Ribolov, ki se vedno začne pri oltarju

Ko so se v cerkvi sv. Frančiška Asiškega 7. februarja ob 7. uri zjutraj oglasili zvonovi in se je po križnem hodniku Minoritskega samostana razlegla molitev za ribiče, je bilo jasno, da se za piranske športne ribiče začenja nova sezona. Zbrali so se na tekmi za pokal frater – edinstveni ribiški prireditvi, ki so jo pred 12 leti zasnovali piranski minoriti skupaj z Ribiškim društvom Oradela.

Kakor kapuca

Iz skromne ideje ribiča Danila Toreja, enega najboljših športnih ribičev, in patra Marjana Vogrina, Štajerca, ki se je v Piranu ob duhovnem delu zaljubil še v morje in ribolov, je prerasla v tradicijo, kakršne ni daleč naokoli – morda niti nikjer na svetu. Skupaj sta rekreativnemu dnevu minoritov dodala ribiški tekmovalni duh in nastal je pokal frater. Ime ni naključno. Riba frater (Diplodus vulgaris), prepoznavna po črnem obročku na repu in izraziti črni lisi na temenu, je namreč dobila ime prav po tej značilnosti, saj spominja na kapuco redovnikov – bratov minoritov oziroma fratrov. Na pokal vsako leto povabijo minorite iz slovenskih samostanov v Piranu, na Ptujski Gori, Ptuju in v Ljubljani. Pridružijo se jim tudi drugi redovniki, duhovniki in seveda številni športni ribiči, za katere je to prva preizkušnja v letu. Letos je bilo vseh skupaj 34.

Pokal frater ni le tekma. Je dan, ko se brišejo meje med redovniki in ribiči.

Kot bi se poskrili

Tekmovanje se je tudi tokrat začelo tam, kjer se za minorite vse začne – pri oltarju. V cerkvi sv. Frančiška so darovali mašo za vse pokojne ribiče, športne in gospodarske, ter prosili za varno plovbo in dober ulov. Upokojeni koprski škof dr. Jurij Bizjak, ki je maševal in se rad udeleži tudi kakšnega ribolova, poudarja, da je Jezus večino svojih učencev izbral prav med ribiči. »Najprej so bili ribiči, šele nato pastirji ljudi,« je povedal v eni od pridig. Prav v tem je simbolika Pokala frater – dušni pastirji se na svoj rekreativni dan simbolično vrnejo h koreninam. Po maši je sledil krepak samostanski zajtrk s kavico, nato pa so čolni zapluli proti sredini Piranskega zaliva. Lovili so s palico ali na roko, vsak gram ujete ribe je prinesel točko. Ker pa gre za pokal frater, vsak gram ujete ribe frater prinese kar deset točk. To pravilo daje tekmi poseben čar – in dodatno napetost. Ob ugodnem vremenu so iz morja potegnili kar 73 kilogramov rib. Največ je bilo menol, pa tudi kak ribon, špar in šur je bil vmes. A fratra ni bilo na trnek nobenega. »Kot bi se poskrili,« so se pošalili ribiči, ko je tehtnica pokazala lep skupni ulov, a brez glavnega junaka tekme. Redkost te ribe v zadnjih letih daje dogodku tudi rahlo noto zaskrbljenosti nad stanjem v morju.

Po prihodu z morja je v minoritskem samostanu zadišalo po golažu in bogatem štrudlju.

Obujali spomine

Pokal frater ni le tekma. Je dan, ko se brišejo meje med redovniki in ribiči, med oltarjem in čolnom. Ko so se čolni znova privezali v mandraču, je bilo namreč jasno, da največji ulov dneva ni bil v kilogramih, temveč v druženju, veri in tradiciji, ki v Piranu povezuje morje in človeka. Sledila sta tehtanje ulova ter razglasitev rezultatov v samostanu. Zadišalo je po golažu in bogatem štrudlju. Seveda ni manjkalo obujanja zgodb z morja, smeha in prijateljskega ribiškega zbadanja. V konkurenci redovnikov je z najboljšim ulovom slavil Marjan Vogrin, ki je zastopal Minoritski samostan Ptuj. Drugi je bil pater Miran Žvanut DJ, tretji pa Miran Muhič. V konkurenci vseh ribičev je zmagal Janko Brecelj iz San Bartolomea pred Frankom Frumnom iz Izole in Francem Frumnom, prav tako iz Izole.