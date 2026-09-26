Robert Golob na pikniku povedal naravnost: »To je največja možna sramota«

Člani in simpatizerji največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda se danes družijo na pikniku v Opatjem selu. Zbrane je nagovoril predsednik Robert Golob, ki je izrazil vrsto kritik na račun vlade, izpostavil pa je tudi skrb pred visokimi cenami energentov in hrane.

Golob je spomnil na energetsko krizo izpred štirih let in na pripravljenost tedanje vlade pod njegovim vodstvom nanjo. »Ekipa, ki je pomagala pred štirimi leti, je tudi danes pripravljena,« je poudaril in izpostavil predlog zakona za začasno omejitev marž naftnim trgovcem, ki so ga vložili poslanci Svobode in ga bo DZ obravnaval prihodnji teden. »Razumemo vlado, ker ne more drugače, kot da svoje gospodarje poplača. A to niso naši gospodarji,« je dejal.

Zagovarjal spoštovanje mednarodnega prava

Zagovarjal je spoštovanje mednarodnega prava kot edino zaščito suverenosti naroda. »Ko se v Gazi dogajajo zločini, ko se dogaja genocid, moramo biti jasni in glasni, da se izvaja genocid in da s tistimi, ki ga izvajajo, ne bomo imeli stikov, se z njimi rokovali, še manj sodelovali. Edini razlog, zakaj bi kdo želel z njimi sodelovati, je, če je njihov hlapec,« je dejal Golob, kritičen do nastopa premierja Janeza Janše na Generalni skupščini ZN, ko je organizacijo obtožil dvojnih meril.

Evropa je po Golobovih besedah pred tedni zmogla enotnost, da obsodi nasilje na Zahodnem bregu, a je Slovenija ustavila skupno izjavo. »To je največja možna sramota. To ni naša politika. Ta politika mora dobiti jasen ne. Zato smo vložili predlog ustavne obtožbe zoper premierja Janeza Janšo,« je poudaril in dodal, da nima nihče pravice podrejati Slovenije tuje državi. Golob je zbrane pozval tudi k udeležbi na oktobrskih referendumih, »na katerih naj se izrečejo proti prevarantom, lažnivcem, goljufom in izdajalcem«, in se zahvalil vsem, ki so prispevali podpise za referendum »proti razkroju države«.