Robert Golob trenutni oblasti v Sloveniji očital, da se je podredila izraelski vladi

Vsak upor proti nacizmu in fašizmu je bil in mora še naprej ostati v svetu spoštovan in cenjen. In vsak narod, ki se je boril proti nacizmu, mora ostati na to ponosen, je v govoru na današnji proslavi na Rašici ob 85. obletnici požiga Rašice dejal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Poudaril je, da morajo Slovenci ostati ponosni, da so bili takrat na pravi strani zgodovine.

Ob tem je dodal, da se žal dogodke iz druge svetovne vojne danes zlorablja za politične boje ter da za trenutno oblast zgodovina ni nekaj, kar bi spoštovali in se iz nje učili, temveč zgolj politično orodje, namenjeno temu, da se ljudi razdvaja med seboj. Prav zaradi politik, ki med ljudmi ustvarjajo nezaupanje, sovraštvo in strah, pa se po njegovih besedah tudi v teh časih zdi, da je današnji trenutek podoben tistim temnim zgodovinskim časom. Tako po njegovih besedah ni samo pri nas, pri čemer je izpostavil Gazo in Palestino. Trenutni oblasti v Sloveniji pa je očital, da se je »podredila izraelski vladi in prodala slovensko suverenost«.

Golob je v govoru spomnil, da so se na Rašici, ki je danes priljubljena izletniška, pohodniška in rekreativna točka, leta 1941 zbrali prvi borci za svobodo, partizani Rašiške čete. Partizani so takrat napadli nemški avtomobil, za katerega so mislili, da so v njem pripadniki gestapa. Za napad pa se je nemški okupator maščeval s požigom vasi Rašica.