TEHNOLOGIJA

Robotika v oljčnikih je že sedanjost

Hlajevi dnevi so pokazali, kako bodo oljkarji preživeli sušo, škodljivce in birokracijo.
Večji dron omogoča natančno nanašanje zaščitnih sredstev, gnojil ali biostimulantov, kar pomeni manjšo porabo, manj obremenjevanja okolja in večjo učinkovitost. FOTO: ZRS Koper

Največ pozornosti so požele tehnologije, ki jih še pred kratkim v oljčnikih nismo poznali. FOTO: ZRS Koper

Prikazali so tudi robotske kosilnice, ki omogočajo varno delo na strmih pobočjih oljčnikov, kjer je uporaba klasične mehanizacije nevarna. FOTO: Biotehniška šola Šempeter

Maja Podgornik je predstojnica Inštituta za oljkarstvo pri Znanstvenoraziskovalnem središču Koper. FOTO: Osebni arhiv

Janez Mužič
 14. 4. 2026 | 06:45
Na Primorskem se oljkarstvo ne vrti več le okoli obrezovanja, obiranja in dobrega olja. V igro so vstopili droni, roboti in digitalna orodja. To je pokazal tudi tridnevni strokovni dogodek Hlajevi dnevi, ki ga je pripravil Inštitut za oljkarstvo Znanstvenoraziskovalnega središča Koper. Izola, Dekani in Šempeter pri Gorici so za tri dni postali stičišče znanja, kjer so se srečali raziskovalci, svetovalci in oljkarji iz prakse. Sporočilo dogodka pa je bilo jasno: brez tehnologije prihodnost v oljkarstvu ne bo več mogoča.

Razviti želimo podoben sistem, kot je že dobro vzpostavljen v vinogradništvu.

Dogodek nosi ime po dr. Francu Hlaju, enem od pionirjev sodobnega slovenskega oljkarstva iz druge polovice 20. stoletja. Bil je agronom in velik zagovornik strokovnega pristopa k pridelavi oljk, njegovo delo pa je močno vplivalo na razvoj panoge pri nas. Hlajevi dnevi so danes simbol povezovanja znanja in prakse ter torej prav tistega, kar je Hlaj zagovarjal pred že desetletji. Največ pozornosti so letos požele tehnologije, ki jih še pred kratkim v oljčnikih nismo poznali. Med njimi so predvsem droni, ki omogočajo natančno škropljenje nasadov.

Vse se začne pri tleh

Ti lahko ciljano nanašajo zaščitna sredstva, gnojila ali biostimulante, kar pomeni manjšo porabo, manj obremenjevanja okolja in večjo učinkovitost. A kot opozarjajo strokovnjaki, zakonodaja tega področja še ne dohaja, zato so potrebna dodatna usposabljanja in previdnost. Na terenu v Dekanih so prikazali tudi robotske kosilnice za zahtevne terene. Te omogočajo varno delo na strmih pobočjih, kjer je uporaba klasične mehanizacije nevarna.

Čeprav tehnologija prevzema vedno večjo vlogo, pa strokovnjaki opozarjajo: vse se začne pri tleh. Velik poudarek letošnjih Hlajevih dni je bil tako na pomenu organske snovi in mikroorganizmov v tleh. Prav zdrava tla so ključ do odpornosti oljčnikov proti suši, ki postaja vse večji problem tudi v slovenski Istri. Zato se vse več oljkarjev odloča za trajnostne prakse, kot so negovana ledina, manjša obdelava tal in uporaba naravnih gnojil. Med bolj naprednimi metodami, predstavljenimi na dogodku, je bila tudi NIR spektroskopija. To je tehnologija, ki s pomočjo svetlobe analizira sestavo oljk. Gre za hitro in neinvazivno metodo, s katero lahko pridelovalci že na terenu ugotovijo, koliko olja vsebuje plod ali koliko vode ima. Takšne rešitve omogočajo boljše načrtovanje obiranja in večjo kakovost končnega izdelka.

Za večjo konkurenčnost

Oljkarji se ne soočajo le z naravo, ampak tudi s predpisi. Strokovnjaki so opozorili na pogoste napake pri označevanju oljčnega olja. Nepravilne etikete lahko pomenijo kršitev zakonodaje in tudi finančne kazni. Zato je izobraževanje na tem področju ključno. To je še posebno pomembno za manjše pridelovalce, ki sami skrbijo za celoten proces, od drevesa do steklenice.

