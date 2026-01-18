  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA PRIDOBITEV

Robert Golob prvi izvedel operacijo vstavitve sodobne proteze zapestja (FOTO)

Poslej vgradnja proteze zapestja tudi v SB Murska Sobota.
Med drugim se skrajšuje tudi čakalna doba. FOTO: O.b.
Med drugim se skrajšuje tudi čakalna doba. FOTO: O.b.
O. B.
 18. 1. 2026 | 20:13
A+A-

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so pred dnevi uspešno izvedli poseg vstavitve sodobne proteze zapestja, ki bolnikom omogoča skoraj popolno povrnitev gibljivosti in odpravo kroničnih bolečin. Operacijo je izvedel Robert Golob, dr. med., specialist kirurg, pri čemer mu je asistiral Nejc Jelenko, dr. med., specialist kirurg. Poseg je potekal v sodelovanju z izkušenim novomeškim kirurgom mag. Robertom Mulhom, dr. med., specialistom plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije, ki s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispeva k razvoju zapestnih protez v Sloveniji.

Uporabljena večkomponentna proteza je na tržišču razmeroma nova, vendar izjemno učinkovita. Med operacijo kirurgi odstranijo obrabljene zapestne kosti, pripravijo natančno ležišče v dlančnici in koželjnici ter vanju vstavijo stabilno protezo, pri čemer se celoten potek nadzira z rentgenskimi posnetki. Operacija traja približno uro in pol, poteka pa lahko v regionalni ali splošni anesteziji. Za paciente SB Murska Sobota to pomeni pomembno pridobitev poleg nedolgo opravljene operacije proteze palca sedaj še proteza zapestja: dostop do vrhunske, sodobne kirurške oskrbe v domači regiji, krajše čakalne dobe ter zdravljenje, primerljivo z najboljšimi centri v državi.

»Iskrene čestitke celotni ekipi, ki je sodelovala, za strokovnost, zagnanost in odlično sodelovanje, ki je omogočilo pomemben korak naprej v zdravljenju zapestnih bolezni v naši bolnišnici,« so sporočili iz vodstva bolnišnice.

Več iz teme

zdravstvoprotezazapestjeRobert GolobMurska Sobota
ZADNJE NOVICE
19:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČEN RAZPLET

Najprej je kupila dve pici, nato pa storila samomor: našli so truplo 22-letne študentke

Policija in tožilstvo sta po pregledu vseh okoliščin izključila vpletenost drugih oseb.
Kaja Grozina18. 1. 2026 | 19:57
19:32
Bulvar  |  Domači trači
ZALA KLOPČIČ

Članica Janševega podmladka o 'največji prevari v zgodovini', sledilci pa: »Sram naj te bo« (VIDEO)

Objava Zale Klopčič je povzročila silovite odzive, objavljamo le nekaj izmed njih.
18. 1. 2026 | 19:32
19:04
Bralci
VIKEND

To je bralko Lauro zmotilo na Televiziji Slovenija

Služba za komuniciranje RTV Slovenija je odgovorila za Vikend.
18. 1. 2026 | 19:04
18:27
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Umrla je nekdanja podpredsednica Državnega zbora in poslanka

Dr. Helena Hren Vencelj je umrla v 87. letu starosti.
18. 1. 2026 | 18:27
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Luna v Vodnarju vabi k razmišljanju izven okvirjev, ukrepajte drzno

Astrološki vodnik za ponedeljek, 19. januarja 2026.
18. 1. 2026 | 18:00
17:35
Lifestyle  |  Stil
PRILOŽNOST ZA NAŠE VINARJE

Brezalkoholno vino prihaja tudi k nam. Bi ga poskusili?

Trg raste, potrošniki pa še vedno iščejo okus pravega vina.
18. 1. 2026 | 17:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki