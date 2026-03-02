Robert Golob odpovedal vse obveznosti, to so sporočili z njegovega urada

Zaradi bolniške odsotnosti predsednika vlade Roberta Goloba bodo na današnjih dogodkih drugi ministri. Na slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju ob 10. uri bo podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Na odprtju nove proizvodne linije v Palomi ob 14. uri bo minister za finance Klemen Boštjančič, na obisku v UKC Maribor ob 15.30 in izjavi po razgrnitvi temeljnega kamna za začetek obnovitvenih del za Centralno lekarno v UKC Maribor pa bo ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, so še sporočili iz kabineta predsednika vlade.