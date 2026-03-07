  • Delo d.o.o.
V INTERVJUJU

Robert Golob kritičen do šefa KPK, ker se je udeležil strankarskih dogodkov

Kot je dejal, imamo opravka z zanimivim fenomenom, ko se nekdo, ki naj bi bil neodvisen, aktivno udeležuje strankarskih dogodkov.
Robert Golob v oddaji 24UR. FOTO: Voyo/zajem zaslona
Robert Golob v oddaji 24UR. FOTO: Voyo/zajem zaslona
M. J.
 7. 3. 2026 | 20:43
 7. 3. 2026 | 20:46
1:44
A+A-

Premier Robert Golob je bil danes gost v oddaji 24UR, v kateri se je obregnil ob ravnanje trenutno še predsednika KPK Roberta Šumija. Ta je bil gost pri Logarjevih Demokratih in Socialnih demokratih, kar pa se predsedniku slovenske vlade ne zdi primerno. »Prav je, da ljudje vejo, da imamo opravka z, za moje pojme, zanimivim fenomenom, ko se nekdo, ki naj bi bil neodvisen, ki naj bi bil v resnici razsojevalec tudi o naši integriteti, aktivno udeležuje strankarskih dogodkov,« je povedal v oddaji.

Transparentno in enakopravno se odziva na vsa vabila

V KPK so stopili Šumiju v bran. Pravijo, da ta ob vsaki priložnosti poskuša pojasniti vlogo komisije in da se transparentno in enakopravno odziva na vsa vabila. V Gibanju Svoboda ne delijo njihovega mnenja. O zadevi pišejo tudi v enem oglasnem sporočilu, ki je videti kot novinarski članek. Golob, sodeč po odzivu v oddaji, ni bil tisti, ki je poskrbel, da je bilo to oglasno sporočilo pripravljeno in objavljeno. »Verjemite mi, da res ne nadziram oglaševalske kampanje,« je povedal premier.

V oddaji 24UR so v zvezi s tem oglasom še dejali, da je slabi dve uri po intervjuju s premierjem zadnja vrstica v oglasu, v kateri je pisalo »Naročnik oglasa je Gibanje Svoboda«, izginila. Po tem, ko so na stranko poslali vprašanje, zakaj so jo izbrisali, pa se je vrnila.

Več iz teme

Robert Golobrobert šumiKPKvlada
21:25
Premium
Novice  |  Slovenija
BLIŽNJI VZHOD

Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

Med ponedeljkom in četrtkom je bilo na dubajskem nepremičninskem trgu sklenjenih 1728 transakcij v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.
7. 3. 2026 | 21:25
21:00
Bulvar  |  Suzy
PODELITEV NAGRAD

Actor Awards 2026: popolnoma spremenjeni zvezdniki (Suzy)

Letos so nekdanje nagrade SAG (Screen Actors Guild) prvič potekale pod drugim imenom.
7. 3. 2026 | 21:00
20:43
Novice  |  Slovenija
V INTERVJUJU

Robert Golob kritičen do šefa KPK, ker se je udeležil strankarskih dogodkov

Kot je dejal, imamo opravka z zanimivim fenomenom, ko se nekdo, ki naj bi bil neodvisen, aktivno udeležuje strankarskih dogodkov.
7. 3. 2026 | 20:43
20:11
Novice  |  Svet
JEDRSKO OROŽJE

Ta evropska država po skoraj 40 letih spreminja pomembno odločitev: »Želimo jedrsko orožje na našem ozemlju ...«

Predlog prihaja v času, ko evropske države krepijo obrambno sodelovanje kot odziv na vojno v Ukrajini in širšo globalno nestabilnost.
7. 3. 2026 | 20:11
19:43
Novice  |  Slovenija
VEČMILIJONSKI DOBITKI

Je Slovenija res dežela loterijskih dobitkov? Miha Kramli: »Slovenci izstopamo predvsem po eni stvari ...«

Veliki loterijski dobitki v ljudeh pogosto prebudijo upanje, vendar strokovnjak opozarja, da je pomembno predvsem to, kako posamezniki razumejo igre na srečo in kje prepoznajo mejo med zabavo in tveganjem.
Kaja Grozina7. 3. 2026 | 19:43
19:22
Bralci
BRALKA POROČEVALKA

Bralka iz Polja v Ljubljani v šoku: »Truplo je bilo delno pokrito, več kot dve uri ležalo na javnem prostoru«

Na ljubljanski policijski upravi smo preverili, ali očitki o nepietetnem odnosu držijo.
Mitja Urbančič7. 3. 2026 | 19:22

IZBRANO ZA VAS
