Robert Golob: »V Sloveniji ni nedotakljivih. Nihče ni nedotakljiv«

Vse večji je kaos okoli vmešavanja tujih paradržavnih agentov v slovenske volitve. Premier Robert Golob je zato v sredo nepričakovano odpovedal obveznosti, tudi že potrjena soočenja, in odhitel v Bruselj na posvetovanja o obrambi slovenske demokracije. Vse kaže namreč, da nedeljske volitve ogroža vpletanje izraelskih paraobveščevalnih vohunskih mrež. A ni pomembno le to, kdo je prisluškoval vplivnim slovenskim posameznikom in poskusil vplivati na prihajajoče volitve, pomembno je razčistiti tudi to, kaj so tarče v prisluhih povedale in ali držijo obtožbe, da v Sloveniji obstajajo nedotakljivi.

Prav v zvezi z obtožbami vplivne odvetnice Nine Zidar Klemenčič o t.i. »desetodstotnih provizijah« je premier, ko ga je šef opozicijske SDS Janez Janša na nedanjem soočenju izzval, povedal sledeče: »Z odvetnico, ki jo omenjate, nisem imel nikoli v življenju opravka. Nikoli. Baje, da je to bivša odvetnica gospoda Janše. In še enkrat: komurkoli, ki je kaj takega izjavil, kar si zasluži pozornost in pregon policije, tožilstva in sodišča, lahko zagotovim, da bomo kot vlada naredili vse, da pripeljejo to do konca na pravičen in pošten način. To je vse. Če se bo tako izkazalo – ni nedotakljivih, nihče ni nedotakljiv. Če bodo sodišča kaj našla in ugotovila, bo moral vsak odgovarjati, tudi župan Janković. Tega ne skrivam jaz, tega ne skriva on. To imamo razčiščeno.