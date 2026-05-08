Robert Golob in Tina Gaber Golob prvič po volitvah skupaj v javnosti! Poglejte, kam se odpravljata

V počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović.

Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane bosta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja Poslovne šole Bled Danica Purg ter legenda slovenske košarke Ivo Daneu. Podelili bodo tudi nagrade in plakete glavnega mesta. Seje se bosta med drugimi udeležila predsednik vlade Robert Golob in ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki opravljata tekoče posle.

Posebno pozornost bo na slavnostni seji zagotovo pritegnil prihod Roberta Goloba. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, se bo dogodka udeležil v spremstvu soproge Tine Gaber Golob, to bo njun prvi skupni javni nastop po volitvah, zato zanimanja ne manjka. Mnogi so se gotovo že spraševali, kam sta poniknila po volilni nedelji. Gabrova se od takrat ni oglasila niti na instagramu, kjer je sicer vse do volitev redno delila izbrane utrinke iz svojega vsakdana.

Bo Zoran Janković znova kandidiral? FOTO: Blaž Samec

Janković bo na slavnostni seji sporočil svojo odločitev, ali se bo znova potegoval za župansko mesto in nadaljeval 20-letno vodenje Mestne občine Ljubljana. Na torkovi novinarski konferenci je sicer dejal, da je lepo biti župan Ljubljane in da si kaj drugega ne zna predstavljati, ali pa se bo čisto umaknil. Dodal je, da bo kljub drugim možnostim, ki so mu bile ponujene, ko bo zaključil, »zaključil tukaj, v Ljubljani, ker je zame to najlepše mesto«. Popoldne bo svojo kandidaturo za župana Ljubljane na jesenskih lokalnih volitvah predstavil tudi predsednik Piratske stranke Slovenije in ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović. Napovedal je, da bo ob viziji razvoja mesta v prihajajočem mandatu predstavil tudi podrobnosti glede morebitnega sodelovanja z drugimi političnimi akterji.

Ljubljana mestni praznik praznuje 9. maja, na dan zmage nad fašizmom in nacizmom. Ta dan v Evropi praznujemo v spomin na 8. maj 1945, ko so zavezniki v drugi svetovni vojni uradno sprejeli brezpogojno predajo nacistične Nemčije. Ljubljana pa je bila osvobojena 9. maja 1945.