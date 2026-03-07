Rožnik skoraj pogorel: ogenj bi se lahko hitro razširil

ZANETIL TRI POŽARE

Domnevnega povzročitelja požarov so policisti opazili v bližini ognja, ko je s kolesom zapuščal območje Šišenskega hriba. O njegovi usodi bo odločalo sodišče.

Če bi 24. marca 2023 zvečer Primožu Komanu, kot je prepričano tožilstvo, uspelo zanetiti tri požare v gozdu na zavarovanem območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, bi se ti lahko kar hitro razširili. Izvedenec okoljevarstvene stroke Andrej Pogačnik je pojasnil, da je bilo v tistem obdobju razmeroma toplo in suho vreme. Ognjeni zublji bi se tako »širili po hribu navzgor«. Vse skupaj bi pospeševala suha trava, ogenj pa bi lahko zajel tudi večja drevesa. »Škoda bi bila zelo velika,« je dodal izvedenec. A poudaril, da ni verjetno, da bi bil to katastrofalni požar, saj je ...