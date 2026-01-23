Romi o izvršbah na denarno socialno pomoč: »Varnosti ne bo, lačni ljudje bodo kradli«

Finančna uprava Republike Slovenije je zaradi neporavnanih dolgov do države več prejemnikom denarne socialne pomoči zarubila izplačila. Izvršbe temeljijo na določbah Šutarjevega zakona in se nanašajo na osebe, ki so imele v zadnjih dveh letih vsaj tri neporavnane obveznosti. Nekateri so šele ob obisku banke izvedeli, da denarja ne morejo dvigniti. Razlogov jim tam niso znali pojasniti, zato so se po informacije obrnili na centre za socialno delo. Ti pa o izvršbah predhodno niso bili obveščeni, kar so potrdili tudi sami.

Romska skupnost opozarja na posledice

Med prizadetimi je tudi družina Zorana Grma, nekdanjega novomeškega romskega svetnika, ki je spregovoril za 24ur. Ta opozarja, da odvzem denarne socialne pomoči pomeni neposreden poseg v osnovno preživetje. Po njegovih besedah so družine ostale brez sredstev za elektriko in hrano, posledice pa nosijo predvsem otroci. Grm ob tem opozarja na širše posledice takšnih ukrepov. Po njegovem prepričanju poglabljanje socialne stiske ne prispeva k večji varnosti. Ko ljudje ostanejo brez vsega, se poveča tveganje, da bodo prisiljeni poiskati hrano in osnovne dobrine tudi na nezakonit način. Lačni ljudje bodo, kot pravi, kradli, varnost pa se bo s tem le še poslabšala. Podobno stališče zavzema Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, ki meni, da je sistem pri izvajanju zakona odpovedal. Po njegovih besedah so na posledice opozarjali že ob sprejemanju zakonodaje, vendar njihova opozorila niso bila upoštevana.

Vlada je Šutarjev zakon utemeljila kot orodje za boljše zagotavljanje javne varnosti in zmanjšanje kriminala ter ponavljajočih se prekrškov, s poudarkom, da naj zakon ne bo usmerjen proti socialno šibkejšim, temveč proti tistim, ki sistem izkoriščajo.

Predsednik vlade Robert Golob pravi, da nedotakljivih ni več. FOTO: AFP

Izdali so več kot 1600 sklepov o izvršbi

Na centrih za socialno delo so potrdili, da o izvršbah niso bili obveščeni vnaprej. Irena Kralj je pojasnila, da so jih na težave najprej opozorili državljani sami, zanimalo jih je namreč, zakaj jim socialna pomoč ni bila izplačana. Na Finančni upravi Republike Slovenije očitke o diskriminaciji zavračajo. Peter Grum, generalni direktor FURS-a, poudarja, da so bili rubeži izvedeni po enakih merilih po vsej državi in da FURS ne vodi podatkov o etnični pripadnosti posameznikov. Izdali so več kot 1600 sklepov o izvršbi. Skupno so izterjali več kot 126 tisoč evrov, skupni znesek neporavnanih obveznosti pa znaša približno pol milijona evrov.

Na vladi poudarjajo, da ukrep ni usmerjen proti posamezni skupnosti, temveč proti tistim, ki kljub večkratnim kršitvam ne poravnavajo obveznosti do države.

Največ dolžnikov je na območju Novega mesta. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

Največ dolžnikov je na območju Novega mesta, kjer delež znaša 23,16 odstotka. Sledi Ljubljana z 21,46 odstotka in Maribor z 12,38 odstotka. V Celju delež znaša 6,05 odstotka, v Brežicah 5,95 odstotka, v Kočevju pa 5,77 odstotka. Ukrep je kot mejnik označil predsednik vlade Robert Golob, ki poudarja, da Slovenija ostaja socialna država, vendar pomoč ne more biti namenjena tistim, ki sistem izkoriščajo. Ob tem je dejal, da nedotakljivih ni več. Minister za delo Luka Mesec je zagotovil, da so stopili v stik tako s finančno upravo kot s centri za socialno delo ter da preverjajo možnosti za boljše obveščanje v prihodnje.