Robert Golob iskreno o odnosu z Natašo Pirc Musar: »Ni enostavno, a se trudim vsak dan.«

Ob zaključku leta smo na portalu Slovenskih novic pripravili serijo novoletnih intervjujev z osrednjimi političnimi odločevalci v Sloveniji. Za odgovore o tem, kako ocenjujejo leto, ki se izteka, njegove izzive, dosežke in lekcije, ter kaj pričakujejo v prihodnje, smo prosili predsednico republike, predsednika vlade, predsednico državnega zbora, predsednika državnega sveta in predsednika Slovenske škofovske konference. Intervjuji so nastali pred božičnimi prazniki.

Robert Golob je v pogovoru povedal, kaj ga je leto 2025 naučilo in zakaj verjame, da je Slovenija kljub vsem pretresom stabilna država. Poudaril je, da spremembe zahtevajo pogum in potrpežljivost, hkrati pa je nanizal ukrepe, za katere pravi, da jih ljudje že čutijo – od božičnice do nižjih stroškov in napovedanih izboljšav v začetku leta. Ob tem ni skrival skrbi zaradi neresnic in sovražnega govora v politiki, o volitvah pa je govoril kot o preizkusu rezultatov, ne egov.

Leto 2025 je bilo politično zahtevno. Kaj je bila največja lekcija tega leta?

Leto 2025 me je opomnilo na naše temelje: ko se povežeš, lahko narediš vse. Imeti privilegij voditi državo, ni le upravljanje sistema, ampak predvsem odgovornost do ljudi. Moč ni v glasnosti, temveč v umetnosti poslušanja. Vztrajati je nujno tudi, ko je težko. Spremembe so nujne, a ne pridejo čez noč. Potrebujejo zaupanje, pogum in potrpljenje. Zadovoljen sem, da je ta vlada izpeljala pomembne reforme, da se rezultati našega dela vidijo. Veselim se prihajajočih mesecev, ko bomo te rezultate še bolj neposredno predstavljali državljankam in državljanom.

Iskreno, kako zadovoljni ste danes s stanjem v državi?

Slovenija je danes stabilna in svobodna država. Varnost, socialna stabilnost, močni javni sistemi so temelji, na katerih gradimo. Ni vse idealno in tega ne skrivam. A gledam celoto in vidim državo, ki zna stati pokončno tudi takrat, ko svet okoli nas ni prijazen. Živimo v družbi, kjer ima vsak pravico do besede. In ko pravna država deluje, ko zdravstvo in šolstvo ne pozabita na nikogar, ko pomagamo najšibkejšim, takrat vemo, da gremo v pravo smer.

Skrbi pa me širjenje neresnic, žaljivk in spodbujanje sovraštva v javnem prostoru s strani nekaterih vidnih političnih akterjev.

Kako se vam zdi, da je slovenska politika letos sodelovala med seboj; smo kot država na dobri poti k več dialoga in skupnim rešitvam, ali pa imate občutek, da so prihajajoče volitve pravi trenutek, da se karte premešajo in se stvari postavijo na novo?

Sodelovanje pomeni sodelovanje z vsemi. Mislim, da so ljudje jasno povedali, da kdor tega ne razume, ostane pred zaprtimi vrati parlamenta. Sodelovanja ne moreš pogojevati, še najmanj pa s pozicije namišljene moči.

Robert Golob je božičnico namenil Zvezi prijateljev mladine Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Kaj konkretnega je vlada letos naredila, da ljudje lahko to občutijo v vsakdanjem življenju, morda na področju varnosti, na položnici, v zdravstvu ali pri plači?

Vsak mesec smo oblikovali konkretne ukrepe, ki se ljudem niso poznali le v denarnici, temveč v višji kvaliteti bivanja. Samo v mesecu decembru je velika večina Slovencev prvič dobila izplačano božičnico in to je zdaj sistemsko urejena pravica. Poleg tega smo podaljšali veljavnost vinjet, na podlagi zakona, ki je bil sprejet na začetku leta, so zdaj cene elektrike med najnižjimi v Evropi. V januarju se lahko približno 20.000 družin, ki ima svojce v domovih za starejše, veseli nižjih položnic in še bi lahko naštevali. Februarja se obeta dvig pokojnin in višja minimalna plača. Marca pa se bosta, kot vedno pred volitvami, cedila med in mleko in to žal iz ust tistih, ki v treh mandatih nobene od svojih obljub do ljudi niso uresničili.

Parlamentarne volitve se bližajo. Se nanje pripravljate bolj kot državnik ali kot kandidat? Kdo bo po vašem mnenju vaš najtežji tekmec na volitvah?

Vedno najprej kot predsednik vlade. Ljudje so mi zaupali odgovornost najvišje in najpomembnejše funkcije v državi in to jemljem z vso dolžno ponižnostjo. Volitve niso tekma egov. V tem mandatu smo začeli tisto, česar se mnogi niso upali lotiti, tudi stvari, ki niso bile priljubljene. Delali smo tudi napake, a nismo odnehali. A prav to je odgovornost: da vztrajaš pri tem, kar je prav in ne le zasleduješ tistega, kar je všečno.

Volilna udeležba pogosto razočara, ljudje pa pravijo, da se jim politika zdi oddaljena. S čim boste pritegnili volivce, da bodo imeli občutek, da njihov glas res nekaj spremeni?

Želel bi si, da bi se ljudje odločali na podlagi rezultatov opravljenega dela. Vem pa, da so obeti za naprej in s tem povezana pričakovanja največkrat tisti odločilni kamenček v mozaiku, ki odloča. Upam si trditi, da smo od ostalih drugačni po tem, da nam je v tem mandatu uspelo zgraditi trden temelj, na podlagi katerega lahko ljudem jasno napovemo, katera pričakovanja smo v naslednjem mandatu tudi sposobni uresničiti.

Robert Golob: Marca se bosta, kot vedno pred volitvami, cedila med in mleko in to žal iz ust tistih, ki v treh mandatih nobene od svojih obljub do ljudi niso uresničili. FOTO: Črt Piksi, Delo

Kako bi opisali svoj odnos s predsednico republike. Je bolj deloven ali že tudi bolj sproščen? Si znata odkrito povedati, kadar se ne strinjata? Kdaj sta se nazadnje slišala ter o čem sta govorila?

Ni enostavno, a se trudim vsak dan. Vedno sem spoštoval funkcijo predsednika država, verjamem pa, da je različne poglede treba reševati strpno, vztrajno in predvsem daleč od oči javnosti.

Letos ste prejeli tudi božičnico. Že veste, kako jo boste porabili? Ali imate že seznam želja?

Namenil sem jo Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Kako boste preživeli silvestrovo?

Ostal bom v Ljubljani, silvestrovo bom preživel s prijatelji.

Kaj bi ob koncu leta sporočili bralcem Slovenskih novic?

Drage bralke in dragi bralci, želim vam toplino doma, pogum, da se naslonite drug na drugega, in moč, da ne obupate takrat, ko je najtežje. Naj bo novo leto polno spoštovanja, solidarnosti in iskrivih trenutkov. Naj nas povezuje tisto, kar nas dela ljudi: srčnost in želja, da drug drugemu olajšamo dan. To je najbolj človeško in najbolj slovensko. Vse dobro.