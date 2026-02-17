  • Delo d.o.o.
VALENTIN BRAJDIČ

Romski svetnik raztresa denar od socialne pomoči? »Zakaj ne bi uživali, tisti, ki imajo« (VIDEO)

Šentjernejski občinski svetnik Valentin Brajdič je z videoposnetkom z zasebne valentinove zabave sprožil burne odzive.
Darka Brajdič FOTO: Javornik Dejan

SLOVENIJA, ŠENTJERNEJ, 16.11.2012 - CIGANI, MAŠČEVANJE. FOTO: DEJAN JAVORNIK Valentin Brajdič (na sliki z ženo Darko) iz okolice Šentjerneja na Dolenjskem je pred 14 leti do smrti ustrelil Rajka Hudoroviča iz Kerinovega Grma, odsedel svojo kazen, zdaj pa se boji, da ga hočejo bratje umorjenega pokončati. FOTO: Javornik Dejan

SLOVENIJA, ŠENTJERNEJ, 16.11.2012 - CIGANI, MAŠČEVANJE. FOTO: DEJAN JAVORNIK Valentin Brajdič iz okolice Šentjerneja na Dolenjskem je pred 14 leti do smrti ustrelil Rajka Hudoroviča iz Kerinovega Grma, odsedel svojo kazen, zdaj pa se boji, da ga hočejo bratje umorjenega pokončati. FOTO: Javornik Dejan

Valentin Brajdič FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Moni Černe
 17. 2. 2026 | 18:12
 17. 2. 2026 | 18:26
Šentjernejski občinski svetnik Valentin Brajdič je z ravnanjem na zasebni valentinovi zabavi razburil gledalce. Na videoposnetku, ki se širi po družbenih omrežjih, je videti, kako nad glavo razkazuje šop denarja, nato pa ga med pozibavanjem z obema rokama meče na tla, medtem ko več bankovcev leži raztresenih okoli njegovih nog. Prizori so sprožili val ogorčenja; številni mu očitajo, da gre za sredstva iz denarne socialne pomoči, torej denar davkoplačevalcev. »Denar iz socialnih transferjev leti z neba,« so zapisali.

Posnetek prihaja v času, ko so odnosi med delom javnosti in romsko skupnostjo že tako napeti, še posebej po smrti Aleša Šutarja ter pogostih razpravah o krajah in nasilju, zaradi česar so odzivi še ostrejši. Romskega svetnika smo poklicali in ga vprašali, ali se mu takšno ravnanje zdi primerno za nosilca javne funkcije ter kako odgovarja na očitke, da posnetek daje napačno sporočilo v obdobju, ko nekateri Romi zaradi rubežev socialnih prejemkov opozarjajo na pomanjkanje osnovnih sredstev. Nenazadnje pa so Brajdiču določeni Romi očitali izsiljevanje, o čemer smo poročali pred slabim letom dni. 

»Tisti, ki ima, lahko pokaže, tisti, ki nima, pa ne more,« je na naše vprašanje odgovorila Valentinova žena, nekdanja šentjernejska romska svetnica Darka Brajdič. Mož je dodal, da denar ni bil njegov, temveč od prijateljev, ki so prišli na obisk. »Človek, če se malo napije, če se kaj praznuje, če kdo pride, ni nič narobe. Zakaj ne bi uživali tisti, ki imajo,« se čudita in pristavita, da je bilo denarja tako ali tako malo. »Mi nismo socialni problem, ne dobivamo pomoči. Mi delamo. Delali smo 40 let. Ljudje nas poznajo, vedo, da smo pridni in da smo si denar ustvarili sami,« sta poudarila zakonca. Na vprašanje, s čim se ukvarjajo, pa je Darka odvrnila, da tega ne bodo povedali.

Darka Brajdič FOTO: Javornik Dejan
Šentjernejski občinski svetnik Valentin Brajdič je z videoposnetkom z zasebne valentinove zabave sprožil burne odzive - Medtem ko mu očitajo razkazovanje denarja in namigujejo na socialne transferje, z ženo odgovarjata: »Zakaj ne bi uživali tisti, ki imajo.«

RomiValentin Brajdičobčinski svetnikŠentjernejromski svetniksocialna pomoč
