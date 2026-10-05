Rosvita Pesek zelo razočarana nad sodelavcem: »Boksnil si me čisto po nepotrebnem«

Voditeljica Odmevov Rosvita Pesek se je odzvala na ostre besede svojega dolgoletnega kolega Jožeta Možine, ki je bil po petkovih Odmevih kritičen do poročanja RTV Slovenija o sodnem sporu med njim in Svetlano Makarovič. Kot smo poročali, je Možina med drugim zapisal, da pri takih prijateljih sovražnikov človek niti ne potrebuje. Pesek mu ni ostala dolžna in mu je v daljšem zapisu na Facebooku odgovorila precej neposredno.

»Dragi kolega, sodelavec Jože Možina. Berem druge novinarske kolege, da si se me lotil ostro. Da sem te razočarala. In to podkrepijo s Tvojimi besedami: 'Če imaš take prijatelje, ne potrebuješ sovražnikov.' Ne želim biti tiho, menim pa, da je kost, ki si jo vrgel in jo zdaj pridno glodajo, nepotrebna,« je začela Pesek.

Ob tem je poudarila, da razume njegovo stisko in jezo ter priznala, da RTV Slovenija po njenem mnenju Možini v zadevi Makarovič ni stala dovolj ob strani. »Razumem Tvojo stisko in tudi jezo. Hiša, tudi najin RTV, Ti v zadevi Makarovič ni stala ob strani. O številnih obravnavah na sodišču praktično nismo poročali, vsaj ne s prispevkom ali s Tvojim vabilom v kakšno oddajo. Pa se vse skupaj vleče že polna štiri leta.«

Pesek se je nato jasno opredelila tudi do besed Svetlane Makarovič. »Strinjam se, seveda, da je bil besednjak, s katerim se te je lotila Svetlana Makarovič, stisnjeno skozi zobe, ob aplavzih protestnikov, absolutno neprimeren, sovražen in vreden tožbe. Verjamem, da se bo sojenje izteklo v tvoj prid.«

A prav pri očitku, da naj bi bilo poročanje Odmevov do Možine krivično, je potegnila črto. Poudarila je, da njen kolega dobro pozna razdelitev dela v oddaji in s tem tudi vlogo voditelja. »Ker si moj sodelavec, dolgoletni novinar in urednik v Informativnem programu, tudi verjamem, da poznaš delitev dela v Odmevih, tudi to, kaj je naloga urednika, kaj voditelja in kaj novinarja. Boksnil si me čisto po nepotrebnem.«

»Dragi kolega, nimam greha«

Možina je Peskovi med drugim očital, da v oddaji niso bili navedeni najostrejši izrazi, ki jih je Makarovičeva namenila njemu. Pesek mu zdaj odgovarja, da prav v tem ne vidi svoje napake. »Če je moj greh to, da nisem navajala celega spleta besed Svetlane Makarovič, ki jih je na protestu izrekla o tebi, potem dragi kolega, nimam greha. A si jih res želiš še enkrat slišati? Od 'Kdo potvarja zgodovino' ... do ... 'jezik za zobe Možina'. Že besede same so odvratne, ne pa da bi jih še ponovno brala. Četudi bi šlo za citat.«

Za konec je bila Pesek še nekoliko bolj osebna. »Morda petek ni bil Tvoj dan. Upam. Sicer pa me hitri prsti nikoli niso impresionirali, zato Ti odgovarjam na Facebooku, ne na X, kjer se je bogastvo komentarjev, tistih privoščljivih seveda, opazno povečalo.«

Kot je znano, se je Možina oglasil že v petek zvečer, takoj po Odmevih, in ostro okrcal poročanje RTV Slovenija ter Peskovo. Očital je, da njegovi argumenti niso bili predstavljeni v celoti in da so bili izpuščeni nekateri najostrejši izrazi Makarovičeve.

Na ljubljanskem okrajnem sodišču se je isti dan nadaljevala odškodninska tožba, v kateri Možina od Makarovičeve zahteva opravičilo, objavo sodbe in 2000 evrov odškodnine. Spor izvira iz njenega nastopa leta 2022, Možina pa trdi, da je šlo za osebne žalitve in poseg v njegovo čast. Makarovičeva vztraja, da je šlo za politično satiro in umetniško izražanje. Postopek za zdaj še ni končan.