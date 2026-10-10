Rok Snežič zaradi groženj ovadil Miho Kordiša, ki je že moral na policijsko zaslišanje

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Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš je bil v petek, 9. oktobra, zaslišan na Policijski postaji Ljubljana Center. Kot so sporočili iz njegove stranke, je bil na zaslišanje povabljen zaradi kazenske ovadbe, ki jo je 1. februarja letos zoper njega vložil davčni svetovalec Rok Snežič. Ta naj bi se zaradi Kordiševih izjav na družbenih omrežjih počutil ogroženega, zato je policijo zaprosil tudi za varovanje.
Povod za ovadbo je bila Kordiševa objava, v kateri je kritiziral tako imenovani Šutarjev zakon in njegovo izvajanje. Zapisal je, da zakon omogoča posege v socialne prejemke najranljivejših skupin prebivalstva, medtem ko naj bi se posamezniki, ki so bili obsojeni zaradi gospodarskih kaznivih dejanj, izogibali posledicam svojih ravnanj. Pri tem je izrecno omenil Snežiča in zapisal: »Da, Roka Snežiča in njemu podobne bomo zaprli in jim zaplenili premoženje.«
Po navedbah stranke policija preverja sum kaznivega dejanja, povezanega s Kordiševo izjavo. Iz njihovega sporočila izhaja, da je Kordiš v postopku obravnavan kot osumljenec, vendar za zdaj ni informacij o morebitnih nadaljnjih ukrepih. O morebitni kazenski odgovornosti lahko odloča le pristojno sodišče.