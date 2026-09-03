  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SEJEM

Rokodelstvo na Visokem

S svojimi izdelki in prikazom rokodelskih veščin se predstavljajo mojstri in mojstrice.
Prisotni bodo tako domači rokodelci kot tudi tisti iz drugih regij in rokodelskih centrov. FOTO: Primož Hieng
Prisotni bodo tako domači rokodelci kot tudi tisti iz drugih regij in rokodelskih centrov. FOTO: Primož Hieng
P. H.
 3. 9. 2026 | 07:50
1:27
A+A-

To nedeljo bodo na dvorcu Visoko pripravili rokodelski sejem z več kot 30 sodelujočimi, rokodelske delavnice, otroški program, pripovedovanje za otroke in odrasle, razstave na prostem, poskrbeli pa bodo tudi za kulinariko in glasbeno dogajanje. Dogodek bodo sklenili z večernim koncertom zasedbe Gugutke ob 18. uri.

Na sejmu bo več kot 30 sodelujočih.

Na sejmu se s svojimi izdelki in prikazom rokodelskih veščin predstavljajo mojstri in mojstrice, domači rokodelci in tudi tisti iz drugih regij in rokodelskih centrov. Letos pripravljajo tudi poseben pletarski in volneni kotiček, kjer bodo obiskovalci o tehnikah in materialih izvedeli veliko več. Ves dan se bodo lahko udeleževali različnih delavnic, ki jih bodo vodili različni rokodelci.

Poseben program ekipa Zavoda Kres pripravlja za najmlajše. Rajali bodo ob igri na prostem, družabnih igrah naših prednikov in ustvarjanju, seveda pa bo za prosto igro še veliko drugih izzivov in starih iger ter prijeten kotiček za počitek. Tudi letos se boste lahko ves dan razvajali s hrano in pijačo – od ponudbe na stojnicah do odprte kavarne Visoko s svojo slastno ponudbo. Dogodek v primeru slabega vremena odpade.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Visokorokodelcirokodelstvosejemtradicijaobrt
ZADNJE NOVICE
08:41
Novice  |  Svet
CENE NEPREMIČNIN

Najdražji kvadrati so v Hongkongu, Ljubljana med cenovno ugodnejšimi

Cene stanovanj v evropskih mestnih središčih se med seboj močno razlikujejo. Med deseterico najdražjih mest sta le dve prestolnici največjih evropskih gospodarstev.
3. 9. 2026 | 08:41
08:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA PETKOVŠKOVEM NABREŽJU

V centru Ljubljane sedla na klop in ostala brez torbice

Policisti so tatu na podlagi opisa kmalu izsledili.
3. 9. 2026 | 08:29
08:09
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SOJENJE

Krvniku Charlieja Kirka grozi smrtna kazen

Tyler Robinson se sooča s sedmimi točkami obtožnice, med njimi je tudi očitek težkega umora.
3. 9. 2026 | 08:09
07:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODREJEN PRIPOR

Po pretepu v Kranju: 48-letnica osumljena poskusa umora

Ženski sta se sprli in stepli, nato je starejša mlajšo poškodovala z ostrim predmetom.
3. 9. 2026 | 07:58
07:50
Novice  |  Slovenija
SEJEM

Rokodelstvo na Visokem

S svojimi izdelki in prikazom rokodelskih veščin se predstavljajo mojstri in mojstrice.
3. 9. 2026 | 07:50
07:38
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Primož Roglič mora ostati na kolesu

Zasavski orel je v dobrem položaju, pravi Primož Čerin. Nima smisla vnaprej govoriti, da Pogačar letos ne bo več dirkal.
3. 9. 2026 | 07:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki