  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JAVNI ODZIV

Romi protestirajo zaradi izvršb na socialno pomoč: »Mi smo žrtveno jagnje za Golobovo zbiranje političnih točk!«

Romska skupnost opozarja na lakoto otrok in poudarja, da bodo ob neodzivnosti oblasti uporabili vsa pravna in mednarodna sredstva.
Nekdanji romski svetnik Zoran Grm je opozoril, da se bo lahko povečal kriminal, saj so mnogi romi zaradi rubeža denarne socialne pomoči ostali brez denarja za preživetje. FOTO: STA

Nekdanji romski svetnik Zoran Grm je opozoril, da se bo lahko povečal kriminal, saj so mnogi romi zaradi rubeža denarne socialne pomoči ostali brez denarja za preživetje. FOTO: STA

Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: AFP

Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: AFP

Haris Tahirović, je vladi poslal uradno zahtevo za nujno srečanje. FOTO: Osebni arhiv

Haris Tahirović, je vladi poslal uradno zahtevo za nujno srečanje. FOTO: Osebni arhiv

Nekdanji romski svetnik Zoran Grm je opozoril, da se bo lahko povečal kriminal, saj so mnogi romi zaradi rubeža denarne socialne pomoči ostali brez denarja za preživetje. FOTO: STA
Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: AFP
Haris Tahirović, je vladi poslal uradno zahtevo za nujno srečanje. FOTO: Osebni arhiv
Kaja Grozina
 26. 1. 2026 | 13:15
 26. 1. 2026 | 13:54
4:44
A+A-

»To ni socialna politika. To je kolektivno kaznovanje na etnični osnovi.« S temi besedami so se romske organizacije v Sloveniji odzvale na odvzem denarne socialne pomoči, ki je po njihovih navedbah prizadel 1.270 romskih družin po vsej državi. Romski informativni center RIC Anglunipe in romska skupnost v Sloveniji v javni izjavi navajata, da je bila z eno samo politično odločitvijo skupnost »potisnjena v absolutno revščino«. Socialna pomoč je bila namreč za številne družine edini vir preživetja. »Odvzem socialne varnosti pomeni zavestno in sistemsko nasilje države nad najranljivejšo skupino v državi,« so zapisali v izjavi. Nekdanji romski svetnik Zoran Grm pa je opozoril, da se bo lahko povečal kriminal, saj so mnogi romi zaradi rubeža denarne socialne pomoči ostali brez denarja za preživetje.

Tako imenovani Šutarjev zakon je bil sprejet kot samostojen zakon, ki je spremenil pogoje izvrševanja določenih obveznosti do države. Med drugim je omogočil tudi posege v denarne prejemke, vključno z denarno socialno pomočjo. Romske organizacije opozarjajo, da zakonodaja ni bila pospremljena z zadostnimi varovalkami za zaščito socialno najranljivejših.

Nekdanji romski svetnik Zoran Grm je opozoril, da se bo lahko povečal kriminal, saj so mnogi romi zaradi rubeža denarne socialne pomoči ostali brez denarja za preživetje. FOTO: STA
Nekdanji romski svetnik Zoran Grm je opozoril, da se bo lahko povečal kriminal, saj so mnogi romi zaradi rubeža denarne socialne pomoči ostali brez denarja za preživetje. FOTO: STA

»Nismo socialni primer, ampak politična tarča.«

V ospredje postavljajo odgovornost vlade in predsednika vlade Roberta Goloba, ki ga obtožujejo, da je romsko skupnost uporabil kot politično tarčo. »Predsednik Vlade RS je izbral romsko skupnost kot žrtveno jagnje za zbiranje političnih točk.« Po njihovem so bili dogodki zadnjih mesecev uporabljeni kot izgovor za kolektivno kaznovanje skupnosti, ki je že desetletja izpostavljena segregaciji in institucionalni diskriminaciji. Posebej ostre so besede glede zakonodaje, ki je omogočila izvršbe na denarno socialno pomoč. Romske organizacije o Šutarjevem zakonu pravijo, da je romsko skupnost »potisnil stoletja nazaj.« Posledice so po njihovih navedbah brutalne: »Starejši, bolni in otroci so ostali brez hrane, brez vode in brez elektrike. Otroci so danes lačni zaradi odločitev države, ki se navzven predstavlja kot socialna in demokratična.«

Predsednik vlade Robert Golob je do izvršb na denarno socialno pomoč in ostrejšega izvajanja Šutarjevega zakona zavzel jasno pozicijo, da v Sloveniji »ni več nedotakljivih.« Po njegovih besedah naj bi šlo pri ukrepih za mejnik v širšem pristopu države, kjer socialna država še vedno pomaga pomoči potrebnim, a hkrati ne more tolerirati izkoriščanja sistema. Poudaril je, da je zakon namenjen preprečevanju zlorab in zagotavljanju odgovornosti, ne pa usmerjen proti konkretni etnični skupnosti. 

Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: AFP
Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: AFP

»Slovenija je s temi ukrepi padla na izpitu človekovih pravic.«

Po njihovih podatkih je Finančna uprava Republike Slovenije izdala 1.275 sklepov o izvršbi na podlagi nove zakonodaje. Zaradi teh izvršb številni prejemniki niso mogli dvigniti celotnega zneska denarne socialne pomoči. Ključen problem po njihovih navedbah je, da centri za socialno delo o izvršbah niso bili obveščeni. »Vloga CSD je, da presodi socialni položaj posameznika in ukrepa tako, da ne pride do socialnega zloma,« opozarjajo. Poudarjajo, da socialna pomoč ni ugodnost, temveč je namenjena preživetju. Romske organizacije opozarjajo tudi na širši kontekst. Po njihovih besedah je Slovenija s temi ukrepi padla na izpitu spoštovanja mednarodnega prava in Evropske konvencije o človekovih pravicah. Predsednik Romske zveze Slovenije Umbrella - Dežnik, Haris Tahirović, je vladi poslal uradno zahtevo za nujno srečanje. Če odziva ne bo, napovedujejo zaostrovanje. »Romska skupnost bo uporabila vsa pravna, domača in mednarodna sredstva za zaščito svojih temeljnih pravic.« 

Romske organizacije napovedujejo zaostrovanje, če do sprememb ne bo prišlo. Vlado pozivajo k dialogu in takojšnji obravnavi posledic izvršb, hkrati pa opozarjajo, da bodo v primeru neodzivnosti uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva. To vključuje postopke pred domačimi institucijami in na mednarodni ravni. Po njihovih navedbah ne gre več zgolj za socialno vprašanje, temveč za zaščito temeljnih pravic skupnosti.

Haris Tahirović, je vladi poslal uradno zahtevo za nujno srečanje. FOTO: Osebni arhiv
Haris Tahirović, je vladi poslal uradno zahtevo za nujno srečanje. FOTO: Osebni arhiv

Več iz teme

RomiRomska problematikaRobert Golobcentri za socialno deloizvršbe na socialno pomočsocialna pomoč
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOGASTVO BELJAKOVIN

Superživilo: lahko dostopno in idealno za diete

Zvezda družbenih omrežij in dietnih jedilnikov, sveži sir doživlja velik povratek.
26. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR ZA MOŠKE

Pogosto uriniranje po 50. letu? To je lahko znak povečane prostate

Če opazite spremembe pri uriniranju, ne odlašajte - pregled prostate je naložba v dolgoročno zdravje.
Miroslav Cvjetičanin26. 1. 2026 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
SODOBEN LESNOPREDELOVALNI CENTER

50 milijonov evrov vredna naložba: Z novim lesnim centrom v Kočevski Reki v sam evropski vrh (FOTO)

V Kočevski Reki sodoben lesnopredelovalni center. Investicija je vredna kar 50 milijonov evrov.
Simona Fajfar26. 1. 2026 | 14:45
14:44
Novice  |  Slovenija
CENE DERIVATOV

Hitro na bencinski servis! Opolnoči podražitev pogonskih goriv ...

Te cene bodo veljale do vključno 9. februarja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
26. 1. 2026 | 14:44
14:25
Bulvar  |  Suzy
IMA NOVEGA

Tara Zupančič velikega je zamenjala z manjšim (Suzy)

Motorji so njena velika ljubezen.
26. 1. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
LED

ZDA požira zima, zaradi snežne nevihte strmoglavilo letalo (FOTO)

Po neuradnih podatkih preživelih ni, razmere za preiskovanje dogodka so izjemno slabe.
26. 1. 2026 | 14:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki