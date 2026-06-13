Romi v hiši izruvali ter odnesli 235-kilogramski sef: »Ukradli milijon, zlati palici pozabili!«

DRAGOCENOSTI

Zakonca Š. iz Dragomerja sta bila na poslovni večerji, medtem pa ostala brez bogastva.

Družina Š. iz Dragomerja ima družinsko podjetje. Direktor Luka je imel 26. novembra 2025 poslovni sestanek s češkim partnerjem, po katerem se je z njim in ženo Barbaro odpravil na večerjo v gostišče Kopač. Za hčerko so skrbeli stari starši, torej doma ni bilo nikogar. Prijeten večer pa je nekaj minut pred osmo uro prekinil telefonski klic soseda, da sliši ropot iz njihove hiše. Luko je seveda v trenutku vrglo na noge, odpeljal se je proti domu in poklical policijo, da sumi, da so jim vlomili. Imel je prav; izkazalo se je celo, da je šlo za eno najdobičkonosnejših kraj v zadnjih letih. Proti ...