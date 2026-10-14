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UREDBA

Rončević po 26.000 evrih za let na Japonsko: »Najraje bi videli, da grem s stoenko, preberite si uredbo!« Prebrali smo jo

Minister Borut Rončević se je odzval na očitke zaradi dragih letalskih vozovnic in razkril, kdo ga je spremljal na Japonskem. Trdi, da je bilo vse skladno s predpisi, in priznava, da je bilo potovanje dražje, kot bi si želeli.
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
G. P.
 14. 10. 2026 | 14:08
 14. 10. 2026 | 14:08
6:29
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Potem ko smo včeraj poročali, da je država za tri letalske vozovnice ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića ter njegovih dveh sodelavcev odštela skoraj 26.000 evrov, se je minister na družbenem omrežju X odzval na kritike in očitke, ki so ga preplavili zaradi stroška. Spomnimo, Rončević se je 3. in 4. oktobra udeležil Foruma za znanost in tehnologijo ter Foruma znanstvene politike med Evropsko unijo in Japonsko v Kjotu. Za tri letalske vozovnice v poslovnem razredu pri družbi Turkish Airlines je ministrstvo plačalo natanko 25.756,77 evra.

Visok znesek je sprožil odziv opozicijskih Socialnih demokratov, ki zahtevajo pojasnila o gospodarnosti porabe javnega denarja. Minister pa je zdaj pojasnil, zakaj meni, da pri potovanju ni bilo nič spornega.

»Najraje bi videli, da grem s stoenko«

»Razumem, da bi nekateri najraje videli, da se slovenski minister na enega najpomembnejših svetovnih forumov za znanost in tehnologijo na Japonskem odpelje s stoenko. Po možnosti na lastne stroške,« je na omrežju X zapisal Rončević. Poudaril je, da je Slovenijo na Japonskem aktivno zastopal in potoval skladno z veljavnimi predpisi. Po njegovih besedah je enako potoval tudi njegov predhodnik Igor Papič, ki se je omenjenega foruma udeležil trikrat. Omenil je še rektorja Univerze v Ljubljani Gregorja Majdiča, ki naj bi bil na istem letalu.

Rončević zagotavlja še, da so bile vozovnice kupljene po postopku javnega naročanja. Svoj odziv je zaključil s sporočilom, da bo kljub kritikam nadaljeval načrtovano šolsko reformo.

Vztraja: »Preberite si uredbo«

Na omrežju X se je nato zapletel še v razpravo z uporabniki, ki so se spraševali, ali so ministri sploh upravičeni do tako udobnega potovanja na račun države. Enemu od kritikov, ki je trdil, da je poslovni razred privilegij predsednika vlade, ne pa tudi ministrov, je odgovoril: »Minister ni uradnik. Doktor pravnih znanosti bi toliko pač lahko vedel.« Poudaril je, da minister kot funkcionar v tujini zastopa državo, zato mu pripada poslovni razred, predsednik vlade pa lahko potuje v prvem ali poslovnem razredu. »Preberite si uredbo,« je zaključil.

Preverili smo: ima prav?

Pregledali smo uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki velja od 1. januarja letos. Njen 14. člen dejansko določa, da lahko predsednik vlade potuje v prvem ali poslovnem razredu, medtem ko drugim funkcionarjem, torej tudi ministrom, pripada poslovni razred. Rončević ima torej glede svoje upravičenosti do potovanja v poslovnem razredu prav.

Kaj pa njegova sodelavca? Uredba določa, da drugi javni uslužbenci praviloma potujejo v ekonomskem razredu. Vendar njen drugi odstavek 14. člena dopušča izjemo: kadar potujejo v uradni delegaciji, lahko tudi oni letijo v poslovnem razredu, če to predhodno odobri oseba, ki vodi delegacijo. Če sta torej ministrova sodelavca potovala v poslovnem razredu s predhodno odobritvijo vodje delegacije, uredba takšno možnost dopušča.

Rončević je v nadaljnjih objavah razkril tudi imena članov delegacije. Kot je pojasnil, so jo poleg njega sestavljali vodja kabineta dr. Breda Mulec, vršilec dolžnosti generalnega direktorja za znanost mag. Andrej Vastl in slovenski veleposlanik na Japonskem Jurij Rifelj. Po njegovih besedah je bila sestava primerljiva z drugimi tujimi delegacijami, pred potovanjem pa naj bi jo potrdila vlada.

Pri tem je treba razlikovati med člani delegacije in potniki, za katere je ministrstvo kupilo letalske vozovnice. Podatki o stroških se nanašajo na tri letalske vozovnice, Rončević pa je naštel štiri člane delegacije, vključno s seboj. Iz njegovih navedb ni razvidno, da bi bil med tremi potniki tudi veleposlanik, ki Slovenijo zastopa na Japonskem.

Priznal pa je, da je bila pot dražja, kot bi si želeli

V eni od nadaljnjih objav je minister priznal, da je bila cena letalskih vozovnic visoka. Pojasnil je, da so na višje stroške vplivali termin potovanja in razpoložljivost vozovnic. Ob tem je izpostavil tudi domnevne prihranke na svojem ministrstvu. Zatrdil je, da je v nekaj mesecih število zaposlenih zmanjšal za skoraj pet odstotkov in odpravil za več kot deset milijonov evrov nepotrebnih stroškov. Primerjal se je tudi z nekdanjim ministrom Lukom Mescem in njegovo dvodnevno potjo z vlakom v Bruselj, med katero je ta javnosti pokazal sendvič. Rončević takšne poteze označuje za populistične in vztraja, da s proračunskim denarjem ravna odgovorno.

Čeprav uredba ministru in pod določenimi pogoji tudi njegovim sodelavcem omogoča potovanje v poslovnem razredu, ostaja odprto vprašanje, ali so bile konkretne letalske vozovnice kupljene gospodarno. Pravica do poslovnega razreda namreč ne pomeni, da je samodejno upravičena katerakoli cena vozovnice. Za presojo bi bilo treba poznati datum rezervacije, razpoložljive letalske povezave, primerjane ponudbe in razlog za izbiro konkretnih vozovnic. Prav tako bi bilo treba preveriti, ali je bila za potovanje obeh spremljevalcev v poslovnem razredu izdana predhodna odobritev, kakršno zahteva uredba.

Ta v 5. členu določa tudi, da morajo biti za vsakega člana delegacije v potnem nalogu navedeni konkretni razlogi za udeležbo in njegove delovne obveznosti. Samo dejstvo, da so bile vozovnice kupljene po postopku javnega naročanja, še ne zadošča za presojo, ali je bila izbrana tudi najgospodarnejša razpoložljiva možnost.

Koliko je stala celotna pot, še vedno ni znano

Za zdaj ostaja neznan tudi skupni strošek ministrovega obiska Japonske. Skoraj 26.000 evrov je namreč predstavljalo zgolj strošek letalskih vozovnic. V ta znesek niso vključeni stroški nastanitev, dnevnic in morebitnih drugih izdatkov. Ministrstvo celotnega zneska doslej ni razkrilo.

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