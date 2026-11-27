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Petdesetletni Tržičan je po navedbah obtožnice skupaj z Edisom Nuhanovićem oropal celjsko poslovalnico banke in jo oškodoval za več kot 125.000 evrov. Borojević je bil po navedbah Dnevnika idejni vodja in organizator ropa in po njem izginil z več kot 125.000 evri plena.
Kriminalisti so ga po več kot 20 letih bega izsledili na Nizozemskem poleti 2024, decembra istega leta pa so ga privedli v celjski pripor. Drugi trije vpleteni v rop so bili medtem že pravnomočno obsojeni in so kazni odslužili.
Sojenje Borojeviću se bo nadaljevalo, saj je sodišče razpisalo še več narokov, ker doslej ni uspelo zaslišati vseh prič. Ali se jih bo obtoženi udeleževal s prostosti, za zdaj ni znano. Zagovornici naj bi zagotovil, da bo ostal v Sloveniji.
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