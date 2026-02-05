Romi za torek napovedujejo shod proti rubežem, Ljudska iniciativa Dolenjske jim takole odgovarja

Društvo Vstani romski otrok za torek popoldne na Glavnem trgu v Novem mestu napoveduje shod, s katerim bodo izrazili nestrinjanje z rubeži denarnih socialnih pomoči. Pričakujejo od 100 do 300 Romov, ki bodo predstavili tudi stiske, v katerih so se nekateri znašli zaradi omenjenih izvršb, je za STA povedal predsednik društva Matej Domijan.

Odziv Ljudske iniciative Dolenjske na shod društva Vstani, romski otrok Napovedan protest, grožnje in pozivanje h kriminalu Napovedani protestni shod Romov pod parolo "šutarjev zakon se mora končati" in sočasne izjave njihovih predstavnikov so dokaz popolnega nerazumevanja pravne države. To ni več samo opozarjanje na stisko, to je odkrito izsiljevanje. Bivši romski svetnik Zoran Grm je že v preteklosti javno napovedoval, da se bodo zaradi ukrepov povečale tatvine. Zdaj to retoriko še ostreje nadaljuje aktualni krški romski svetnik Dejan Brajdič, ki brez zadržkov izjavlja: "Zdaj bo več kriminala kakor je bilo, tudi več bodo kradli, vsem ljudem bodo kradli, kar bodo vidli, živali, od kmetije, kar bodo imeli, vse bo šlo." Še več, odgovornost za svoja bodoča kazniva dejanja vnaprej prelagajo na druge: "Golob bo odgovoren, mi ne bomo odgovorni," pravi Brajdič.Takšne izjave niso klic na pomoč, temveč grožnja celotni družbi. Namesto da bi predstavniki romske skupnosti svoje ljudi pozivali k zakonitemu življenju in iskanju dela, s takšnimi besedami dejansko legitimizirajo kriminal kot sprejemljivo metodo preživetja. S to retoriko Brajdič, Grm in društvo Vstani, romski otrok ne pomagajo Romom, ampak jih potiskajo še globlje v getoizacijo in konflikt z večinskim prebivalstvom. Nobena socialna stiska ne opravičuje kraje ali ropa sosedove kmetije.

Po besedah Domijana, predsednika društva Vstani romski otrok, ki ima sedež v Murski Soboti, bodo na shodu opozorili, da so rubeži denarnih socialnih pomoči, ki jih je na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma t. i. Šutarjevega zakona začela izvajati Finančna uprava RS (Furs), mnoge pahnili v hude stiske.

Zaradi rubežev so namreč po njegovih navedbah mnogi ostali brez vsega denarja in živijo le še od pomoči humanitarnih organizacij. Še v posebno težkem položaju so tisti, ki živijo v najemniških stanovanjih in ne morejo plačati najemnine. Zato jim grozi izselitev, pri čemer so do najema že tako ali težko prišli, je povedal Domijan.

Shoda bi se lahko udeležilo med 100 do 300 Romov

Zato bodo na shodu zahtevali, da se z izvajanjem Šutarjevega zakona prekine oz. da se zadeve uredi drugače. »Nedopustno je namreč, da se lahko rubi tudi celotna denarna socialna pomoč,« je dejal.

Za odobritev shoda je društvo vložilo vlogo na Mestno občino Novo mesto, ki jih je pozvala, naj jo dopolnijo, saj ni bila popolna. To so po besedah Domijana tudi naredili in pričakujejo pozitiven odgovor. Shoda sicer na občini za zdaj ne komentirajo.

V društvu pričakujejo, da se bo shoda udeležilo od 100 do 300 Romov iz vse Slovenije. »Pokazali bomo, da smo tudi mi ljudje in da želimo delati ter da vse negativne stvari, ki krožijo o Romih, niso resnične,« je še povedal Domijan.

Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Pri tem lahko izvršbe, kot dovoljuje zakon, posežejo tudi na denarno socialno pomoč.