Romi varnostnika hudo ranili, direktor podjetja razočaran nad modrimi: »Kot da bi se policisti bali Romov«

Kot smo že poročali, je v diskoteki M3 v Beltincih izbruhnil brutalen napad na varnostnika, a najglasneje odmevajo ostre in neizprosne besede direktorja BBR Security Domna Vivoda. Po njegovem so bile razmere tako nevarne in odziv policije tako mlačen, da je prepričan, da bi morali biti njegovi zaposleni zaščiteni, ne pa kritizirani. Vivod je jasno opisal, kako se je drama začela s skupino Romov iz Dolge vasi, ki je že pred nastopom Dejana Matića začela izzivati. »Kar 24 minut je trajalo vse skupaj. Vse je posneto. Več Romov iz Dolge vasi pri Lendavi je bilo žaljivih, varnostnike in tudi druge obiskovalce so provocirali. Ves čas so se aktivno upirali navodilom, naj se umirijo. Moji fantje so se na vse pretege trudili, da bil položaj umirili mirno in brez kakršne koli agresije. To jim je nekaj časa uspevalo, a se na koncu ni izšlo,« pravi direktor. Provokacije so se stopnjevale vsakič, ko so razgrajači dobili navodila, naj se umaknejo in umirijo. Ena od oseb v skupini je imela po besedah Vivoda celo taktične rokavice z ojačitvami – znak, da morda niso prišli le na zabavo.

Potem je počilo. »Nato se je zgodilo kar naenkrat. Enega od naših je nekdo s steklenico treščil po glavi. Posledica tega je, da je ta varnostnik huje poškodovan,« je za Slovenske novice opisal Vivod. Poškodbe so bile hude, varnostnik je bil prepeljan na urgenco soboške bolnišnice. A tam se je po Vivodovih besedah zgodil nov šok – napadalci so mu sledili in hoteli obračunati z njim še enkrat. Šele močna policijska prisotnost je preprečila, da bi se zgodba končala še huje. Vivod je nad odzivom policije izjemno razočaran. »Prispeli so policisti, a kolikor imam informacij in sem videl na posnetku, pa moram povedati, da sem razočaran. Pričakoval bi, da bi proti kršiteljem ustrezno ukrepali, in ne da so bili moji fantje deležni očitkov, da niso ravnali po pravilih. Kot da bi se policisti bali omenjenih Romov ali se ne bi želeli izpostavljati,« je dejal brez ovinkarjenja. Pravi, da bi morala policija odločneje zaščititi ljudi, ki so tam zato, da vzdržujejo red.

Policija uradno ostaja zelo skopa. Potrdili so pretep v lokalu in drugo intervencijo v bolnišnici, a se zaradi preiskave ne spuščajo v podrobnosti. Tudi bolnišnica priznava incident, a dodatnih informacij ne daje. Po naših podatkih naj bi med napadalci izstopal Julijan O. iz dolgovaškega romskega naselja, dobro znan policiji in pravosodju. Omenjeno naselje naj bi bilo že dlje časa problematično, tudi zaradi prihoda nekaterih hrvaških Romov iz razvpite Sitnice.

Predstavniki romske skupnosti, med njimi Jožek Horvat Muc in Darko Rudaš, so nasilje obsodili, a opozarjajo, da zaradi dejanj posameznikov ne gre obsojati celotne romske skupnosti. Pričakujejo pa, da bodo pristojni organi ukrepali hitro in strogo. Iz diskoteke M3 se na situacijo niso odzvali. Vivod medtem vztraja pri svojem: njegovi varnostniki so se držali pravil, pretep pa bi moral biti pravočasno zaustavljen.