Ribniški vinogradniki ponosni, da niso nikomur na plečih: drug za drugim s škarjami po lestvi (FOTO)

TRADICIONALNA TRGATEV

Tradicionalna trgatev letos postregla z zelo sladkim grozdjem.

V prijetnem in slovesnem vzdušju je za zidovi ribniškega gradu potekala tradicionalna trgatev potomke najstarejše trte na svetu, mariborske modre kavčine, ki so jo v Ribnici posadili leta 2019. Letošnja letina je bila izjemno bogata, saj so na trti natrgali 29 polnih grozdov. Še ena trta Obred, ki je menda edinstven, se je začel s himno Ribniških vinogradnikov, ki prepeva o deželi suhe robe in društvu Svetega Martina (avtorja Žige Bižala), in krajšim nagovorom prvega med enakimi, predsednika Janeza Rusa. Zatem je besedo prevzel ribniški župan Samo Pogorelc, ki je po protokolu gospodar trte. ...