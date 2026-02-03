Prihodnji torek se obeta protest Romov v Novem mestu. Tako je romsko društvo Vstani, romski otrok za prihodnji torek po 15. uri. napovedalo miren protestni shod v Novem mestu.

Z Mestne občine Novo mesto še nismo prejeli uradnega odgovora oziroma izdaje dovoljenja. Vlogo smo oddali pravočasno in v skladu z zakonodajo, zato pričakujemo, da bo občina svojo odločitev posredovala v zakonsko določenem roku,« so predstavniki društva Vstani, romski otrok pojasnili za Dolenjskainfo.

»Ljudje se množično obračajo na nas po pomoč, ker v kratkem času potrebujejo izredno pomoč za preživetje. Ljudje se jočejo nam na sedežu društva Sramota. Medtem jim država odvzema sredstva, do katerih so upravičeni, in jih potiska v še večjo socialno stisko. Odločno zahtevamo, da se ta ukrep takoj ustavi oziroma zamrzne ter da se nemudoma najdejo pravične, zakonite in človeške rešitve. Če država ne bo ukrepala, se bomo memudoma obrnili tudi na evropsko sodišče in uporabili vsa pravna sredstva za zaščito dostojanstva in osnovnih pravic ljudi,« so navedli na družabnem omrežju.

Na protestni shod je povabil tudi nekdanji novomeški svetnik Zoran Grm.

»Upam, da se boste udeležili mirnega protesta vsi Romi iz cele Slovenije,« je sporočil in dodal, da naj skupaj stopijo vsi Romi, ne le tisti, ki so bili prizadeti zaradi odvzema socialne pomoči, navaja Dolenjskainfo.

Novo mesto izbrali namenoma, kriv Šutarjev zakon

Novo mesto so v društvu Vstani, romski otrok izbrali namenoma, ker naj bi bil tam sprejet Šutarjev zakon, za katerega menijo, da je povzročil hude socialne in človeške posledice, posebej za romsko skupnost.

Glavno sporočilo protesta je poziv k enakosti, spoštovanju človekovih pravic ter takojšnji odpravi škodljive zakonodaje in praks. Poudarjajo, da protest ni usmerjen proti posameznikom, ampak proti sistemu, in sporočajo.