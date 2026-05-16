Risa Ravija so izpustili v divjino, po izgubi matere bi brez človeške pomoči poginil (FOTO)

Kot številni osiroteli živalski mladiči – njegovo mamo je do smrti zbil avto – bi najbrž poginil, a risjega mladiča so rešili ljubitelji živali. Predali so ga v oskrbo zavetišča nevladne organizacije za zaščito živali Athenas, kjer se je mladič kljub izgubi normalno razvijal. Pred kratkim se je zgodil težko pričakovani trenutek: Ravija, ki je pri 11 mesecih že dovolj razvit, da je lahko samostojen, so izpustili v gozdove blizu Baume-les-Dames v osrednji Franciji. Prepeljali so ga 100 kilometrov od zavetišča in ga izpustili na skrbno izbrano mesto, daleč od cest in človeških naselij. Čeprav se bo zdaj moral znajti sam, pa ga bodo rešitelji še nekaj časa spremljali s pomočjo GPS-ovratnice, da bi se prepričali, ali je njegova vrnitev v divjino zares uspešna. Po enem letu, ko bo zunaj kritičnega obdobja, bo ovratnica odpadla.

Če bo šlo vse tako, kot mora, in se bo izognil prometnim nesrečam in ustrelitvi, bo samček februarja naslednje leto že našel družico in z njo spočel mladiče. Prav to je tudi cilj tovrstnih akcij, saj skušajo preprečiti izginotje zaščitene vrste, ki je na rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave. Rise najbolj ogrožata krivolov in promet.

Ravija so v naravo prenesli, ko je spal.

Ravi je od štirih osirotelih mladičev edini preživeli. Eden njegovih sorojencev je poginil še pred prihodom reševalne ekipe, za dva pa je bil po ulovu usoden tifus. Le Ravi, bolan in hudo podhranjen, je preživel zaradi dobre oskrbe in varnega okolja. Za Athenas je bil nedavni izpust risa že 34. po vrsti. Center se ponaša s 97-odstotno stopnjo uspešnosti svojega programa izpusta.

Na dan izpusta so mačka najprej pomirili z anestetično puščico, nato pa opravili popoln zdravniški pregled, vključno z oceno krempljev, zob, teže in delovanja srca. Skrbniki so fotografirali njegov kožuh, katerega edinstveni vzorec pik omogoča prihodnjo identifikacijo na posnetkih.