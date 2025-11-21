  • Delo d.o.o.
FEMICID

Rodil se je prvi otrok in padla je prva klofuta

Dokler naju smrt ne loči je slogan kampanje o nasilju v družini.
»Femicid je drastičen zaključek dolge poti,« opozarja tudi predsednica društva P.E.N.D Barbara Pia Hrovat. FOTO: Črt Piksi

Dogodka sta se udeležila tudi sodelavec Združenja Moč, psiholog Matic Munc, in sociologinja in sodelavka Društva SOS telefon Jasna Podreka. FOTO: Črt Piksi

Obleka ljubezni ne bi smela nositi barve žalovanja. FOTO: Črt Piksi

Sodelujoči pri kampanji ozaveščanja o femicidu skupaj s predsednico države Natašo Pirc Musar FOTO: Črt Piksi

Kampanjo je podprla tudi predsednica republike. Levo od nje na fotografiji njena svetovalka Tatjana Bobnar in vodja službe za stike z javnostjo v uradu predsednice Vesna Drole, desno predsednica društva P.E.N.D Barbara Pia Hrovat. FOTO: Črt Piksi

Kampanjo podpira tudi albanski veleposlanik v Sloveniji Oljan Kanushi, saj kampanja hkrati poteka v Albaniji. FOTO: Črt Piksi

Govornikom je med drugimi prisluhnil višji tožilec Boštjan Valenčič. FOTO: Črt Piksi

Gordana Stojiljković
 21. 11. 2025
5:45
»Spoznala sta se, ko je imela 16, on 21. Bil je nasmejan, samozavesten in pozoren. Dolgo sta bila par, preden sta se poročila. Prepričana je bila, da ga pozna. Zaupala mu je. Rodil se je prvi otrok in padla je prva klofuta. Preveč pozornosti je namenjala dojenčku, kaj pa on? Prepričana je bila, da mora potrpeti, pa bo vse v redu,« je v čudoviti črni poročni obleki, ki jo je oblikovala Mateja Benedeti, pripovedovala igralka Ajda Smrekar.

V lokalu Zorica se je namreč začela regionalna kampanja ozaveščanja o nasilju v družini Društva P.E.N.D, ki poteka v osmih državah na območju Balkana. »Cilj kampanje je ozaveščanje o femicidu, hkrati pa tudi poziv institucijam in družbi k odgovornosti in sistemskemu preprečevanju nasilja nad ženskami,« je uvodoma povedala voditeljica Mojca Mavec.

Črna obleka

Femicid ni le zasebna in družinska tragedija, je družbeni in politični problem. Gre za umor ženske, zato ker je ženska, najbolj grozljiv zadnji akt dolgotrajnega nasilja, ki ga institucije niso preprečile in ki ga družba še vedno pogosto prezira ali pa prikriva, je bilo slišati. Kampanja želi razbiti tišino in spremeniti zgodbo. Vsaka ženska, ki jo je ubil partner ali nekdanji partner, je mesece pred smrtjo zagotovo iskala pomoč. Tudi v sistemu, ki bi jo moral zaščititi, pa je ni. Slogan Dokler naju smrt ne loči opozarja, kako se ideja večne ljubezni in zvestobe v odnosu pogosto uporablja za normalizacijo, kontrolo, posesivnost in nasilje. Osrednji simbol kampanje je črna poročna obleka, podoba nasilja, ki se skriva za fasado podobnega odnosa.

Vsakih deset minut na svetu zaradi femicida umre ena ženska ali deklica.

»Dejstvo, da smo zbrani v prostoru, ki spominja na dnevno sobo, ob simbolu črne poročne obleke nosi boleče sporočilo, da kraj, ki bi moral biti varen kraj ljubezni, pogosto postane prizorišče nasilja,« je uvodoma povedala častna gostja dogodka, predsednica republike Nataša Pirc Musar, in dodala, da stavek Dokler naju smrt ne loči v življenjih številnih žensk ni obljuba zvestobe, temveč grozljiva napoved konca.

»Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti je ena temeljnih človekovih pravic in kot taka bistvena za razvoj naših medsebojnih odnosov in družbe kot celote. Nasilje je vedno zloraba moči povzročitelja nasilja, ki žrtvi odvzema dostojanstvo. Vsak dan partnerji ali drugi bližnji sorodniki po svetu povzročijo smrt 140 žensk in deklet na dan, kar pomeni, da ena ženska ali deklica vsakih deset minut umre zaradi nasilja v družinskem ali intimnem okolju. Vsakih deset minut,« je opozorila Pirc Musarjeva. »Nasilje nad ženskami ni rana, ki jo nosi posameznica, temveč globoka brazgotina naše družbe in predvsem velik družbeni problem,« poudarja predsednica in opozarja, da je ob neustreznem ukrepanju ali celo neukrepanju to odgovornost vseh nas in celotne družbe.

100 ŽENSK

so v zadnjih petih letih ubili njihovi partnerji.

»Naj bo ta črna obleka opomnik, da ljubezen nikoli ne sme nositi barve žalovanja. Naj bo ta obleka opomnik, da moramo nasilju odvzeti prostor, žrtvam vrniti glas, dostojanstvo in nadzor nad lastnim življenjem,« je odločna predsednica.

Finančno nasilje vodi k femicidu

»Femicid je drastičen zaključek dolge poti,« opozarja tudi predsednica društva P.E.N.D Barbara Pia Hrovat, nekdanja sodnica in odvetnica. Do femicida vodi dolga in ovinkasta pot, ki jo žrtev prehodi sama. Je odsev družbene odtujenosti, brezbrižnosti, institucionalne in družbene diskrepance, torej izpraznjenosti. »Ob femicidu smo soočeni s smrtjo. Imamo morilca in otroka, ki ni samo izgubil staršev, ampak je dobil še družbeno stigmo, da je otrok morilca. Z vsakim femicidom izgubljamo vsi, z vsakim femicidom iz družbe odtekata njena človečnost in sočutnost, femicid povzroča stroške osirotelim otrokom, povzroča stroške kazenskih postopkov, povzroča stroške namestitve otrok,« poudarja organizatorka dogodka, ki je k sodelovanju pritegnila tudi fotografa Arneja Hodaliča in Katjo Bidovec ter režiserja Jana Cvitkoviča.

»Na naši spletni strani je že dve leti objavljen zakonodajni predlog, do katerega se ni opredelil še nihče. Ponuja rešitve na področju izvrševanja obveznosti v primeru neplačevanja preživnine. Zagotovo se sprašujete, kakšno zvezo ima to s femicidom. A finančno nasilje je dejstvo, zaradi katerega se žrtve ne morejo umakniti,« poudarja Hrovatova. »Nima kam, nima nič. Razen svoje plače, obremenjene s kreditom za nepremičnino, iz katere beži pred nasilnikom,« navaja Hrovatova in dodaja, da je bilo v Sloveniji v zadnjih petih letih 100 femicidov, največ leta 2020.

Pripoved ženske, ki jo je v črni obleki posredovala Smrekarjeva, ko je nasilnemu možu rodila kar štiri otroke, se na srečo ni končala s smrtjo, čeprav jo je butal ob steno, davil, ji grozil z orožjem, otroci pa so bili priča nasilju, a so na sodišču verjeli njemu. Sinova so dodelili njemu, kajti s hčerkama si ni imel kaj pomagati. »Sodni postopek je sodnica zaključila letos. Na okrožnem sodišču v Sloveniji. Trajal je tri leta,« je sklenila Ajda Smrekar.

Gordana Stojiljković 21. 11. 2025
