Robert Golob kritičen do šefa KPK, ker se je udeležil strankarskih dogodkov

Premier Robert Golob je bil danes gost v oddaji 24UR, v kateri se je obregnil ob ravnanje trenutno še predsednika KPK Roberta Šumija. Ta je bil gost pri Logarjevih Demokratih in Socialnih demokratih, kar pa se predsedniku slovenske vlade ne zdi primerno. »Prav je, da ljudje vejo, da imamo opravka z, za moje pojme, zanimivim fenomenom, ko se nekdo, ki naj bi bil neodvisen, ki naj bi bil v resnici razsojevalec tudi o naši integriteti, aktivno udeležuje strankarskih dogodkov,« je povedal v oddaji.

Transparentno in enakopravno se odziva na vsa vabila

V KPK so stopili Šumiju v bran. Pravijo, da ta ob vsaki priložnosti poskuša pojasniti vlogo komisije in da se transparentno in enakopravno odziva na vsa vabila. V Gibanju Svoboda ne delijo njihovega mnenja. O zadevi pišejo tudi v enem oglasnem sporočilu, ki je videti kot novinarski članek. Golob, sodeč po odzivu v oddaji, ni bil tisti, ki je poskrbel, da je bilo to oglasno sporočilo pripravljeno in objavljeno. »Verjemite mi, da res ne nadziram oglaševalske kampanje,« je povedal premier.

V oddaji 24UR so v zvezi s tem oglasom še dejali, da je slabi dve uri po intervjuju s premierjem zadnja vrstica v oglasu, v kateri je pisalo »Naročnik oglasa je Gibanje Svoboda«, izginila. Po tem, ko so na stranko poslali vprašanje, zakaj so jo izbrisali, pa se je vrnila.