Romskim zapornikom onemogočili proste izhode za vikende? Preverili smo, tu je odgovor

Na naše uredništvo so se obrnili zaskrbljeni člani romske skupnosti. Želeli so opozoriti na resno težavo, ki se je pojavila v zaporu za prestajanje kazni Dob.

Po njihovih informacijah je romskim zapornikom onemogočeno koriščenje izhodov domov za vikende, medtem ko imajo drugi zaporniki to možnost še naprej. »Danes so se nekateri romski zaporniki vrnili z vikend izhoda, nato pa so bili poklicani in obveščeni, da je bil to njihov zadnji izhod,« so zapisali.

»Ob tem se sprašujemo: Na podlagi katerega zakona ali predpisa je bila sprejeta takšna odločitev? Kdo je odgovoren za to odločitev in zakaj se uporablja samo za Rome? Zakaj o tem zaporniki niso bili vnaprej obveščeni, kot bi bilo primerno in pošteno?,« so še dodali.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij: Te informacije ne držijo

Obrnili smo se na Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Tam so takšno ravnanje z romskimi zaporniki zanilkali. »Ne držijo informacije, da je romskim zapornikom onemogočeno koriščenje izhodov domov za vikende.

Vse ugodnosti se vedno podeljujejo pri vseh zaprtih osebah v skladu s 77. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in XIII. Poglavjem Pravilnika o izvrševanju kazni zapora,« so na naše poizvedovanje sporočili.