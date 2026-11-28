Razburjenje zaradi ustavitve projekta širitve ljubljanskega Onkološkega inštituta se še ni poleglo, je v petek nasproti voditeljice Rosvite Pesek sedel minister za zdravje Tadej Ostrc. Ob koncu pogovora je voditeljica razpravo o milijonih, prostorskih stiskah in gradbenih načrtih preusmerila k tistim, ki jih odločitev najbolj zadeva – bolnikom.

Ministru je prebrala sporočilo onkološke bolnice, ki je opisala vsakdan ljudi, čakajočih na izvide in zdravljenje. Dogajanje na inštitutu je primerjala z železniško postajo, na kateri bolniki v tišini in strahu čakajo, da bodo zaslišali svoj priimek. Opisala je tudi utrujeno, a prijazno onkologinjo, ki dela v prostoru brez oken in dnevne svetlobe ter nima niti časa za malico. »Zre v ekran, kjer se piše naša usoda,« je zapisala bolnica.

Opozorila je, da je takšnih zgodb vse več, prostori, v katerih se odvijajo, pa so že zdavnaj postali premajhni. Sporočilo je sklenila z besedami: »Veš, tukaj gre za življenja.«

Kaj je bolnikom obljubil minister?

Pesek je ministra po prebranem sporočilu vprašala, ali bi bolnikom kaj obljubil oziroma dodal. Ostrc je v odgovoru pozval politične akterje, naj svojih sporov ne bijejo na plečih ljudi, ki se borijo za življenje. Zagotovil je, da se zdravljenje bolnikov ne bo ustavilo, da se terapije ne bodo prestavljale in da bo kakovost onkološke oskrbe ostala na dosedanji ravni.

Ponovil je tudi obljubo o gradnji novega Onkološkega inštituta, ki naj bi omogočil še boljše pogoje zdravljenja.

Odločno zanikal očitke o privatizaciji

Kot smo poročali, je Brecelj dan prej opozoril na nevarnost, da bodo bolniki zaradi prostorske stiske prikrajšani za optimalno zdravljenje. Omenil je tudi informacije, da naj bi vpliven zasebnik že iskal onkologe.

Ostrc je navedbe o morebitni privatizaciji onkologije odločno zavrnil in tiste, ki jih širijo, pozval, naj zanje predložijo dokaze. Vztraja, da skoraj 43 milijonov evrov vredna nadgradnja obstoječega inštituta menda ne bi dolgoročno rešila prostorske stiske. Četudi bi jo izvedli, bi po njegovih besedah leta 2032 še vedno primanjkovalo 10.000 kvadratnih metrov površin.

V ponedeljek se bo minister sestal z vodstvom Onkološkega inštituta in predstavniki bolnikov, 4. januarja prihodnje leto pa naj bi stekli postopki za pripravo nove investicije.