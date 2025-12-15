  • Delo d.o.o.
CENE HRANE

Robert Golob udaril po mesarjih: »Vsi so enako dobro zaslužili«

Predsednik vlade je prepričan, da so za podražitve nekaterih živil v celoti odgovorni slovenski deležniki v verigi.
Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
STA, N. Č.
 15. 12. 2025 | 13:45
3:08
A+A-

Za podražitve nekaterih živil, predvsem govejega mesa, so po ugotovitvah strokovne skupine v celoti odgovorni slovenski deležniki v verigi, ki so cene zviševali v približno enaki meri, je v odgovoru na poslansko vprašanje dejal premier Robert Golob. Rast cen hrane se bo po njegovih besedah v prihodnjih mesecih sicer umirila. Cene hrane so se v mandatu Golobove vlade zvišale za 33 odstotkov, je v poslanskem vprašanju predsedniku vlade na današnji seji DZ izpostavila poslanka SDS Suzana Lep Šimenko. Ker rastejo tudi cene številnih drugih dobrin, so mnogi državljani po njenih besedah v veliki stiski. Tako jo je med drugim zanimalo, kaj bo vlada storila proti podražitvam hrane.

Golob je poudaril, da se je povprečna plača v Sloveniji v mandatu njegove vlade realno zvišala za deset odstotkov, realno so se zvišale tudi pokojnine. Kupna moč Slovencev se v tem času po njegovih besedah ni zmanjšala. »Inflacija je v našem mandatu res dosegla skoraj 20 odstotkov, vendar se s še višjo inflacijo sooča cela Evropa,« je dejal. Strinjal se je, da so v poletnih mesecih inflacijo poganjale predvsem cene hrane, ki pa se zdaj umirjajo. »Kar je mene pri tem najbolj presenetilo, je to, da cene najbolj rastejo na tistih področjih prehranske verige, kjer smo v resnici samooskrbni. Pričakoval bi, da bo rast največja na tistih področjih, kjer nismo, na primer pri zelenjavi,« je dejal.

Mesarji so vsi enako dobro zaslužili

Izpostavil je predvsem cene mesa, še posebej govedine, ki po njegovih besedah dosegajo največjo rast. »Kako je to mogoče? Ali mislimo, da ta denar izpuhti v tujino? Ne, ostane doma, saj smo na tem področju samooskrbni,« je dejal. Strokovna skupina, ki deluje v okviru kmetijskega ministrstva, je po njegovih besedah ugotovila, da so vsi deležniki v verigi oskrbe z mesom cene zviševali v približno enaki meri. »To pomeni, da so vsi, ki so v Sloveniji udeleženi v trgovini z mesom, enako dobro zaslužili. To je treba povedati,« je poudaril. »Bodimo realni, ko govorimo o tem, kje je vzrok za dvig cen hrane, kje se ta dvig cen dogaja in kdo je tisti, ki ima od tega neposredne koristi. To so ugotovili neodvisni strokovnjaki,« je dodal.

Ti strokovnjaki so po Golobovih besedah napovedali tudi umirjanje rasti cen hrane, kar se že dogaja. Prepričan je, da se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih mesecih. Prizadevanja vlade za omilitev posledic dražje hrane je strnil v tri bistvene ukrepe: prizadevanja za čim nižjo inflacijo, skrb za čim višjo realno rast plač in uvedbo obveznega zimskega regresa. »S temi tremi politikami lahko zaokrožimo situacijo, po kateri imamo tako nizko stopnjo revščine, kot je nima marsikdo v Evropi,« je dodal.

Robert Golobcenevladapodražitveinflacijahranamesocene hrane
