Rokodelstvo na Visokem

To nedeljo bodo na dvorcu Visoko pripravili rokodelski sejem z več kot 30 sodelujočimi, rokodelske delavnice, otroški program, pripovedovanje za otroke in odrasle, razstave na prostem, poskrbeli pa bodo tudi za kulinariko in glasbeno dogajanje. Dogodek bodo sklenili z večernim koncertom zasedbe Gugutke ob 18. uri.

Na sejmu bo več kot 30 sodelujočih.

Na sejmu se s svojimi izdelki in prikazom rokodelskih veščin predstavljajo mojstri in mojstrice, domači rokodelci in tudi tisti iz drugih regij in rokodelskih centrov. Letos pripravljajo tudi poseben pletarski in volneni kotiček, kjer bodo obiskovalci o tehnikah in materialih izvedeli veliko več. Ves dan se bodo lahko udeleževali različnih delavnic, ki jih bodo vodili različni rokodelci.

Poseben program ekipa Zavoda Kres pripravlja za najmlajše. Rajali bodo ob igri na prostem, družabnih igrah naših prednikov in ustvarjanju, seveda pa bo za prosto igro še veliko drugih izzivov in starih iger ter prijeten kotiček za počitek. Tudi letos se boste lahko ves dan razvajali s hrano in pijačo – od ponudbe na stojnicah do odprte kavarne Visoko s svojo slastno ponudbo. Dogodek v primeru slabega vremena odpade.