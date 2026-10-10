Rok Snežič zaradi groženj ovadil Miho Kordiša, ki je že moral na policijsko zaslišanje

Predsednik stranke Mi, socialisti! Miha Kordiš je bil v petek, 9. oktobra, zaslišan na Policijski postaji Ljubljana Center. Kot so sporočili iz njegove stranke, je bil na zaslišanje povabljen zaradi kazenske ovadbe, ki jo je 1. februarja letos zoper njega vložil davčni svetovalec Rok Snežič. Ta naj bi se zaradi Kordiševih izjav na družbenih omrežjih počutil ogroženega, zato je policijo zaprosil tudi za varovanje.

Povod za ovadbo je bila Kordiševa objava, v kateri je kritiziral tako imenovani Šutarjev zakon in njegovo izvajanje. Zapisal je, da zakon omogoča posege v socialne prejemke najranljivejših skupin prebivalstva, medtem ko naj bi se posamezniki, ki so bili obsojeni zaradi gospodarskih kaznivih dejanj, izogibali posledicam svojih ravnanj. Pri tem je izrecno omenil Snežiča in zapisal: »Da, Roka Snežiča in njemu podobne bomo zaprli in jim zaplenili premoženje.«

Policija obravnava kazensko ovadbo

Miha Kordiš FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kordiš je po navedbah stranke na petkovem zaslišanju pojasnil, da pri svojih besedah vztraja. V stranki poudarjajo, da gre za politično stališče o pregonu gospodarskega kriminala in odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja, ne pa za grožnjo posamezniku. »Gre za politično stališče in politike, ki jih izvajajo in za katere so pristojne državne institucije,« so zapisali v sporočilu za javnost. V stranki so ob tem izrazili prepričanje, da mora država odločneje ukrepati proti gospodarskemu kriminalu in posameznikom, ki so si premoženje pridobili nezakonito. Po njihovih navedbah se zavzemajo za odvzem takšnega premoženja in njegovo vrnitev skupnosti. Do Snežiča so bili tudi tokrat kritični. Med drugim so mu očitali nasprotovanje ukrepom, s katerimi bi država učinkoviteje preganjala gospodarska kazniva dejanja.

Po navedbah stranke policija preverja sum kaznivega dejanja, povezanega s Kordiševo izjavo. Iz njihovega sporočila izhaja, da je Kordiš v postopku obravnavan kot osumljenec, vendar za zdaj ni informacij o morebitnih nadaljnjih ukrepih. O morebitni kazenski odgovornosti lahko odloča le pristojno sodišče.