Ribiški jackpot: po uri in pol boja je Velenjčan Uroš občutil somove ostre zobe

»To je bil moj ribiški jackpot, enkratna priložnost v življenju, tega sem resnično vesel,« nam je povedal 32-letni Uroš Preradović iz Črnove pri Velenju, ki mu je v nedeljo okoli 19. ure uspel rekordni ulov. Namesto krapov, ki jih je lovil s klasično kraparsko ribiško opremo, je ujel kar dva metra in 40 centimetrov dolgega soma, težkega 91 kilogramov. Ribiška družina (RD) Velenje je kapitalca uradno stehtala in potrdila, da gre za rekord Škalskega jezera.

Iz Valjeva v Velenje

Preradović nam je zaupal, da je v Velenje iz rodnega Valjeva v Srbiji prišel pred 15 leti z mednarodno dijaško izmenjavo. »Prišel sem v tretji letnik srednje računalniške šole in tukaj ostal,« pravi sogovornik, ki je redno zaposlen v Gorenju, ima pa tudi popoldanski s. p., saj se njegovo podjetje ukvarja z laserskim čiščenjem površin. V Velenju si je torej ustvaril življenje, v začetku novembra pričakuje prvega otroka. »Moj oče je bil strasten ribič, očitno sem to žilico podedoval po njem,« pripoveduje sogovornik in dodaja, da zadnjih šest let intenzivneje lovi krape. »S kolegom sva začela loviti krape za hobi. Ribičija me namreč pomirja, napolni me s pozitivno energijo, saj se iz dnevnega hrupa na tak način umakneš v tišino, v mir,« poudarja Preradović. Do nedelje je bil njegov največji ulov 20-kilogramski krap. »Soma sem ujel prvič,« pravi.​

Z rekordom za največjega ulovljenega soma pri nas se sicer ponaša Robert Brezlan, ki je oktobra 2022 v Slivniškem jezeru ulovil 264 centimetrov dolgega in okrog 100 kilogramov težkega soma.

Tudi v nedeljo zvečer je šel na krapa. Krmišče je hranil z naravnimi vabami bojlami, nekaj minut pred 19. uro pa je na 24-milimetrsko bojlo prijela riba, ki se je obnašala povsem drugače. Že po prvi minuti je vedel, da na drugi strani ni navaden krap. Po približno pol ure se je prava borba šele začela. Som je v enem od pobegov s palice izvlekel skoraj 300 metrov laksa. »Pri tako veliki ribi je dovolj ena sama napaka, da se vse konča,« pravi Preradović. Po približno eni uri so ribo prvič zagledali, in to kakšnih 20 metrov od obrežja. »Pomagale so mi dolgoletne ribiške izkušnje in predvsem dobro poznavanje domače vode. Vedel sem, v katere dele jezera mu ne smem dovoliti pobegniti, saj bi se lahko tam skril ali zapletel in bi bila borba najverjetneje izgubljena,« še doda.

Som za carja ali carico

»Prijatelja Igorja Popovića sem prosil, da nama je šel po škornje, da sva lahko vstopila v vodo, ker je bila mreža absolutno premajhna za takšno ribo. Oba sva si nataknila tudi rokavice, saj sva ga zato, da sva ga izvlekla iz vode, morala prijeti za usta. Občutila sva tudi njegove zelo ostre zobe,« je pripovedoval dan po kapitalnem ulovu. Poškodb na rokah nima, »zaradi uro in pol dolge borbe pa danes čutim vse mišice,« je priznal.

To je bil moj ribiški jackpot, enkratna priložnost v življenju.

Ribo je prevzel gospodar RD Velenje Edvard Strmčnik in opravil uradno tehtanje. Uporabili so tehtnico z nosilnostjo 300 kilogramov, kazalec pa se je ustavil pri 91 kilogramih. Izmerjena dolžina soma je 240 centimetrov. Na podlagi uradnih meritev je RD Velenje potrdila, da gre za rekord Škalskega jezera. In kaj se bo zdaj zgodilo z ribo? »Mislim, da bo za eno fajn kosilo za ribiče. Preparacija za tako veliko ribo je predraga,« je še dejal Uroš Preradović, potrdil pa predsednik RD Velenje Niko Vivod. »Gre za uplenjeno ribo, ki smo jo torej vzeli iz narave. Konec meseca imamo vsakoletno prireditev Car – carica, že 52. po vrsti, ko razglasimo carja ali carico; to postane tisti, ki je ujel največjo ribo. Ribo bomo po vsej verjetnosti pojedli na tej prireditvi,« je napovedal Vivod.

Uroš Preradović je nadvse ponosen na svoj trofejni ulov. FOTO: Osebni arhiv

Da ne gre za krapa, je bilo jasno v prvi minuti. FOTO: Osebni arhiv