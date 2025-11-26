Rom iz Big Brotherja uslužbencem Fursa grozi s smrtjo, a to še zdaleč ni vse (FOTO)

Inšpektorji Finančne uprave RS (Furs) v spremstvu policije zadnje dni na terenu obravnavajo dolžnike, ki zaradi neplačanih policijskih glob državi dolgujejo vrtoglave zneske. Nekaterim so zasegli tudi vozila, ti ukrepi pa so očitno razburili Rome. Nekdanji udeleženec šova Big Brother Dalibor Brajdić je prestopil vse meje zdravega razuma, saj celo poziva k uboju zaposlenih na Fursu. Brajdič je na družbenih omrežjih objavil posnetek inšpektorja Fursa v enem od romskih naselij v Trebnjem. Tamkajšnje prebivalce celo poziva, naj dacarje »postrelijo« oziroma »razstrelijo z bombo«.

Objava Brajdića FOTO: Zaslonski posnetek/Facebook

Kot so nam pojasnili na Fursu, so z grožnjo seznanjeni in so o tem nemudoma obvestili policijo. Aktivnosti Finančne uprave se kljub grožnji nemoteno izvajajo naprej. V zadnjem mesecu so na območju Jugovzhodne Slovenije iz naslova nedavčnih obveznosti, kjer prevladuje dolg iz naslova policijskih glob, zarubili 14 vozil. Razkrili so nam še podatek, ob katerem bo marsikdo ostal brez besed: skupen dolg teh 14 obravnavanih dolžnikov iz naslova nedavčnih obveznosti je znašal vrtoglavih 236.000 evrov, kar je povprečno 16.857 evrov na osebo! »Ob tem bi še izpostavili, da so poleg omenjenih dolžnikov, na kraju samem trije dolžniki poplačali 4.600 EUR dolga in zaradi tega vozila niso bila zarubljena,« še pojasnjujejo na Fursu.

Osumljencu so odvzeli prostost

Z vprašanji smo se obrnili tudi na novomeško policijsko upravo. V okviru varstva osebnih podatkov so nam potrdili, da policisti in kriminalisti preverjajo okoliščine kaznivega dejanja Hujskanje k upiranju po 302. členu KZ-1. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo. Osumljencu kaznivega dejanja so odvzeli prostost in ga pridržali.

Brajdić javno grozil tudi Vidicu

Uslužbenci Fursa pa niso edina Brajdićeva tarča v zadnjih dneh. Pred dnevi je javno grozil teologu in logoterapevtu Maticu Vidicu, ki več let dela z Romi v Novem mestu. Slednji se sicer z grožnjami ne obremenjuje preveč. Kot je pojasnil za naš portal, ima ogromno dela in se s primitivci nima časa ukvarjati.

Omenjeni Rom se na družbenih omrežjih redno norčuje tudi iz pokojnega Aleša Šutarja in njegove družine. Njegove besede so – tako kot grožnje s smrtjo uslužbencem Fursa, ki le opravljajo svoje delo – tako neokusne, da jih na tem mestu ne bomo ponavljali.