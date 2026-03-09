Roman je v gasilske vrste stopil pred več kot osmimi desetletji (FOTO)

Roman Muhič iz Biserjan 14 v občini Sveti Jurij ob Ščavnici je v gasilske vrste stopil pred več kot 80 leti. V letu 1955 je bila v Gornji Radgoni ustanovljena Gasilska zveza za območje sedanjih občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. Ustanovni član zveze takratne Gasilske zveze Gornja Radgona (GZ GR) je bil tudi Roman Muhič, ki je sodeloval vse do odcepitve gasilskih društev iz občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 1998. Torej je v radgonski gasilski zvezi kot aktiven član deloval kar 43 let. V nekdanji skupni zvezi je opravljal različne funkcije, kar v Gornji Radgoni niso pozabili.

Tako je delegacija GZ GR (aktualni predsednik Vladimir Cvetkovič, podpredsednica Marjeta Erdela ter častna predsednika Peter Cvetkovič in Peter Fridau, so Romana Muhiča obiskali na domu. Ob tem so mu zaželeli vso dobro predvsem veliko zdravja ob njegovem 97. rojstnem dnevu in mu izročili priznanje GZ GR in steklenico radgonske penine. Slavljenec Roman, ki je kljub visoki starosti dokaj zdrav, je bil prijetno presenečen obiska gasilskih tovarišev. Ob tem je zbranim spregovoril o svojem dolgoletnem delo v gasilskih vrstah. Poudaril je, da je sedanji čas glede financ naklonjen dejavnosti gasilcev. Veseli ga tudi, da so njegovi nasledniki vključeni v gasilske vrste, vendar niso tako dejavni kot je bil on, saj jim službe tega pogosto ne omogočajo.

Kljub visokim letom ne rabi pri negi in oskrbi nobene pomoči

Ob obisku predstavnikov GZ GR, so Romanovi domači pripravili gostom kar veliko domačih dobrot. Gre namreč za družino, kjer Romanova hčerka in zet poleg službe obdelujeta tudi srednje veliko kmetijo. Sam Roman pa kljub visokim letom ne rabi pri negi in oskrbi nobene pomoči. Zanima se za vse kar se v tem času dogaja in čez tri leta, ko bo praznoval okrogel jubilej, ga bomo spet obiskali. Romanu čestitamo ob visokem jubileju in mu kličemo še na veliko let podobnega zdravja kot ga ima tačas.

