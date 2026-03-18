POLITIČNI PRETRES

Slovenska komisarka Marta Kos spet tarča obtožb SDS

Kosova obtožbe ostro zanika, pojavljajo se že od njene kandidature naprej. Komisija pa poudarja, da so Kosovo temeljito preverili in nepravilnosti niso odkrili.
Romana Tomc FOTO: Tadej Regent, Delo 
STA, A. G.
 18. 3. 2026 | 20:04
Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) zahteva posebno zasedanje odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet), na katerem bi po besedah podpredsednice skupine Romane Tomc (SDS) zaradi novih dokazov v zvezi s sodelovanjem z jugoslovansko tajno službo Udba zaslišali evropsko komisarko za širitev Marto Kos. »Želimo, da komisarka pojasni, zakaj je lagala pred poslanci Evropskega parlamenta na zaslišanju, ko je bila še kandidatka za komisarko,« je v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju povedala Tomc.

Kot je še povedala podpredsednica največje politične skupine v parlamentu, bo EPP zahtevo za sklic seje vložila na naslednjem sestanku koordinatorjev oziroma predstavnikov vseh političnih skupin v odboru, ki bodo morali nato sklic seje podpreti. Naslednji sestanek koordinatorjev je po neuradnih informacijah načrtovan šele za začetek maja. Zahteva je sicer usklajena s predsednikom EPP Manfredom Webrom, predsednikom Afeta iz vrst EPP Davidom McAllisterjem in koordinatorjem skupine v odboru Michaelom Gahlerjem, je pojasnila evroposlanka.

Komisarka ostro zavrnila obtožbe: Nikoli nisem bila sodelavka tajnih služb!

Weber je v pisni izjavi poudaril, da ne gre za vnaprejšnjo sodbo, da pa je treba preveriti in razjasniti vsa odprta vprašanja. Kosova se je z očitki o sodelovanju z Udbo sicer soočala že v času pred imenovanjem za komisarko za širitev, a je na zaslišanju na odboru Afet novembra 2024 zanikala sodelovanje. »Nikoli nisem bila sodelavka ali informatorka jugoslovanskih tajnih služb,« je zatrdila v odgovoru na vprašanje enega od evroposlancev. Priznala je sicer, da se je njeno ime pojavilo na seznamu obveščevalcev tako kot pri številnih članih vlade, poslancih Evropskega parlamenta in tisočih ljudi, ne da bi natančneje vedela, kaj to pomeni.

Na Evropski komisiji so poudarili, da je komisarka Kos prestala obsežno in podrobno preverjanje, preden se je pridružila komisiji. Med drugim je parlamentarni odbor za pravne zadeve (Juri) pregledal njene izjave o interesih in ni ugotovil konflikta.

Romana TomcMarta Kosevropska komisarkaSDSevropski poslancizaslišanjedokumenti
Bulvar  |  Suzy
KRIZA JE ČIŠČENJE IN POT V SVETLOBO

Astrološki pregled svetovnega dogajanja (Suzy)

V zadnjih tednih, mesecih nas močno obremenjujejo novice s šoki, spremembami, napadi, novimi in novimi krizami, ki nastajajo z ameriško-izraelsko navezo. Pogled v zvezde in v prihodnost razkriva, kaj nas čaka in kaj je namen procesov, ki se dogajajo v svetu in hkrati posameznikom na zasebni ravni.
18. 3. 2026 | 21:00
19:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRAJA?

Kirurg iz UKC Ljubljana odnesel računalnik, monitor in opremo: pravi, da ni vedel, da je kaj narobe

Gre za sum odtujitve opreme v vrednosti okoli 10.000 evrov in za sum oškodovanja sredstev UKC Ljubljana v smislu zlorabe oddelčne opreme za potrebe drugega pravnega subjekta.
18. 3. 2026 | 20:37
20:16
Novice  |  Slovenija
POZVAL K OBJAVI VSEH DOKAZOV

Janez Janša potrdil sestanek z Izraelci na Trstenjakovi

Priznal srečanje z Eilandom.
Kaja Grozina18. 3. 2026 | 20:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Na območju Metelkove migrant migranta zabodel v glavo! Sodnica: »Treba vas je izgnati iz države za maksimalen možen čas«

Abdelkarimu Morsliju zaradi napada na Tunizijca dobrih pet let zapora.
Aleksander Brudar18. 3. 2026 | 19:59
19:53
Novice  |  Svet
IZJEMEN DOSEŽEK

Izjemen medicinski dosežek na Hrvaškem: pacientki odstranili 36-kilogramski tumor (FOTO)

Zdravniška ekipa Splošne bolnišnice Gospić je prejšnji teden uspešno izvedla izjemno zahteven operativni poseg, pri katerem so 81-letni pacientki odstranili kar 36 kilogramov težak tumor. Po besedah zdravnikov gre za največji doslej odstranjen tumor v hrvaškem zdravstvu. Pacientka po operaciji dobro okreva in bi lahko bolnišnico zapustila že v prihodnjih dneh.
18. 3. 2026 | 19:53

