PREDSEDNIK VLADE

Robert Golob: »Slovenija potrebuje enotno fronto!«

Pogovor s predsednikom vlade razkriva vrednotni okvir kampanje in mejo med socialno državo in privatizacijo.
Predsednik vlade, dr. Robert Golob. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija
Predsednik vlade, dr. Robert Golob. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija
Kaja Grozina
 12. 1. 2026 | 21:04
 12. 1. 2026 | 21:33
4:11
Na RTV Slovenija je potekal pogovor s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom, ki ga je vodila Tanja Gobec. Pogovor, umeščen globoko v predvolilni čas pred parlamentarnimi volitvami 22. marca, je razkril temeljna politična izhodišča vlade, hkrati pa ponudil jasen vpogled v strategijo in vrednotni okvir, s katerim bo premier nastopil pred volivci. Golob se je vrnil k simboliki nedeljskega nagovora v Dražgošah, kraju, ki v slovenski kolektivni zavesti ostaja eno osrednjih mest spomina na narodnoosvobodilni boj.

Golob dohiteva Janšo: razkorak med SDS in Svobodo se nevarno topi

Dražgoše so po njegovih besedah simbol slovenstva, trpljenja, poguma in suverenosti. Prav zato so tudi prostor, kjer je treba jasno in brez relativizacije govoriti o zgodovini. Premier je poudaril, da njegovo sporočilo iz Dražgoš ni bilo uperjeno proti političnim nasprotnikom kot takim, temveč proti poskusom potvarjanja zgodovine in razvrednotenja narodnoosvobodilnega boja.

Ste videli, kaj je tik pred slavnostnim govorom v Dražgošah Tina Gaber Golob naredila soprogu? (VIDEO)

Po njegovih besedah so prav ti dogodki eden od temeljev, na katerih stoji samostojna slovenska država. Enotnost, h kateri je pozival, razume kot zgodovinsko preverjeno moč slovenskega naroda v najtežjih trenutkih.

Pojasnil zakaj na kosilo niso povabljene stranke z nasprotnega političnega polna

V predvolilni kontekst se umešča tudi napovedano torkovo kosilo s predsedniki levosredinskih strank. Golob je poudaril, da ne gre za sklepanje predvolilne koalicije ali razdeljevanje položajev, temveč za pogovor o vrednotah in prihodnosti države. Navdih za srečanje je po njegovih besedah nemiren mednarodni trenutek, v katerem se znova postavljajo pod vprašaj mir, človekove pravice in mednarodno pravo. Golob je dejal, da bo vsem udeležencem zastavil preprosto, a temeljno vprašanje o tem, kakšno Slovenijo želijo graditi in kakšno zapustiti prihodnjim generacijam. Povezanost pred volitvami se mu zdi pomembna, še pomembnejša pa bo po volitvah. Jasno je tudi pojasnil, zakaj na srečanje niso povabljene stranke z nasprotnega političnega pola. Po njegovih besedah gre za vrednotno srečanje, namenjeno tistim, ki verjamejo v odprto družbo, demokracijo, pravno in socialno državo. Povabila so bila poslana strankam, ki jim javnomnenjske raziskave trenutno pripisujejo vsaj minimalno podporo.

dr. Robert Golob in voditeljica Tanja Gobec. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija
dr. Robert Golob in voditeljica Tanja Gobec. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija

Mednarodne razmere in zdravstveni sistem 

V nadaljevanju pogovora se je Golob dotaknil tudi mednarodnih razmer. Opozoril je na skrb vzbujajočo lahkotnost, s katero se v sodobnem svetu krši mednarodno pravo in grozi z uporabo sile. V tem kontekstu je poudaril pomen evropske povezanosti in vztrajanja pri ustanovni listini Združenih narodov, saj je to po njegovem prepričanju edina realna zaščita za manjše države, kot je Slovenija. Poseben poudarek je namenil zdravstveni reformi. Odločitev ustavnega sodišča, ki je razveljavilo del zakonske ureditve, po njegovem mnenju ne pomeni poraza reforme. Nasprotno, sodišče je potrdilo temeljno razmejitev med javnim in zasebnim zdravstvom, poseglo pa le v enega od mehanizmov, za katerega je presodilo, da ni nujen. Golob vztraja, da cilj reforme ostaja zaščita javnega zdravstvenega sistema pred tiho privatizacijo in da imajo volivci na prihajajočih volitvah jasno možnost izbire med dvema konceptoma. Podobno odločno je zagovarjal tudi reformo dolgotrajne oskrbe. Priznal je, da gre za kompleksen sistem, ki se ne more uveljaviti čez noč, vendar je izpostavil konkretne učinke, ki jih ljudje že občutijo, zlasti nižje položnice v domovih za starejše. Po njegovih besedah gre za enega najpomembnejših socialnih premikov v zadnjih desetletjih. Pogovor je deloval kot jasno strukturiran predvolilni nastop, v katerem je Robert Golob volivcem ponudil vrednotni okvir svoje politike. Enotnost, obramba zgodovinskega spomina, zaščita javnih sistemov in zavezanost miru so teme, s katerimi bo očitno vstopil v zadnji del kampanje pred 22. marcem.

Pogovor s predsednikom vladeRobert GolobRTV Slovenijavolitveaktualne razmere v državi
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Previdnost

O tem, zakaj je treba skidati sneg ...
Branko Babič12. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Jerneja Suhadolnika: Slovenija in ZDA

Britanski politik George Galloway pravi, da bi »samo norec potoval v ZDA na mundial; še srečo bi imel, če bi prišel živ ven – tudi če bi bil bel«.
Jernej Suhadolnik12. 1. 2026 | 22:25
21:45
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ascendent je ogledalo naše energije

Ascendent določa razporeditev celotne astrološke karte. V njem so zapisane naša drža, mimika, hoja, instinktivne reakcije.
12. 1. 2026 | 21:45
21:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNI NESREČI

56-letnika v glavo zadela veja, 39-letnica med delom utrpela poškodbo roke

PU NG poroča o dveh delovnih nesrečah.
12. 1. 2026 | 21:21
21:04
Novice  |  Slovenija
PREDSEDNIK VLADE

Robert Golob: »Slovenija potrebuje enotno fronto!«

Pogovor s predsednikom vlade razkriva vrednotni okvir kampanje in mejo med socialno državo in privatizacijo.
Kaja Grozina12. 1. 2026 | 21:04
21:00
Bulvar  |  Suzy
KRAJŠI ODDIH

Rosvita Pesek potuje: praznični skok v Neapelj na pico (Suzy)

Strastna popotnica je odkrivala Neapelj in Pompeje, uživala v zgodovini in umetnosti, si privoščila pravo neapeljsko pico ter druge dobrote mediteranske kuhinje.
12. 1. 2026 | 21:00

