Voranc Vogel
Gordana Stojiljković
 19. 8. 2026 | 06:17
4:21
A+A-

»To je bil moj ribiški jackpot, enkratna priložnost v življenju, tega sem resnično vesel,« nam je povedal 32-letni Uroš Preradović iz Črnove pri Velenju, ki mu je v nedeljo okoli 19. ure uspel rekordni ulov. Namesto krapov, ki jih je lovil s klasično kraparsko ribiško opremo, je ujel kar dva metra in 40 centimetrov dolgega soma, težkega 91 kilogramov. Ribiška družina (RD) Velenje je kapitalca uradno stehtala in potrdila, da gre za rekord Škalskega jezera.

Iz Valjeva v Velenje

Preradović nam je zaupal, da je v Velenje iz rodnega Valjeva v Srbiji prišel pred 15 leti z mednarodno dijaško izmenjavo. »Prišel sem v tretji letnik srednje računalniške šole in tukaj ostal,« pravi sogovornik, ki je redno zaposlen v Gorenju, ima pa tudi popoldanski s. p., saj se njegovo podjetje ukvarja z laserskim čiščenjem površin. V Velenju si je torej ustvaril življenje, v začetku novembra pričakuje prvega otroka. »Moj oče je bil strasten ribič, očitno sem to žilico podedoval po njem,« pripoveduje sogovornik in dodaja, da zadnjih šest let intenzivneje lovi krape. »S kolegom sva začela loviti krape za hobi. Ribičija me namreč pomirja, napolni me s pozitivno energijo, saj se iz dnevnega hrupa na tak način umakneš v tišino, v mir,« poudarja Preradović. Do nedelje je bil njegov največji ulov 20-kilogramski krap. »Soma sem ujel prvič,« pravi.​

Z rekordom za največjega ulovljenega soma pri nas se sicer ponaša Robert Brezlan, ki je oktobra 2022 v Slivniškem jezeru ulovil 264 centimetrov dolgega in okrog 100 kilogramov težkega soma.

Tudi v nedeljo zvečer je šel na krapa. Krmišče je hranil z naravnimi vabami bojlami, nekaj minut pred 19. uro pa je na 24-milimetrsko bojlo prijela riba, ki se je obnašala povsem drugače. Že po prvi minuti je vedel, da na drugi strani ni navaden krap. Po približno pol ure se je prava borba šele začela. Som je v enem od pobegov s palice izvlekel skoraj 300 metrov laksa. »Pri tako veliki ribi je dovolj ena sama napaka, da se vse konča,« pravi Preradović. Po približno eni uri so ribo prvič zagledali, in to kakšnih 20 metrov od obrežja. »Pomagale so mi dolgoletne ribiške izkušnje in predvsem dobro poznavanje domače vode. Vedel sem, v katere dele jezera mu ne smem dovoliti pobegniti, saj bi se lahko tam skril ali zapletel in bi bila borba najverjetneje izgubljena,« še doda.

Som za carja ali carico

»Prijatelja Igorja Popovića sem prosil, da nama je šel po škornje, da sva lahko vstopila v vodo, ker je bila mreža absolutno premajhna za takšno ribo. Oba sva si nataknila tudi rokavice, saj sva ga zato, da sva ga izvlekla iz vode, morala prijeti za usta. Občutila sva tudi njegove zelo ostre zobe,« je pripovedoval dan po kapitalnem ulovu. Poškodb na rokah nima, »zaradi uro in pol dolge borbe pa danes čutim vse mišice,« je priznal.

To je bil moj ribiški jackpot, enkratna priložnost v življenju.

Ribo je prevzel gospodar RD Velenje Edvard Strmčnik in opravil uradno tehtanje. Uporabili so tehtnico z nosilnostjo 300 kilogramov, kazalec pa se je ustavil pri 91 kilogramih. Izmerjena dolžina soma je 240 centimetrov. Na podlagi uradnih meritev je RD Velenje potrdila, da gre za rekord Škalskega jezera. In kaj se bo zdaj zgodilo z ribo? »Mislim, da bo za eno fajn kosilo za ribiče. Preparacija za tako veliko ribo je predraga,« je še dejal Uroš Preradović, potrdil pa predsednik RD Velenje Niko Vivod. »Gre za uplenjeno ribo, ki smo jo torej vzeli iz narave. Konec meseca imamo vsakoletno prireditev Car – carica, že 52. po vrsti, ko razglasimo carja ali carico; to postane tisti, ki je ujel največjo ribo. Ribo bomo po vsej verjetnosti pojedli na tej prireditvi,« je napovedal Vivod. 

Uroš Preradović je nadvse ponosen na svoj trofejni ulov. FOTO: Osebni arhiv
Uroš Preradović je nadvse ponosen na svoj trofejni ulov. FOTO: Osebni arhiv

Da ne gre za krapa, je bilo jasno v prvi minuti. FOTO: Osebni arhiv
Da ne gre za krapa, je bilo jasno v prvi minuti. FOTO: Osebni arhiv

Gospodar RD Velenje Edvard Strmčnik (v modri majici) je opravil uradno meritev uplenjene ribe. FOTO: Osebni arhiv
Gospodar RD Velenje Edvard Strmčnik (v modri majici) je opravil uradno meritev uplenjene ribe. FOTO: Osebni arhiv

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

VelenjeŠkalsko jezeroribolovsomribičiUroš PreradovićIgor Popović
ZADNJE NOVICE
11:17
Šport  |  Tekme
ZGODOVINSKA MISIJA

Drevi v Bratislavi prva tekma za ligo prvakov Slovan – Celje

Slovenski prvaki so v formi, slovaški pa v še boljši.
Gorazd Nejedly19. 8. 2026 | 11:17
11:07
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Prestrašena mama poklicala koprsko policijo: bala naj bi se lastnega sina

19-letnik naj bi nad materjo izvajal nasilje. zaklepal naj bi jo v sobo in ji grozil.
19. 8. 2026 | 11:07
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJBOLJŠA VADBA

Uteži ali vadba z lastno telesno težo? Katera je boljša za moč, mišice in zdravje

Vadba z utežmi in vadba z lastno telesno težo nista tekmeca. Zakaj?
Miroslav Cvjetičanin19. 8. 2026 | 11:00
10:42
Novice  |  Slovenija
KLJUB VROČINI

Po katastrofalnih poplavah spet proslavili Lučki dan, ki je trajal ves teden (FOTO)

V idilični vasici in Občini Luče ob Savinji so spet optimistični in življenje gre naprej.
19. 8. 2026 | 10:42
10:38
Live
Novice  |  Slovenija
ZADNJE SLOVO

Slovenija se poslavlja od legendarne Milene Zupančič: »Počivala bo v bohinjski zemlji, ki jo je neizmerno ljubila« (VIDEO in FOTO)

Pogreb bo točno opoldan na Bohinjski Beli.
19. 8. 2026 | 10:38
10:18
Novice  |  Svet
PORAST PRIMEROV

Zaskrbljujoč porast virusa Zahodnega Nila: v Grčiji in Severni Makedoniji 14 smrtnih žrtev

Še izrazitejše je širjenje bolezni v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo, doslej je umrlo devet ljudi,
19. 8. 2026 | 10:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij zmanjkuje

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki