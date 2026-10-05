  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODGOVORILA MU JE

Rosvita Pesek zelo razočarana nad sodelavcem: »Boksnil si me čisto po nepotrebnem«

Voditeljica Odmevov Rosvita Pesek in njen dolgoletni kolega Jože Možina sta se javno sporekla na družbenih omrežjih. Možina je bil do poročanja RTV Slovenija in Peskove oster, ta pa mu ni ostala dolžna in mu odgovorila z daljšim zapisom.
Rosvita Pesek. FOTO: Mediaspeed.net
Rosvita Pesek. FOTO: Mediaspeed.net
N. Č.
 5. 10. 2026 | 09:15
 5. 10. 2026 | 11:11
4:15
A+A-

Voditeljica Odmevov Rosvita Pesek se je odzvala na ostre besede svojega dolgoletnega kolega Jožeta Možine, ki je bil po petkovih Odmevih kritičen do poročanja RTV Slovenija o sodnem sporu med njim in Svetlano Makarovič. Kot smo poročali, je Možina med drugim zapisal, da pri takih prijateljih sovražnikov človek niti ne potrebuje. Pesek mu ni ostala dolžna in mu je v daljšem zapisu na Facebooku odgovorila precej neposredno.

»Dragi kolega, sodelavec Jože Možina. Berem druge novinarske kolege, da si se me lotil ostro. Da sem te razočarala. In to podkrepijo s Tvojimi besedami: 'Če imaš take prijatelje, ne potrebuješ sovražnikov.' Ne želim biti tiho, menim pa, da je kost, ki si jo vrgel in jo zdaj pridno glodajo, nepotrebna,« je začela Pesek.

Ob tem je poudarila, da razume njegovo stisko in jezo ter priznala, da RTV Slovenija po njenem mnenju Možini v zadevi Makarovič ni stala dovolj ob strani. »Razumem Tvojo stisko in tudi jezo. Hiša, tudi najin RTV, Ti v zadevi Makarovič ni stala ob strani. O številnih obravnavah na sodišču praktično nismo poročali, vsaj ne s prispevkom ali s Tvojim vabilom v kakšno oddajo. Pa se vse skupaj vleče že polna štiri leta.«

Pesek se je nato jasno opredelila tudi do besed Svetlane Makarovič. »Strinjam se, seveda, da je bil besednjak, s katerim se te je lotila Svetlana Makarovič, stisnjeno skozi zobe, ob aplavzih protestnikov, absolutno neprimeren, sovražen in vreden tožbe. Verjamem, da se bo sojenje izteklo v tvoj prid.«

A prav pri očitku, da naj bi bilo poročanje Odmevov do Možine krivično, je potegnila črto. Poudarila je, da njen kolega dobro pozna razdelitev dela v oddaji in s tem tudi vlogo voditelja. »Ker si moj sodelavec, dolgoletni novinar in urednik v Informativnem programu, tudi verjamem, da poznaš delitev dela v Odmevih, tudi to, kaj je naloga urednika, kaj voditelja in kaj novinarja. Boksnil si me čisto po nepotrebnem.«

»Dragi kolega, nimam greha«

Možina je Peskovi med drugim očital, da v oddaji niso bili navedeni najostrejši izrazi, ki jih je Makarovičeva namenila njemu. Pesek mu zdaj odgovarja, da prav v tem ne vidi svoje napake. »Če je moj greh to, da nisem navajala celega spleta besed Svetlane Makarovič, ki jih je na protestu izrekla o tebi, potem dragi kolega, nimam greha. A si jih res želiš še enkrat slišati? Od 'Kdo potvarja zgodovino' ... do ... 'jezik za zobe Možina'. Že besede same so odvratne, ne pa da bi jih še ponovno brala. Četudi bi šlo za citat.«

Za konec je bila Pesek še nekoliko bolj osebna. »Morda petek ni bil Tvoj dan. Upam. Sicer pa me hitri prsti nikoli niso impresionirali, zato Ti odgovarjam na Facebooku, ne na X, kjer se je bogastvo komentarjev, tistih privoščljivih seveda, opazno povečalo.«

Kot je znano, se je Možina oglasil že v petek zvečer, takoj po Odmevih, in ostro okrcal poročanje RTV Slovenija ter Peskovo. Očital je, da njegovi argumenti niso bili predstavljeni v celoti in da so bili izpuščeni nekateri najostrejši izrazi Makarovičeve.

Na ljubljanskem okrajnem sodišču se je isti dan nadaljevala odškodninska tožba, v kateri Možina od Makarovičeve zahteva opravičilo, objavo sodbe in 2000 evrov odškodnine. Spor izvira iz njenega nastopa leta 2022, Možina pa trdi, da je šlo za osebne žalitve in poseg v njegovo čast. Makarovičeva vztraja, da je šlo za politično satiro in umetniško izražanje. Postopek za zdaj še ni končan.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Jože MožinaRTV SlovenijaRosvita PesekSvetlana Makarovičtožbasporodškodnina
ZADNJE NOVICE
11:45
Novice  |  Svet
DRAMA NA LETU FLYDUBAI

Kopilot mesece načrtoval teroristični napad: prvotni načrt v zadnjem trenutku odpovedal, grozi mu smrtna kazen (VIDEO)

Preiskovalci razkrivajo vse več podrobnosti o načrtu, ki naj bi nastajal več mesecev.
5. 10. 2026 | 11:45
11:15
Premium
Novice  |  Slovenija
JESENSKO DRUŽENJE

280 vrst gob na ogled: ali veste, koliko jih raste pri nas? (FOTO)

Jurčki, lisičke in marele so vrh gobarskega bogastva, ki ga premore Slovenija. Mitja Novak pravi, da povprečen Slovenec pozna okoli 60 ali 70 vrst.
Drago Perko5. 10. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Prevrnil se je traktor z 19 ljudmi, večinoma otroci, trije v kritičnem stanju (VIDEO)

Zaradi prevelike hitrosti je voznik izgubil nadzor nad traktorjem.
5. 10. 2026 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O ZDRAVJU PROSTATE

Ta prehrana upočasni napredovanje raka prostate

Znanstvenike je zanimalo, ali lahko povečanje vnosa živil, bogatih s fitokemikalijami, kot so listnata zelenjava in jagodičevje, skupaj s koristnimi bakterijami iz skupine laktobacilov, vpliva na napredovanje raka prostate.
Miroslav Cvjetičanin5. 10. 2026 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Janković tudi uradno dobil še enega tekmeca: vplivnež Repić zbral dovolj podpisov, program bo sestavil na podlagi ankete (VIDEO)

Spletni vplivnež je priznal, da je bilo zbiranje podpisov težka naloga.
5. 10. 2026 | 10:45
10:39
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Hiša iz slame in požar? Odgovor strokovnjakov marsikoga preseneti

So hiše iz slame res občutljive na ogenj, vlago in miši? Strokovnjaka pojasnjujeta, kateri strahovi so upravičeni in kateri so le miti.
5. 10. 2026 | 10:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

V sredo bo znano več o tem, kaj se dogaja z evrom

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Kakšen nakit bo v modi to jesen?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Čakanje na boljše čase vas lahko drago stane

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Avtomobilska zavarovanja vključena v novo akcijo

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Zakaj vedno več ljudi išče ta pripomoček?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki