Romi kupujejo hiše – tudi za več kot 180 tisoč evrov. Od kod jim denar?

Po naših zanesljivih podatkih Romi množično kupujejo hiše, pogosto po cenah, ki presegajo 180 tisoč evrov. V številnih krajih to sproža vprašanja, dvome in nelagodje - od kod prihaja ta denar in ali pri tem morda sodelujejo tudi javne subvencije.

Občini Krško in Škocjan Romom ponujata možnost sofinanciranja za nakupa stanovanj izven romskih naselij, medtem ko občina Šentjernej take pomoči ne nudi. Sogovorniki iz obeh občin so nam pojasnili, kako pristopajo k reševanju romske bivanjske problematike – njihovi odgovori razkrivajo zelo različne poglede in strategije.

V nadaljevanju objavljamo odgovore Mestne občine Krško, ki spodbuja subvencije za nakup stanovanj in Občine Šentjernej, ki subvencij ne odobrava.

Občina Šentjernej

Zakaj občina Šentjernej, za razliko od sosednjih občin Krško in Škocjan, nima razpisa za sofinanciranje nakupa hiš izven romskih naselij?

Občina Šentjernej se ni odločila za razpis za sofinanciranje nakupa hiš izven romskih naselij, ker verjamemo, da ta ukrep v trenutni situaciji ne rešuje tako kompleksne problematike, kot je bivanjska problematika Romov.

Z nakupom hiše pridejo tudi odgovornosti in obveznosti, ki jih vsak občan lahko uresničuje le, če ima urejene prihodke in življenje v skladu s pričakovanji in normami okolja.

Ali razmišljate, da bi takšen razpis uvedli tudi pri vas?

Glede na prej omenjene razloge trenutno o tovrstnem razpisu ne razmišljamo. Tudi ostale občine z romskim prebivalstvom (razen Krškega in Škocjana) se za izvajanje tega ukrepa niso odločile.

Izkušnje kažejo, da gre za neučinkovit pristop, saj je pred tem treba izpeljati aktivnosti, ki bodo zagotavljale trajnost in učinkovitost tovrstnega razpisa (kot npr. dvig izobrazbe, zaposlitev, spoštovanje družbenih norm in pravil sobivanja).

Kako občina sicer pomaga pri reševanju stanovanjskih vprašanj pripadnikov romske skupnosti?

Občina vlaga v urejanje infrastrukture v romska naselja, kjer je to mogoče oz. dopušča zakonodaja. Vsa naša romska naselja imajo dostop do vode, elektriko, urejen odvoz smeti in urejene poti. Naše največje romsko naselje, ki se nahaja na Trdinovi ulici, je priključeno na čistilno napravo in ima javno razsvetljavo. Vse to je omogočila občina, da bi zagotovila kakovostne pogoje za njihovo bivanje.

Zavedati pa se je treba, da so vsa bivališča v naseljih nelegalna, zato občina išče rešitve tudi na področju prostorskega planiranja. Z namenom izboljšati socialno-ekonomski položaj pripadnikov romske skupnosti v naši občini, dvigniti kakovost njihovega življenja, spodbuditi njihovo vključevanje v širšo skupnost ter prispevati k vzpostavitvi zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom, bomo prav v naselju na Trdinovi ulici v prihodnjih mesecih vzpostavili tudi Večnamenski romski center.

Ali ste v zadnjih letih zaznali povečano število nakupov hiš po vaseh s strani Romov?

V zadnjih letih zaznavamo porast nakupov nepremičnin v naši občini s strani Romov, pri čemer gre predvsem za Rome iz drugih občin.

Kako ocenjujete vpliv teh nakupov na lokalno okolje in sosedske odnose?

Tovrstni nakupi vnašajo nemir v lokalna okolja in nejevoljo med prebivalce, saj se priseljujejo ljudje, s povsem drugačnimi navadami in ki niso pripravljeni svojega načina življenja prilagoditi okolju in redu skupnosti, v katero se priseljujejo.

Kakšen je vaš pogled na morebitno potrebo po posebnih ukrepih za boljše vključevanje romske skupnosti v širše okolje?

Vključevanje romske skupnosti v širše okolje ni le reševanje bivanjske problematike, ampak gre za kompleksno vprašanje, ki zajema različna področja in deležnike. Sprejeti so dokumenti in strategije, ki naslavljajo ta področja in predlagajo ukrepe in poti. Sedaj pa je na vseh (Romih, institucijah in večinskem prebivalstvu), da vsak opravi svoje delo korektno in z iskrenim namenom prispevati k rešitvi problematike.