Posnetki kamer

Raziskovalci Znanstvenoraziskovalnega središča Koper med drugim preučujejo, kako bi s strojnim učenjem, računalniškim vidom in drugimi tehnološkimi rešitvami premagovali težave – od napadov škodljivcev organizmov do pomanjkanja vode ter sprem­ljanja hranil v rastlini – v vinogradih in oljčnih nasadih. Na Inštitutu za oljkarstvo razvijajo tako tudi rešitve za nadzor insektov, ki napadajo oljke. »Osredotočamo se na oljčno muho,« je poudarila predstojnica inštituta dr. Maja Podgornik. »S termalnimi slikami in multispektralnimi posnetki, ki jih zajamemo z droni, tridimenzionalnimi mapami ter analizo zbranih podatkov pridobimo natančen in celovit pregled nad obdelovalno površino, stanjem rastline, prisotnostjo škodljivih organizmov, kar nam omogoča natančnejši vpogled v aktualne razmere na terenu, hitro identifikacijo morebitnih težav, kot so na primer napadi škodljivcev ali bolezni, ter pravočasno ukrepanje za zmanjšanje izgub pridelka. Posnetki kamer lahko včasih pokažejo več, kot vidijo naše oči. Z uporabo vremenskih meritev in podatkov, ki smo jih zbrali z dolgoletnim spremljanjem oljčne muhe, si želimo razviti podoben sistem, kot je že dobro vzpostavljen v vinogradništvu.«

Sicer pa je pomlad za oljkarje eno najbolj aktivnih obdobij. V teh dneh poteka rez oljk, s katero oblikujejo krošnjo in spodbujajo rodnost, gnojenje tal, pogosto z organskimi dodatki, spremljanje prvih škodljivcev, predvsem oljčne muhe, in priprava nasadov na novo sezono. Prav v tem času se pokaže, kako dobro je bil oljčnik oskrbovan pozimi. Prav zato že osmi Hlajevi dnevi niso minili le kot konferenca, ampak tudi kot nujen dogodek za vse oljkarje, ki želijo ostati konkurenčni. Povezovanje raziskav, tehnologije in prakse je tudi na tem področju danes ključnega pomena. Oljkarstvo namreč ni več le tradicija, ampak vse bolj tudi znanost. In kot kaže, bodo prihodnost slovenskega oljčnega olja poleg sonca in burje soustvarjali tudi algoritmi, senzorji in roboti. 

Več iz teme

oljkeoljčnikirobotikatehnologijakmetijstvoznanost
ZADNJE NOVICE
06:45
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Robotika v oljčnikih je že sedanjost

Hlajevi dnevi so pokazali, kako bodo oljkarji preživeli sušo, škodljivce in birokracijo.
Janez Mužič14. 4. 2026 | 06:45
06:34
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Nocoj prva polfinalista Uefine lige prvakov, Barcelona in Liverpool sanjata o preobratu

Atletico in PSG z lepo prednostjo, ki pa je lahko varljiva.
Peter Zalokar14. 4. 2026 | 06:34
06:25
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Modrijani: prepustili so se kritikom (Suzy)

Modrijani so v teh dneh na družbenih omrežjih dvignili nemalo prahu, ko so zapisali, da so rezervirali še en termin za Noč Modrijanov v Stožicah. To ne drži, priznali so, da je bila to le prvoaprilska šala, saj je projekt preveč zahteven, da bi bil izvedljiv. So pa nedavno uživali na žaru, kjer so jih 'spekli' številni znani obrazi.
14. 4. 2026 | 06:25
06:17
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČUSTVENA INTELIGENCA

Z empatijo do uspeha

Za posameznikov osebni razvoj, pa tudi za njegovo lažje funkcioniranje v družbi, je zelo pomembna čustvena inteligenca.
Aleksander Brudar14. 4. 2026 | 06:17
06:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSKUS UBOJA

Do gramoznice v Nedelici prišel oborožen moški, med ribiči odjeknil strel

Besede so hitro prerasle v prerivanje in celo v poskus uboja.
Andrej Bedek14. 4. 2026 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Sebi so največji sovražniki: astrološka znamenja, ki si grenijo življenje

Nekatera astrološka znamenja so nagnjena k pretiranemu razmišljanju in težko najdejo notranji mir.
14. 4. 2026 | 06:00

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
