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LIDIJA GLAVINA

Roberta Goloba zasliševali na Nacionalnem preiskovalnem uradu, lovijo ga stare sence iz leta 2019

V Svobodi menijo, da ima zaslišanje politični pridih. Dogovor, po katerem je Glavina pred odhodom v Gen-I obdržala direktorsko plačo in pozneje dobila odpravnino, je že pred leti obravnavala KPK.
FOTO: UI, Voranc Vogel
FOTO: UI, Voranc Vogel
G. P.
 10. 11. 2026 | 18:54
 10. 11. 2026 | 19:33
3:41
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Nekdanji premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je danes na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) odgovarjal na vprašanja o zaposlitvi Lidije Glavina. Nekdanja predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) se je julija 2019 zaposlila v Gen-I, ki ga je takrat vodil Golob. Septembra istega leta so jo imenovali za direktorico hčerinske družbe v Milanu.

V Gibanju Svoboda so sporočili, da je Golob odgovoril na vsa vprašanja kriminalistov in da ga zadeva ne skrbi. »Več kot očitno je, da ima politični pridih,« so zapisali v največji opozicijski stranki. Zdi se jim nenavadno, da se NPU zdaj ukvarja s primerom iz leta 2019, ki ga po njihovih navedbah doslej ni problematiziral noben organ.

Lidija Glavina. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Lidija Glavina. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot svetovalka prejemala skoraj 11.000 evrov bruto

Glavina je vodenje SDH začasno prevzela julija 2016, februarja naslednje leto pa je v času vlade Mira Cerarja dobila štiriletni mandat. Vodila je tudi nadzorni svet Telekoma Slovenije. Marca 2019, ko je bil predsednik vlade Marjan Šarec, se je z nadzorniki dogovorila za predčasni odhod. Mandat ji je prenehal 1. aprila, skoraj dve leti pred iztekom.

V holdingu je ostala kot višja svetovalka, plača pa je ostala enaka kot na čelu uprave, skoraj 11.000 evrov bruto na mesec. Po takratnih pojasnilih SDH naj bi pomagala pri odprtih postopkih prodaje kapitalskih naložb, strategiji turizma in vzpostavitvi analitičnega središča. V SDH so sporazum zagovarjali kot gospodarnejšo rešitev. Če bi Glavina dokončala mandat, so pojasnili, bi ji do izteka pripadlo najmanj 252.000 evrov bruto plače. A njena zaposlitev naj bi bila v resnici protiusluga, očitajo Golobu.

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Dogovor je predvideval tudi, da ji ob zaposlitvi pri drugem delodajalcu še v letu 2019 pripada odpravnina v višini preostalih plač do konca leta. Ko ji je 15. julija prenehalo delovno razmerje v holdingu, je SDH potrdil, da ji pripada izplačilo. Po navedbah naj bi prejela približno 55.000 evrov odpravnine.

Sodišče ugotovitve vrnilo KPK v ponovno obravnavo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je dogovore ob odhodu Glavine iz SDH začela preverjati že leta 2019. Decembra 2021 je sporočila, da je ugotovila kršitve integritete pri šestih takratnih članih nadzornega sveta in uprave holdinga. Vseh šest je ugotovitve izpodbijalo na upravnem sodišču. KPK je takrat pojasnila tudi, da je zadevo zaradi zaznanih sumov kaznivih dejanj odstopila organom pregona, ki so svoj postopek do objave njenih ugotovitev že zaključili.

Upravno sodišče je leta 2022 v več sodbah ugotovitve, ki so se nanašale na posamezne tožnike, odpravilo in zadeve vrnilo komisiji v ponovno odločanje. Med razlogi je bilo tudi to, da bi morala KPK opraviti ustno obravnavo in obravnavanim omogočiti dokazovanje njihovih navedb.

Glavina je v letnem poročilu Gen-I za leto 2025 še navedena v poslovodstvu milanske družbe Gen-I Energia, kasneje pa je podjetje zapustila. V Trstu je že spomladi prevzela vodenje Fundacije Narodni dom. 

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