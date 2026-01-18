Robert Golob prvi izvedel operacijo vstavitve sodobne proteze zapestja (FOTO)

V Splošni bolnišnici Murska Sobota so pred dnevi uspešno izvedli poseg vstavitve sodobne proteze zapestja, ki bolnikom omogoča skoraj popolno povrnitev gibljivosti in odpravo kroničnih bolečin. Operacijo je izvedel Robert Golob, dr. med., specialist kirurg, pri čemer mu je asistiral Nejc Jelenko, dr. med., specialist kirurg. Poseg je potekal v sodelovanju z izkušenim novomeškim kirurgom mag. Robertom Mulhom, dr. med., specialistom plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije, ki s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispeva k razvoju zapestnih protez v Sloveniji.

Uporabljena večkomponentna proteza je na tržišču razmeroma nova, vendar izjemno učinkovita. Med operacijo kirurgi odstranijo obrabljene zapestne kosti, pripravijo natančno ležišče v dlančnici in koželjnici ter vanju vstavijo stabilno protezo, pri čemer se celoten potek nadzira z rentgenskimi posnetki. Operacija traja približno uro in pol, poteka pa lahko v regionalni ali splošni anesteziji. Za paciente SB Murska Sobota to pomeni pomembno pridobitev poleg nedolgo opravljene operacije proteze palca sedaj še proteza zapestja: dostop do vrhunske, sodobne kirurške oskrbe v domači regiji, krajše čakalne dobe ter zdravljenje, primerljivo z najboljšimi centri v državi.

»Iskrene čestitke celotni ekipi, ki je sodelovala, za strokovnost, zagnanost in odlično sodelovanje, ki je omogočilo pomemben korak naprej v zdravljenju zapestnih bolezni v naši bolnišnici,« so sporočili iz vodstva bolnišnice.