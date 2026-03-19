Robert Golob: »V Sloveniji ni nedotakljivih. Nihče ni nedotakljiv«

Vse večji je kaos okoli vmešavanja tujih paradržavnih agentov v slovenske volitve. Premier Robert Golob je zato v sredo nepričakovano odpovedal obveznosti, tudi že potrjena soočenja, in odhitel v Bruselj na posvetovanja o obrambi slovenske demokracije. Vse kaže namreč, da nedeljske volitve ogroža vpletanje izraelskih paraobveščevalnih vohunskih mrež. A ni pomembno le to, kdo je prisluškoval vplivnim slovenskim posameznikom in poskusil vplivati na prihajajoče volitve, pomembno je razčistiti tudi to, kaj so tarče v prisluhih povedale in ali držijo obtožbe, da v Sloveniji obstajajo nedotakljivi.
Prav v zvezi z obtožbami vplivne odvetnice Nine Zidar Klemenčič o t.i. »desetodstotnih provizijah« je premier, ko ga je šef opozicijske SDS Janez Janša na nedanjem soočenju izzval, povedal sledeče: »Z odvetnico, ki jo omenjate, nisem imel nikoli v življenju opravka. Nikoli. Baje, da je to bivša odvetnica gospoda Janše. In še enkrat: komurkoli, ki je kaj takega izjavil, kar si zasluži pozornost in pregon policije, tožilstva in sodišča, lahko zagotovim, da bomo kot vlada naredili vse, da pripeljejo to do konca na pravičen in pošten način. To je vse. Če se bo tako izkazalo – ni nedotakljivih, nihče ni nedotakljiv. Če bodo sodišča kaj našla in ugotovila, bo moral vsak odgovarjati, tudi župan Janković. Tega ne skrivam jaz, tega ne skriva on. To imamo razčiščeno.
Prisluhi Nine Zidar Klemenčič kažejo na podobno zgodbo kot posnetki ostalih tarč izraelske paraobveščevalne službe. Posneti so bili brez njenega vedenja med sestankom v tujem jeziku v restavraciji. »Na sestanek sem bila povabljena s strani ameriške svetovalne družbe, katere spletna stran od včeraj ne obstaja več in sem se ga udeležila po pooblastilu stranke«, je povedala odvetnica in poudarila: »Ne mislim biti del neke zmontirane zgodbe, ki je očitno del predvolilnega obračunavanja. Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani.«
Zaradi obtožb je ljubljanski župan Zoran Janković nato napovedal tožbo proti odvetnici Nini Zidar Klemenčič, ko je ta dejala, da naj bi župan od vsakega posla vzel deset odstotkov provizije. Janković je dejal, da bo imela odvetnica možnost trditve dokazovati na sodišču, a je prepričan, da ji ne bo uspelo. Dodal je, da odvetnice ne pozna in jo je doslej videl dvakrat.