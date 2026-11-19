Slovenski mojster akrobacij na motorju Rok Bagoroš je po tatvini dragocenega motocikla v Milanu že skoraj izgubil upanje, da ga bo še kdaj videl. Nato pa je sledil nepričakovan preobrat, ob katerem ni mogel zadržati solz. Za slovenskega motociklističnega akrobata se je obisk prestižnega motorističnega sejma EICMA v Milanu namreč spremenil v pravo nočno moro.

Tatovi so mu vlomili v kombi in ukradli dragoceni motocikel KTM 1390 Super Duke R EVO, vreden več kot 20.000 evrov. A zgodba, ki se je začela z obupom, je dobila ganljiv konec. Za to je zaslužen tudi Italijan, ki ga Bagoroš pred tatvino sploh ni poznal, poroča italijanski portal HDmotori.

Tatovi razbili stekla in odpeljali motor

Vse se je začelo 8. novembra okoli 21.30 na območju nakupovalnega središča Bicocca Village na severu Milana. Bagoroš, ki že vrsto let sodeluje s proizvajalcem KTM, je svoj zmogljivi motocikel s približno 190 konjskimi močmi pustil v zaklenjenem kombiju.

Ko se je vrnil, ga je pričakal neprijeten prizor. Stekla kombija so bila razbita, dragocenega motorja pa ni bilo nikjer. Obupani Slovenec je na družbenih omrežjih objavil fotografije poškodovanega vozila in ukradenega motocikla ter ponudil kar 3000 evrov nagrade za informacije, ki bi pripeljale do njegovega odkritja. Njegov poziv se je hitro razširil med italijanskimi ljubitelji motociklizma. Med njimi je bil tudi Andrea, domači motorist, ki se je odločil, da Slovencu ne bo pomagal le z delitvijo objave.

Z neznancem sta motor iskala do štirih zjutraj

Bagoroš in Andrea sta navezala stik ter še isto noč skupaj preiskovala milanske ulice. Motor sta iskala vse do četrte ure zjutraj, vendar brez uspeha. Slovenec se je moral nato vrniti domov. Čakala ga je deveturna vožnja, doma pa žena v zadnjih dneh nosečnosti. Iz Milana je odšel brez svojega motocikla in z občutkom, da ga verjetno nikoli več ne bo videl. Toda Andrea ni obupal. Čeprav Bagoroša pred tem sploh ni poznal, je nadaljeval iskanje. Obrnil se je na milansko policijo, sodeloval s policisti in slovenskega motorista sproti obveščal o dogajanju.

Po sedmih dneh je zazvonil telefon, sledile so solze

Približno teden dni po tatvini je sledil trenutek, ki ga Bagoroš ne bo zlahka pozabil. Andrea ga je poklical prek videoklica. Ob njem so stali italijanski policisti, v ozadju pa je zagledal nekaj neverjetnega – svoj ukradeni KTM.

Motocikel so našli nepoškodovan, brez ene same praske. Ko je Bagoroš na zaslonu zagledal svoj motor, so ga premagala čustva. Planil je v jok.

Z bratom se je nemudoma odpravil nazaj v Italijo. Že naslednji dan sta prevzela motocikel, ki je bil v manj kot 24 urah znova varno parkiran v njegovi delavnici v Sloveniji. Bagoroš se je po srečnem razpletu zahvalil vsem, ki so delili njegov poziv, italijanskim policistom in predvsem Andrei, ki se je za pomoč neznancu izjemno potrudil.

Kot je poudaril, se domov ni vrnil le s svojim motociklom, ampak tudi z novimi prijatelji. Prav v tem vidi pravi pomen povezanosti motoristične skupnosti.