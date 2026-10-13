Robert Golob namenil ostro sporočilo Janši in ga javno izzval (VIDEO)

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je v sinočnjih Odmevih spregovoril o nedeljskem referendumskem razpletu, ki ga je označil za »zmago ljudi in predvsem za zmago upanja nad strahom«. Ob tem je ostro opozoril na morebitne posege v neodvisnost RTV Slovenija in napovedal, da so pripravljeni iti tudi na ustavno sodišče, če bo treba, pa celo na nov zakonodajni referendum. Še posebej odmevno sporočilo je namenil predsedniku vlade Janezu Janši, ki ga je obtožil, da je na oblast prišel s prevaro, in ga javno izzval, naj razpiše predčasne volitve.

Golob: Če bo treba, gremo tudi na zakonodajni referendum

Na vprašanje, kako se bodo odzvali na Janševo vztrajanje pri ukinitvi obveznega RTV-prispevka in na predlog novele zakona o RTV Slovenija, ki ga je pripravilo ministrstvo za kulturo, je Golob odgovoril z ostrimi besedami.

»Glede neodvisnosti medijev je žal tako, da si avtokrati vedno želijo na poti proti diktaturi najprej podrediti medije. RTV jim pri tem stoji na poti, ker je zadnji neodvisni medij,« je dejal. Poudaril je, da bodo pozorno spremljali vsak poskus poseganja v neodvisnost javne radiotelevizije in po potrebi uporabili tudi pravna sredstva. »Mi smo že napovedali, da bomo zelo tesno nadzorovali vsako potezo v smeri zmanjšanja odvisnosti RTV-ja, šli tudi na ustavno sodišče in – če bo potrebno – tudi na zakonodajni referendum.«

Po Golobovih besedah bi imel morebitni novi referendum še večjo težo kot nedeljski. »Naslednji, če bo do njega prišlo, bo bolj odločujoč, ker bo šlo za neodvisnost, torej, ali bo politika, v tem primeru Janševa vlada, prevzela popoln nadzor nad mediji v Sloveniji ali pa bodo ljudje rekli: 'Ne, hvala.'«

Janši očital prevaro in ga izzval na predčasne volitve

Golob je v oddaji izrekel tudi priznanje predstavnikom civilne družbe za njihovo delo v zadnjih tednih. Nato pa se je neposredno obrnil na Janšo in mu namenil ostro politično sporočilo. »Gospod Janša, do oblasti se niste dokopali prek volitev, ampak izključno prek prevare. Včeraj so vam ljudje ponovno dali nezaupnico.«

Pri tem se ni ustavil. Predsednika vlade je javno pozval, naj podporo svoji vladi preveri na volitvah. »Za vas imam vprašanje: si upate iti na predčasne volitve in tam preveriti, kaj si v resnici ljudje mislijo o vas, vaši vladi in koaliciji?«