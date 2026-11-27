Julija letos je Kočevje pretresel napad na policista, v katerega je 25-letnik med begom pred policijo namerno zapeljal z avtomobilom in ga pri tem hudo poškodoval. Kočevski Rom je bil na podlagi sporazuma o priznanju krivde obsojen na dve leti zapora, izrečena kazen pa je močno razburila ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza, ki meni, da je glede na težo kaznivega dejanja in njegove posledice bistveno prenizka.

Minister je v odzivu poudaril, da pri presoji ustreznosti kazni ne gre zanemariti niti storilčeve preteklosti, saj je bil ta po njegovih navedbah že kaznovan, zoper njega pa naj bi teklo še več postopkov. Prepričan je, da izrečena kazen ni primerna niti z vidika zagotavljanja varnosti policistov, ki so pri opravljanju svojega dela izpostavljeni nevarnim situacijam. »Kot minister za notranje zadeve in javno upravo menim, da je izrečena kazen dve leti zapora nedvomno prenizka glede na težo kaznivega dejanja. Če pa temu dodamo še osebnost storilca (njegova predhodna kaznovanost in številni postopki v teku), pa je zaporna kazen dveh let v posmeh vsem policistom, ki dnevno tvegajo svoja življenja zato, da zagotavljajo varnost ljudi in premoženja,« je zapisal Matoz.

»Kakšno sporočilo se s tem pošilja policistom in javnosti?«

Okrožno sodišče v Ljubljani, Marjan Grm. FOTO: Aleksander Brudar

Notranji minister je bil še posebej kritičen do državne tožilke, ki je s 25-letnikom sklenila sporazum o priznanju krivde. Po njegovem prepričanju bi moralo tožilstvo ob upoštevanju okoliščin napada in dejstva, da bi policist lahko izgubil življenje, vztrajati pri bistveno strožji kazni. »Ne morem soglašati s kaznovalno politiko tožilstva, če za brutalni napad na policista, ki je imel za posledico hudo telesno poškodbo (lahko bi bila tudi smrt), predlaga kazen na spodnjem minimumu. Tožilka Vanja Melnik je po mojem mnenju predlagala prenizko kazen,« je bil oster minister. Matoz se pri javni kritiki tožilstva ne namerava ustaviti. Napovedal je namreč, da bo od ministra za pravosodje zahteval izvedbo izrednega nadzora nad pravilnostjo ravnanja tožilstva v konkretnem primeru.

Minister je v odzivu izrazil prepričanje, da je storilec želel policista umoriti, čeprav ta ni bil obsojen zaradi poskusa umora. »Storilec povratnik je želel z vozilom umoriti policista. Ob tem strašnem dejstvu in sramotno nizki kazni se zato upravičeno sprašujem, kakšno sporočilo se s tem pošilja policistom in javnosti? Kakšen bo odziv ministra za pravosodje? Kakšen pa generalne državne tožilke dr. Katarine Bergant, ki ima neposredno možnost in odgovornost za izvajanje kaznovalne politike?« je zapisal. »Kako naj policija zagotavlja red in varnost na varnostno tveganih območjih z romsko problematiko ob umanjkanju stroge kaznovalne politike tožilstva?« je sklenil.

Na sodišču dejanje obžaloval

Kot smo že poročali, je 25-letni Marjan Grm na ljubljanskem okrožnem sodišču priznal krivdo in izrazil obžalovanje zaradi svojega ravnanja. S tožilstvom se je dogovoril za kazen 15 mesecev zapora za prvo kaznivo dejanje in deset mesecev za drugo, sodišče pa mu je nato izreklo enotno kazen dveh let zapora. Poškodovanemu policistu Luki R. so po julijskem incidentu prvo pomoč nudili kočevski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center. Izvedenec medicinske stroke je njegove poškodbe opredelil kot hudo telesno poškodbo.

Okrožno sodišče v Ljubljani, Bojan Celar (odvetnik od Marjana Grma). FOTO: Aleksander Brudar

Matoz je sicer na problematiko napadov na policiste opozarjal že julija, le nekaj dni po dogodku v Kočevju. Takrat je predstavil predlog spremembe zakona o kazenskem postopku, s katerim bi zagotovili prednostno in hitrejšo obravnavo kaznivih dejanj zoper policiste pri opravljanju njihovih nalog. Avgusta je ministrstvu za pravosodje posredoval tudi predlog zakonske spremembe, po kateri bi moralo tožilstvo o prejeti kazenski ovadbi v takšnih primerih odločiti v treh mesecih.