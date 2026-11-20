Nobena skrivnost ni, da na Kolodvorski, kjer domuje javni zavod RTV Slovenija, dobesedno strgajo beliče za preživetje. Izplačilo plač v novembru je še »šlo čez«, kaj bo decembra, je že vprašanje. RTV je imela konec septembra namreč 7,41 milijona evrov denarnih sredstev, vendar je bilo v tem obdobju evidentirano tudi 9,5-milijonsko posojilo pri upravljavcu enotnega zakladniškega računa (EZR) države.

Za kaj točno so posojilo države porabili, RTV javno ne razkriva. Znano pa je, da RTV Slovenija je kot proračunski uporabnik vključena v sistem enotnega upravljanja EZR države. Trenutna najvišja možnost črpanja kratkoročnih posojil RTV Slovenija znaša do 9,5 milijona evrov, likvidnostna kreditna linija pa je zagotovljena samo do 31. decembra 2026. Glede na finančno situacijo ni možnosti za dodatna likvidnostna sredstva s strani EZR, pojasnjuje ministrstvo za finance, RTV Slovenija pa mora po njihovih besedah finančna sredstva vrniti najkasneje do 31. decembra 2026. Dinamika zagotavljanja likvidnosti RTV Slovenija s posojili iz denarnih sredstev sistema EZR države je praviloma sicer takšna, da se RTV Slovenija zadolži sredi meseca ob izplačilu plač, posojilo pa nato vrača iz prilivov RTV-prispevka v drugi polovici meseca.

Trenutna finančna slika RTV Slovenija:

Finančna slika RTV-ja ni najboljša.

Golobova plačna reforma je javni zavod RTV prignala do roba

Varčevanje se pozna na televizijskem in radijskem programu: za programske vsebine zavod namenja skoraj 36 milijonov evrov manj sredstev, kot bi jih lahko. Glavna vzroka sta dva: najprej je finančni oddelek RTV-ja udarila plačna reforma v javnem sektorju, ki jo je sprejela vlada Roberta Goloba. Ta zapoveduje obvezne dvige plač, čeprav se prihodki v zavodu krčijo tudi na račun RTV-prispevka, ki ni usklajen z inflacijo. Stroški dela bodo v letu 2027 v primerjavi s planom za leto 2026 tako višji za 5,74 milijona evrov, čeprav se število redno zaposlenih zmanjšuje.

V letu 2027 RTV napoveduje krčenje števila zaposlenih: za 3,7 % manj jih bo, kot predvideva letošnji plan. Konec leta 2018 je bilo na zavodu zaposlenih 2.279 oseb; za konec leta 2027 pa načrtujejo, da bo zaposlenih 1927 oseb. Torej za sedmino (oz. 15,4 %) ali 352 oseb manj kot jih je bilo pred devetimi leti! A roko na srce, hudi rezi zaposlenih na Kolodvorski ne čakajo: pretežno računajo na naravne odhode obstoječih zaposlenih v penzijo ali druge poklice, izpada pa ne bodo nadomeščali z novimi zaposlitvami.

Pogled v podatke o poslovanju razkriva, da so stroški dela redno zaposlenih na RTV v zadnjih letih eksplodirali: če je zavod še leta 2024 zanje namenjal dobrih 89,1 milijona evrov letno, naj bi letos narasli na 102,2 milijona, prihodnje leto pa že na 107,9 milijona evrov! Da zavod drži glavo nad vodo, se gre zahvaliti krčenju na stroških materiala in storitev, kjer napovedujejo krčenje izdatkov za kar 6 milijonov letno: če za letos načrtujejo 48,2 milijonov porabe na tem segmentu, bo naslednje leto na voljo samo še 42,1 milijona. Odpadajo tudi zunanji sodelavci: letos naj bi zanje porabili 7,3 milijona evrov, prihodnje leto samo še 5,9 milijona. Tudi na investicijah varčujejo: letos so jih izvedli za manj kot četrtino od načrtovanega, vendar pa so nekatere še v teku, zato niso evidentirane.

RTV Slovenija izgubila mlade gledalce Katastrofalna finančna slika ni edina težava RTV Slovenija. Dolgoročno še pomembnejši izziv za vodstvo na Kolodvorski je popoln izpad mladih gledalcev in poslušalcev. Iz internih poročil, ki smo jih pridobili, izhaja, da je starostna struktura uporabnikov RTV Slovenija izrazito neenakomerna. Indeks afinitete* programa TV Slovenija 1 je pri starostni skupini od 15 do 29 let samo 7, pri starejših od 65 let pa 273. Gre za indeks gledanosti glede na celotno populacijo, ne za odstotke gledalcev. Podatki o gledanosti kažejo, da je v obdobju januar – september 2026 TV Slovenija (TV Slovenija 1 in TV Slovenija 2 skupaj) spremljalo povprečno 4,0 % gledalcev. Med gledalci televizije na splošno prevladujejo ženske, po starosti izstopajo gledalci nad 50 let, po izobrazbi prevladuje osnovno in srednješolsko izobražena populacija, razkriva poročilo RTV Slovenija, ki smo ga pridobili.



__

Indeks afinitete je razmerje med gledanostjo ene skupine (npr. moški) v primerjavi z gledanostjo celotne populacije. Indeks nad 100 pomeni, da je zanimanje v tej skupini večje, pod 100 pa, da je manjše.

Pregled afinitete gledalcev kaže izrazito odstopanje navzdol pri mladi publiki. To pomeni, da je RTV izgubila večino gledalcev v nekoč pomembnem otroško-mladinskem programu.

Iz reklam precej manj denarja, a zaposlenim dodatki za uspešnost

Med bolj zanimivimi izpadi prihodkov je nepredvideno krčenje oglaševalskih prihodkov. RTV Slovenija je namreč v devetih mesecih letošnjega leta za kar 4,7 milijona evrov zgrešila oglaševalski načrt. Realizirali so samo 11 milijonov prihodkov iz reklam, upali so na slabega 15,7 milijona. Za oglaševalskim načrtom je najbolj zaostala televizija, ki predstavlja 72,5 % oglaševalskih prihodkov RTV. Le MMC, ki skrbi za RTV-jeve digitalne platforme, in Regionalni center Maribor sta oglaševalski načrt presegla.

Ne glede na vse pa je letos RTV sklenil pogodbe o zaposlitvi z 42 novimi sodelavci in za delovno uspešnost namenil 2,1 milijona evrov, kar je skoraj za tretjino pol milijona več od načrta.

Ukrepi: ukinitev Evrovizije in razprodaja nepremičnin

Med ukrepi za pokrivanje finančne luknje v letu 2027 RTV načrtuje razprodajo nekaterih nepremičnin, ki niso nujne za opravljanje dejavnosti. Nadejajo se, da bodo iz tega naslova pridobili 1,25 milijona evrov. Uprava dopušča, da bi prodali tudi več premoženja, odvisno od tekočega poslovanja in potrebe po uravnoteženju finančnega rezultata. Prav tako RTV Slovenija ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije, kot pišemo tukaj.