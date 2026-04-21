DAN KMETIJE PRIHODNOSTI

Robot je prvič posejal koruzo

Namen digitalizacije ni nadomestiti kmeta, ampak mu olajšati delo.
Udeleženci so si lahko ogledali tudi prvo robotsko setev koruze z avtonomnim traktorjem agxeed. FOTO: Oste Bakal

Digitalizacija nam omogoča, da pridelamo več z manj viri. FOTO: Oste Bakal

Dan kmetije prihodnosti, strokovno-praktični dogodek, je pritegnil številne obiskovalce. FOTO: Oste Bakal

Kmetijski dron je pokazal svojo moč. FOTO: Oste Bakal

Oste Bakal
 21. 4. 2026 | 09:51
Več kot 200 udeležencev, kmetovalcev, odločevalcev in kmetijskih strokovnjakov iz vse Slovenije se je zbralo v Moravskih Toplicah, da bi v živo spoznali, kako digitalizacija spreminja podeželje. Dan kmetije prihodnosti je strokovno-praktični dogodek, namenjen kmetom, ponudnikom tehnologije, svetovalcem in vsem drugim, ki jih zanima razvoj sodobnega kmetijstva. V okviru dogodka so potekali strokovna predavanja s področja kmetijske politike, digitalizacije in razvoja, interaktivni forum o uporabi digitalnih orodij na kmetijah, praktični prikazi na njivi, vključno z robotsko setvijo in uporabo dronov, tržnica inovacij in predstavitve ponudnikov rešitev, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, ponudile so se številne priložnosti za mreženje in izmenjavo izkušenj.

Podpora kmetu

Dogodek, ki ga je organiziralo Digitalno inovacijsko stičišče za kmetijstvo in proizvodnjo hrane – DIH Agrofood skupaj s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Murska Sobota in Kmetijo Vitez iz bližnjih Tešanovcev, je ponudil edinstven vpogled v praktično uporabo najsodobnejše tehnologije, ki ni več le vizija prihodnosti, temveč nujno orodje za večjo odpornost in trajnost kmetijstva. Udeleženci so si lahko ogledali tudi prvo robotsko setev koruze z avtonomnim traktorjem agxeed, ki ga upravljajo inteligentna navigacija in senzorji, in napredno uporabo kmetijskega drona DJI Agras T25, ki je pokazal svojo moč pri natančnem nanosu gnojil in zaščitnih sredstev.

Slovenski kmetje niso le čuvaji tradicije, temveč ambiciozni uporabniki naprednih rešitev.

Na tržnici rešitev so se predstavila podjetja in razvojne institucije z digitalnimi orodji za pametno kmetovanje. Obiskovalci so spoznavali sisteme za spremljanje podatkov v realnem času in senzoriko, ki kmetu pomaga pri sprejemanju boljših odločitev na podlagi dejanskih podatkov iz okolja. Posebno pozornost so vzbudili tudi prvi vpogledi v nove digitalne aplikacije DIH Agrifood, celovita predstavitev teh rešitev pa bo avgusta na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2026 v Gornji Radgoni.

Novosti prinašajo tudi optimizacijo stroškov.

Tokrat je bila v Moravskih Toplicah na ogled tudi najsodobnejša klasična mehanizacija, razstava je namreč ponudila pregled najnovejših modelov traktorjev in priključkov, ki že vključujejo napredne GPS-sisteme in pametne krmilne enote, ki so danes nujen standard za učinkovito in ekonomično delo na večjih površinah. V okviru strokovnega foruma so govorniki poudarili, da namen digitalizacije ni nadomestiti kmeta, temveč mu olajšati delo in optimizirati stroške. »Digitalizacija nam omogoča, da pridelamo več z manj viri. Danes smo videli, da slovenski kmetje niso le čuvaji tradicije, temveč ambiciozni uporabniki naprednih rešitev,« je poudaril Damjan Jerič iz KGZS-Zavod Murska Sobota. 

kmetijstvodigitalizacijaSlovenijakmetjetehnologija
