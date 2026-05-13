Robert s harmoniko in hipnozo v boj za rekord (FOTO)

Danes ob 9. uri bo Velenjčan Robert Goter na Visti po dobrem letu spet poskušal podreti Guinnessov rekord v najdaljšem nepretrganem igranju harmonike. Podvig mu bo uspel, če bo meh raztegoval vse do sobote, 16. maja, kar pomeni, da bo moral prebedeti kar tri noči.

Potrebne je seveda veliko vzdržljivosti in koncentracije, a Goter zagotavlja, da se je na dogodek letos dobro pripravil. Pomagali so mu tudi strokovnjaki. Ena od njih je Celjanka Neža Đorđić, psihoterapevtska znanstvenica in specializantka sistemske psihoterapije, ki je prepričana, da bo Goterju naskok na rekord letos uspel. Spomnimo, podviga se je lotil že lani, a ga je po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah sklenil. Letos mora, če želi preseči rekord Francozinje Christelle de Franceschi, ki je harmoniko nepretrgano igrala 80 ur, 53 minut in 28 sekund, igrati vsaj 82 ur. »Veliko je že v glavi, zelo pomembna je tudi pravilna spodbuda,« razkriva Đorđićeva, ki bo veliko časa preživela ob Goterju. Kot je še razkrila, bo njena podpora ključna, ko se bosta začeli kriza in utrujenost. »Midva bova uporabila tudi neke vrste hipnozo, kar bodo lahko spremljali in videli vsi, ki bodo rekord spremljali v živo,« še pove Neža.

Takole je videti prizorišče podiranja rekorda na Visti. FOTO: MOV

Minuli konec tedna se je sproščal v Rimskih termah. FOTO: Osebni arhiv

Ob Goterju bodo seveda še drugi strokovnjaki, tudi nutricionisti, ki bodo zanj pripravljali posebne obroke in skrbeli za njegovo dobro počutje. Letošnje podiranje rekorda v najdaljšem igranju na svetu bo potekalo v živo, od začetka do konca, z velenjske Viste ga bo prenašala Prva TV. Prenos v živo bo tudi prek YouTuba, Facebooka in TikToka.

Brez razlik

Prejšnji teden je svetovnega prvaka v igranju diatonične harmonike sprejela predsednica Nataša Pirc Musar, pokroviteljica Praznika harmonike. FOTO: Osebni arhiv

Še veliko večji dogodek se v Velenju obeta v nedeljo, 17. maja, prav tako na Visti. Ker vremenska napoved trenutno ni obetavna, so organizatorji že postavili velik šotor, da bo poskrbljeno za zavetje vseh harmonikarjev, ki se bodo zbrali, da bi postavili še en Guinnessov rekord, tokrat v skupinskem igranju harmonike. Cilj je, da bi se jih zbralo vsaj 5300, in glede na to, da nekateri omahujejo z udeležbo do zadnjega trenutka, je ta še vedno uresničljiv. Število prijavljenih do včeraj je preseglo 3200. »Prepričan sem, da jih bo v nedeljo veliko prišlo kar na dogodek, prijave se bodo zbirale do 13. ure,« pravi Goter, prepričan, da Slovenci znamo stopiti skupaj in dokazali, da zmoremo preseči trenutni rekord, ki si ga s 5282 udeleženci lasti Kitajska.

Projekt Praznik harmonike tako ne bo le lovljenje številk, temveč vseslovenska iniciativa, ki pod istim ciljem združuje vse regije, občine in župane. Na velenjski Visti bodo tisti dan izginile vse razlike – tam ne bo pomembno, ali v rokah držite diatonično, klavirsko ali kromatično harmoniko, niti s katerega konca Slovenije prihajate. Cilj je jasen: povezati vse generacije v enotno reprezentanco, ki bo svetovni rekord pripeljala domov. »Vedno pravim, da to ni zgodba o meni, ampak o Sloveniji. Predstavljajte si trenutek, ko bo več tisoč harmonikarjev skupaj zaigralo Na Golici. To bo resnično nekaj posebnega,« pravi idejni vodja in svetovni prvak Goter.

Robert Goter danes začenja podiranje osebnega rekorda v najdaljšem nepretrganem igranju harmonike. FOTO: Osebni arhiv

In še nekaj, vsi udeleženci se bodo lahko pohvalili s tem, da so bili del postavljanja rekorda, saj bodo prejeli pisna priznanja. »Tega ne morete dobiti za vsakim vogalom in vprašanje je, ali se bo Sloveniji še kdaj ponudila takšna priložnost. Zato upam, da bomo res strnili vrste in bo dogodek, ki bo potekal pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar, uspešen,« je za Slovenske novice dejal Damjan Teršek, vodja Goterjeve najožje ekipe.

Projekt vseskozi podpira Mestna občina Velenje. »Prepričan sem, da bomo skupaj ustvarili nepozaben dogodek, saj glasba povezuje, harmonika pa združuje,« je misli strnil župan Peter Dermol. Podiranje rekorda se bo v nedeljo začelo ob 15. uri, na Visti pa bo živahno že dopoldne. Prvi bodo za zabavo skrbeli Čuki, zatem se bodo na odru zvrstili še ansambel Stil, Alpski kvintet, Gadi, Poskočni muzikantje in Potepini. »Organizacija takšnega projekta zahteva usklajeno delo številnih ekip in veliko ljudi bo skrbelo, da bodo tisoči harmonikarjev in obiskovalcev doživeli poseben dan,« obljubljajo organizatorji. Evro od vsake vstopnice bo tudi letos namenjen Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje.