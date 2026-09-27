Robert Golob se je oglasil po domnevnem pridržanju direktorja Gen-I Sonce, bil je zelo jasen

Sum še ni krivda, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja Gen-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije danes poudaril predsednik Gibanja Svoboda in nekdanji predsednik uprave matične družbe tega podjetja Gen-I. Če je kdo storil kaznivo dejanje, naj to ugotovijo pristojni organi in naj zanj odgovarja, je zapisal na Facebooku.

Direktorja Gen-I Sonce Gregorja Hudohmeta Golob pozna »že dolga leta«. Kot je navedel, ga pozna kot izjemno sposobnega inženirja, inteligentnega, predanega in predvsem korektnega človeka. »Zato je bil tudi gost na najini poroki in tega danes ne bom skrival ali se od njega distanciral,« je zapisal. »Kaj se je zgodilo v Romuniji, ne vem. Za dogajanje sem izvedel iz medijev in ne poznam ne dokazov ne njegove plati zgodbe. Vem pa nekaj: sum še ni krivda,« je navedel. »Če je kdo storil kaznivo dejanje, naj to ugotovijo pristojni organi in naj zanj odgovarja. A človeka je v nekaj urah zelo lahko medijsko obsoditi in mu uničiti ime, ki ga je gradil vse življenje. Grega, ki ga poznam jaz, si zasluži, da počakamo na dejstva. Zato jih bom počakal tudi sam,« je dodal.

Romunski protikorupcijski organi naj bi namreč po poročanju več slovenskih medijev v petek zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali Hudohmeta in romunskega državljana. Primer naj bi bil povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji sistema za shranjevanje električne energije.

Skupina Gen-I ima ničelno toleranco do korupcije

V Gen-I so danes v odzivu poudarili, da ima skupina Gen-I ničelno toleranco do korupcije in vsakršnih nezakonitih ravnanj ter bo nemudoma izvedla vse potrebne aktivnosti za razjasnitev okoliščin. Uprava družbe Gen-I se bo danes tudi sestala na izredni seji, obravnavala trenutno razpoložljive informacije in okoliščine primera ter sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito družbe, zaposlenih, odjemalcev in poslovnih partnerjev, so napovedali v sporočilu za javnost.

Odzval se je tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kot je zapisal na omrežju X, je treba poslovanje družbe Gen-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini nujno neodvisno revidirati. Izrazil je pričakovanje, da bodo sumi korupcije čim prej preiskani in okoliščine razjasnjene.