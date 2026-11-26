Slovensko Istro je zajelo obilno deževje, ki skupaj z visokim plimovanjem morja povzroča vse več težav. Voda je zalila več območij v Izoli, Strunjanu in Piranu, poplavlja ceste, dvorišča in objekte, ponekod pa imajo gasilci polne roke dela z odstranjevanjem posledic narasle vode. Razmere so posebej zahtevne na nižje ležečih predelih ob obali, kjer se meteorna voda zaradi obilnih padavin in visoke gladine morja težje umika.

O težavah poročajo tudi prebivalci, ki nam pošiljajo posnetke poplavljenih območij in opozarjajo na posledice neurja. Med drugim je pod vodo tudi državno posestvo, kjer sta se poročila nekdanji predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber. Posnetki razkrivajo, kako obsežno je poplavljanje zajelo tudi ta del slovenske obale.

Razmere na terenu so ponekod zelo neprijetne. Bralka iz Strunjana nam je sporočila, da se na območju širi močan neprijeten vonj. »Smrdi po dreku, očitno je kanalizacijo ven vrglo,« je zapisala. Poslala nam je tudi videoposnetek jaška pri Hotelu Svoboda, iz katerega oziroma ob katerem je videti štrleči toaletni papir. Ali je prišlo do izliva kanalizacije, za zdaj ni uradno potrjeno.

Jašek FOTO: Bralka Zorica

Poplavljene ceste FOTO: Bralka Zorica

V Piranu sprožili sireno za nevarnost

Zaradi visokega plimovanja morja so v Piranu danes nekaj pred 9. uro sprožili sireno javnega alarmiranja. Iz koprskega centra za obveščanje so sporočili, da je bilo opozorilo namenjeno obveščanju prebivalcev o nevarnosti zaradi naraščanja morja. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o obsežnejših poplavah na območju Izole in Pirana. V regijskem centru za obveščanje so do 9.15 prejeli več kot sto klicev. Na pomoč so priskočile poklicne gasilske enote in prostovoljna gasilska društva.

Voda je med drugim zalila stanovanjsko hišo v Izoli in kletne prostore na Maliji.

V Portorožu se je porušil podporni zid

Težave zaradi dolgotrajnega obilnega deževja so se začele že v sredo popoldne. V Portorožu se je namreč porušil podporni zid. Večja količina zemljine in gradbenega materiala je zasula dostopne poti ter poškodovala ograjo in fasado. Močan veter je danes zjutraj povzročal težave tudi na območju Kambreškega v občini Kanal, kjer je podrl več dreves.

Naraščajo tudi druge reke v Sloveniji

Kot so v hidrološkem poročilu navedli na Agenciji RS za okolje (Arso), poleg rek in manjših vodotokov v slovenski Istri naraščajo tudi druge reke v jugozahodni in osrednji Sloveniji. Nekoliko se povečuje tudi obseg ojezerjenih kraških polj. Drugod po državi je naraščanje rek zmerno, ponekod pa so njihovi pretoki že ustaljeni. V severni, osrednji in vzhodni Sloveniji reke ohranjajo srednjo vodnatost, medtem ko je vodnatost rek v Pomurju, Podravju in Posotelju majhna.

V slovenski Istri bodo reke danes sprva še naraščale, popoldne in zvečer pa naj bi se njihovo naraščanje umirjalo. Vodostaji ojezerjenih kraških polj in Ljubljanice na Ljubljanskem barju se bodo še nekoliko zvišali. Čez dan bodo narasle tudi reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, vendar bo njihovo naraščanje manj izrazito. V petek in soboto naj bi reke večinoma že upadale.

Morje se bo razlivаlо tudi na izpostavljenih delih obale

Arso je opozoril tudi na povišano gladino morja. Danes dopoldne se bo morje na najbolj izpostavljenih delih slovenske obale razlivalo približno 20 centimetrov visoko. Takšne razmere naj bi trajale do 11. ure. Prebivalcem in obiskovalcem obale svetujejo previdnost, saj se lahko razmere ob nadaljnjem deževju in visokem plimovanju hitro spreminjajo.

O dogajanju na Obali bomo poročali tudi v nadaljevanju.