Slovenska komisarka Marta Kos spet tarča obtožb SDS

Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) zahteva posebno zasedanje odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet), na katerem bi po besedah podpredsednice skupine Romane Tomc (SDS) zaradi novih dokazov v zvezi s sodelovanjem z jugoslovansko tajno službo Udba zaslišali evropsko komisarko za širitev Marto Kos. »Želimo, da komisarka pojasni, zakaj je lagala pred poslanci Evropskega parlamenta na zaslišanju, ko je bila še kandidatka za komisarko,« je v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju povedala Tomc.

Kot je še povedala podpredsednica največje politične skupine v parlamentu, bo EPP zahtevo za sklic seje vložila na naslednjem sestanku koordinatorjev oziroma predstavnikov vseh političnih skupin v odboru, ki bodo morali nato sklic seje podpreti. Naslednji sestanek koordinatorjev je po neuradnih informacijah načrtovan šele za začetek maja. Zahteva je sicer usklajena s predsednikom EPP Manfredom Webrom, predsednikom Afeta iz vrst EPP Davidom McAllisterjem in koordinatorjem skupine v odboru Michaelom Gahlerjem, je pojasnila evroposlanka.

Komisarka ostro zavrnila obtožbe: Nikoli nisem bila sodelavka tajnih služb!

Weber je v pisni izjavi poudaril, da ne gre za vnaprejšnjo sodbo, da pa je treba preveriti in razjasniti vsa odprta vprašanja. Kosova se je z očitki o sodelovanju z Udbo sicer soočala že v času pred imenovanjem za komisarko za širitev, a je na zaslišanju na odboru Afet novembra 2024 zanikala sodelovanje. »Nikoli nisem bila sodelavka ali informatorka jugoslovanskih tajnih služb,« je zatrdila v odgovoru na vprašanje enega od evroposlancev. Priznala je sicer, da se je njeno ime pojavilo na seznamu obveščevalcev tako kot pri številnih članih vlade, poslancih Evropskega parlamenta in tisočih ljudi, ne da bi natančneje vedela, kaj to pomeni.

Na Evropski komisiji so poudarili, da je komisarka Kos prestala obsežno in podrobno preverjanje, preden se je pridružila komisiji. Med drugim je parlamentarni odbor za pravne zadeve (Juri) pregledal njene izjave o interesih in ni ugotovil konflikta.