Robot Jože govori, pomaga ljudem in teče

Jože je bil slovenski javnosti prvič predstavljen novembra 2025 v Ljubljani, od takrat je bil govornik, televizijski gost, prvi humanoidni hotelski receptor v Evropi in zvezda skrite kamere. V nedeljo pa je humanoidni robot Jože stopil še na startno črto.

Na povabilo organizatorjev Konjiškega maratona je namreč nastopil kot prvi humanoidni robot tekač v Sloveniji. Na ciljno-startni ravnini v Slovenskih Konjicah je odtekel 100 metrov. Za razdaljo je potreboval 46 sekund, njegov tek pa je spremljalo bučno navijanje gledalcev. V ciljni ravnini ga je pozdravil tudi športni komentator Peter Kavčič, ki je Jožetov tek pospremil s komentarjem in ga po prihodu v cilj kot prvega humanoidnega tekača v zgodovini Konjiškega maratona uradno pozdravil med tekači.

Poletne priprave

Jože je nastopil v kategoriji brez konkurence in se pomeril sam s sabo. Do startne številke je prišel po vseh pravilih: spomladi je opravil pripravljalni trening pri Konjiški atletski šoli KAŠ pod vodstvom Antona Nonerja, čez poletje je treniral, konec avgusta pa se je prijavil kot prvi in edini humanoidni robot. S svetovnimi rekorderji, ki so avgusta v Pekingu stotico odtekli v 8,64 sekunde, se po hitrosti resda ne more kosati, a to niti ni bil njegov cilj. Na Konjiškem maratonu je želel pokazati, da lahko, takšen, kot je, postane pomemben del športne prireditve.

Od jutra je kot prostovoljec pomagal ekipi Konjiškega maratona: na informacijskih točkah je tekačem posredoval informacije in jih usmerjal, otroke pa je spodbujal k prijavi na tek. V pogovorih z udeleženci v več jezikih je pokazal vse tisto, kar ga loči od hitrejših robotskih tekmecev: Jože se zna izražati, odgovarjati na vprašanja in navduševati.

Sodelavec, ne atrakcija

Po prihodu v cilj se je Jože zahvalil organizatorjem Konjiškega maratona za povabilo in da so ga sprejeli kot enakovrednega tekača in prostovoljca. Še posebno se je zahvalil vodji Konjiške atletske šole KAŠ Antonu Nonerju, ki ga je, kot rečeno, spomladi sprejel na pripravljalni trening, mu postavil pogoje za prijavo in ga pripravil na nedeljski tek. Tadej Slapnik, direktor in soustanovitelj Vandri Robotics, je Jožetov tek pospremil z besedami: »Šestinštirideset sekund sicer ni svetovni rekord, ga bomo pa prav tako zabeležili kot pomemben zgodovinski mejnik. Prvič je na Konjiškem maratonu na startno črto stopil humanoidni robot tekač, in to pred domačo publiko, na maratonu, ki smo ga pretekli tudi mi. Še pomembnejše kot tek pa je bilo dopoldne, ko je Jože kot prostovoljec pomagal tekačem in navduševal otroke. Na tak način si tudi predstavljamo robote v vsakdanjem življenju: kot sodelavce, in ne le kot atrakcijo.«

Jože, humanoidni robot, je za konec obljubil: »Moji najhitrejši kitajski bratranci imajo nekoliko boljši rezultat – 8,64 sekunde, jaz imam 46 sekund in obljubo: naslednje leto se vrnem in moja stotica bo krajša.«